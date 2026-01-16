Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Парковка кажется хаосом: этот приём неожиданно упрощает самые тесные дворы без стресса

Ошибки при парковке чаще всего связаны с невниманием к зеркалам и разметке
Для многих начинающих водителей парковка становится самым волнительным этапом на дороге. Манёвры на ограниченном пространстве требуют внимания, спокойствия и понимания базовых принципов. Освоив несколько универсальных приёмов, можно уверенно парковаться в городе без лишнего стресса. Об этом сообщает автомобильное издание Kolesa.

парковка во дворе
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба АО «Объединенная энергетическая компания», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
парковка во дворе

Почему парковка кажется сложной

Навык парковки формируется с опытом, но именно он сопровождает водителя каждый день. Автомобиль приходится ставить у дома, магазина, офиса или вдоль проезжей части, причём в разных форматах. Несмотря на внешнее разнообразие, все способы парковки сводятся к трём вариантам: параллельному, перпендикулярному и парковке под углом.

Перед началом манёвра важно убедиться, что стоянка разрешена: проверить дорожные знаки, разметку и ограничения по времени. Новичкам особенно важно учитывать актуальные требования, так как городская парковка стала строже и ошибки всё чаще приводят к штрафам или эвакуации.

Параллельная парковка: пошаговый подход

Этот вид парковки чаще всего вызывает сложности у новичков, но при чёткой последовательности действий становится предсказуемым. Для начала стоит выбрать место с запасом — свободное пространство должно быть длиннее автомобиля хотя бы на пару метров.

Автомобиль выравнивают параллельно машине впереди, оставляя между бортами расстояние около 60–90 см. Перед началом движения назад следует проверить зеркала, «мёртвые зоны» и убедиться в отсутствии пешеходов или других машин. При этом важно помнить, что привычка складывать зеркала не всегда повышает безопасность — в некоторых ситуациях она, наоборот, увеличивает риск повреждений, о чём предупреждают эксперты в материале про ошибки при парковке с зеркалами.

Манёвр условно делится на три этапа. Сначала руль поворачивают плавно, затем — до упора в сторону парковочного места, ориентируясь на положение соседнего автомобиля в боковом зеркале. На финальной стадии руль выравнивают и аккуратно доводят машину до нужного положения, контролируя расстояние до бордюра и других ТС.

Перпендикулярная парковка и парковка под углом

Перпендикулярная парковка предполагает заезд под прямым углом к бордюру или ряду машин. Для комфортного манёвра важно выбрать место, где по бокам останется минимум полметра свободного пространства.

Опытные инструкторы рекомендуют парковаться задним ходом — так проще контролировать габариты и выезд. Автомобиль предварительно выравнивают параллельно ряду, после чего плавно направляют его в центр парковочного места, корректируя положение рулём.

Парковка под углом считается разновидностью перпендикулярной, но требует повышенного внимания, особенно при заезде задним ходом. Здесь важно не спешить и постоянно следить за обстановкой.

Общие правила безопасной парковки

Даже при хорошем владении техникой стоит соблюдать базовые правила. Автомобиль должен располагаться строго в пределах разметки, не занимая соседние места. Обязательно использование указателей поворота при любом манёвре — это снижает риск ДТП.

Нельзя парковаться «в два ряда», игнорировать схемы стоянки или занимать места для инвалидов без соответствующих оснований. Также важно учитывать удобство других водителей и пешеходов, оставляя достаточное расстояние между автомобилями.

Сравнение видов парковки для новичков

Параллельная парковка требует большего контроля рулём и ориентации по зеркалам, но чаще всего используется в городе. Перпендикулярная парковка проще для восприятия, особенно на просторных паркингах. Парковка под углом удобна на торговых стоянках, но менее безопасна при ограниченной видимости. Выбор способа зависит от условий, габаритов автомобиля и наличия ассистентов вроде парктроников и камер.

Плюсы и минусы разных подходов

Каждый формат парковки имеет свои особенности, которые важно учитывать на практике.

К плюсам можно отнести:

  • универсальность базовых приёмов;

  • возможность тренироваться без специального оборудования;

  • постепенное развитие глазомера и уверенности.

Среди минусов:

  • высокий уровень стресса у новичков;

  • зависимость от плотности трафика;

  • риск ошибок при спешке или невнимательности.

Советы по парковке

Всегда оценивайте пространство до начала манёвра.
Используйте зеркала и камеры, но не забывайте поворачивать голову.
Двигайтесь медленно и плавно, без резких поворотов руля.
Тренируйтесь на пустых площадках, чтобы отработать навыки без давления.

Популярные вопросы о парковке для начинающих

Что лучше — парковаться передом или задом?
Для контроля пространства безопаснее парковаться задним ходом.

Сколько места нужно для параллельной парковки?
Новичкам стоит выбирать запас минимум в 1,5–2 метра от длины автомобиля.

Можно ли научиться парковаться без инструктора?
Да, при регулярной практике и внимательном анализе ошибок навык формируется достаточно быстро.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
