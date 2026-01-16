Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Снег держит крепко, а техника не прощает: выезд из сугроба может запустить незаметную поломку

Длительная пробуксовка в сугробе приводит к перегреву сцепления и АКПП
Застрявший в сугробе автомобиль — ситуация, знакомая многим водителям зимой. В попытке выбраться как можно быстрее легко допустить ошибки, которые внешне выглядят безобидно, но наносят серьёзный вред технике. Особенно уязвимыми в такие моменты оказываются двигатель и трансмиссия.

Почему сугроб опасен для автомобиля

Снег под колёсами создаёт сопротивление, к которому большинство легковых автомобилей попросту не рассчитаны. В отличие от движения по дороге, здесь агрегаты работают на пределе: колёса не едут, а энергия уходит в трение и перегрев. Именно в этот момент многие водители совершают критические ошибки.

Ошибка № 1: попытка выехать на непрогретой машине

Запуск двигателя и мгновенный "штурм" сугроба — один из самых коварных просчётов. Холодное моторное масло ещё не образовало защитную плёнку, и детали работают с повышенным износом. При этом водитель даёт максимальную нагрузку, стараясь сдвинуть машину с места.

Для трансмиссии ситуация не менее опасна. Масло в коробке передач — особенно в автомате или "роботе" — остаётся густым. Давление в системе нестабильно, фрикционы и шестерни испытывают масляное голодание. Даже механическая коробка страдает из-за повышенного сопротивления, сообщает Rambler.

Ошибка № 2: длительная пробуксовка

Продолжительная пробуксовка — прямой путь к ремонту. Для механики и роботизированной трансмиссии это означает перегрев сцепления, быстрый износ и риск полной замены узла. У автоматической коробки в первую очередь страдает трансмиссионная жидкость, которая теряет свойства и повреждает гидроблок.

Двигатель в таких условиях тоже работает на износ, даже при минусовой температуре за бортом.

Ошибка № 3: раскачка без учёта типа коробки

Раскачка допустима далеко не всегда. Роботизированные коробки крайне чувствительны к резкой смене направлений движения. Переключения "вперёд-назад" под нагрузкой перегружают актуаторы и сцепление.

Для автомата правило ещё строже: перевод селектора между режимами возможен только после полной остановки автомобиля. Игнорирование этого требования ускоряет износ планетарных механизмов. Механическая коробка допускает раскачку, но только при полном выжиме сцепления в момент остановки.

Ошибка № 4: неправильное использование электроники и полного привода

Отключение ESP может помочь выбраться, но в некоторых ситуациях лишает водителя последней страховки от сноса. Особенно опасно делать это на уклоне или в ограниченном пространстве.

Полный привод тоже не всегда спасает. Кроссоверы с электронными муфтами не предназначены для длительной пробуксовки. Если буксуют все четыре колеса, нагрузка на муфту и трансмиссию лишь возрастает.

Ошибка № 5: движение внатяг с буксующим сцеплением

Попытка аккуратно тронуться, удерживая газ и позволяя сцеплению скользить, выглядит щадящей, но на практике убивает узел быстрее всего. Постоянное трение вызывает перегрев, деформацию дисков и быстрый выход сцепления из строя.

Ошибка № 6: игнорирование подготовки

Многие проблемы начинаются ещё до попытки тронуться. Нерасчищенные колёсные арки создают дополнительное сопротивление. Изношенные зимние шины усугубляют пробуксовку. Отказ от подручных средств — ковриков, веток, противобуксовочных трапов — повышает риск повреждения трансмиссии.

Ошибка № 7: игнорирование сигналов автомобиля

Запах гари, посторонние звуки, дым — это прямой сигнал остановиться. Продолжение попыток выбраться в таких условиях почти гарантирует поломку. В этот момент правильнее заглушить двигатель и перейти к механической помощи.

Плюсы и минусы разных подходов к выезду из сугроба

Грамотная тактика требует времени, но бережёт автомобиль.

Плюсы осторожного подхода:

  • снижение износа двигателя и трансмиссии;

  • меньший риск перегрева сцепления и автомата;

  • сохранение ресурса полного привода.

Минусы:

  • требуется больше времени;

  • иногда необходима помощь со стороны;

  • не всегда удаётся выехать самостоятельно.

Как безопасно выбраться из сугроба

  1. Прогрейте двигатель и трансмиссию 3-5 минут.
  2. Очистите колёса и арки от снега.
  3. Используйте коврики или противобуксовочные средства.
  4. Делайте короткие попытки без длительной пробуксовки.

Популярные вопросы о выезде из сугроба

Можно ли выезжать раскачкой на автомате?

Да, но только с полной остановкой перед каждым переключением режимов.

Что опаснее — пробуксовка или раскачка?

Длительная пробуксовка наносит больший вред трансмиссии.

Помогает ли полный привод в сугробе?

Он эффективен только при наличии сцепления с поверхностью и правильной тактике.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
