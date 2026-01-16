Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Копейки на табло — тысячи на выходе: цена бензина в Ростовской области проверяет нервы на прочность

Средняя цена бензина в Ростовской области с начала года выросла до 66,64 рубля
С начала года автомобилисты Ростовской области столкнулись с очередным подорожанием топлива, которое на первый взгляд выглядит незначительным, но при регулярных заправках быстро превращается в ощутимые траты. Обновлённые данные о стоимости бензина и дизеля показывают, что даже копеечный рост цен заметно отражается на бюджете водителей.

Автозаправка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Автозаправка

Как изменились цены на топливо

По данным за период с 1 по 12 января, средняя стоимость одного литра бензина в Ростовской области достигла 66,64 рубля. По сравнению с концом 2025 года рост составил 16 копеек. Наиболее массовая марка АИ-92 подорожала минимально — до 62,09 рубля за литр, что всего на три копейки выше декабрьского уровня.

Бензин АИ-95 вырос заметнее. Теперь его средняя цена составляет 68,91 рубля за литр, что на 20 копеек больше, чем в конце прошлого года. Самым дорогим остаётся АИ-98: его стоимость превысила отметку в 90 рублей и достигла 90,24 рубля за литр, увеличившись сразу на 30 копеек.

Дизель подорожал сильнее остальных

Наиболее ощутимый рост показал дизель. Если 22 декабря его средняя цена составляла 70,97 рубля за литр, то после Нового года она выросла до 71,7 рубля. Таким образом, прибавка составила 73 копейки, что стало максимальным скачком среди всех видов топлива.

Для владельцев дизельных автомобилей это означает дополнительные расходы уже при каждой заправке. Особенно заметным рост становится для тех, кто регулярно использует машину для дальних поездок или работы.

Сколько теперь стоит полный бак

На практике автомобилисты редко покупают один литр топлива. Чаще всего заправляются минимум на 10-20 литров или сразу заливают полный бак. В качестве среднего объёма можно взять 55 литров — именно на таком примере лучше всего видна реальная разница.

Средняя стоимость полного бака бензина выросла с 3656 до 3665 рублей, то есть на девять рублей всего за пару недель. Для АИ-92 цена увеличилась с 3413 до 3415 рублей, а для АИ-95 — с 3779 до 3790 рублей, что означает рост на 11 рублей, сообщает Rostovgazeta.ru.

Самые заметные изменения при дорогом топливе

Наиболее чувствительным оказалось подорожание премиальных марок и дизеля. Полный бак АИ-98 теперь обходится в 4963 рубля против 4892 рублей в конце 2025 года. Разница составила 71 рубль за одну заправку.

При использовании дизельного топлива расходы также выросли. Если в декабре за 55 литров платили 3903 рубля, то с начала года эта сумма увеличилась до 3943 рублей. Даже при небольшом росте цены за литр итоговая сумма становится заметной для семейного бюджета.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
