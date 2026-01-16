Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Салон превращается в морозильник: эти привычки заставляют стекло замерзать даже в тёплой машине

Влага в салоне становится причиной замерзания лобового стекла изнутри — Actualno
Авто

Лёд на лобовом стекле обычно ассоциируется с морозом снаружи, но зимой водителей всё чаще удивляет другая проблема — замерзание стекла изнутри. Это не только раздражает, но и напрямую влияет на безопасность, заставляя тратить время перед каждой поездкой. Причины такого явления часто скрыты в самом салоне автомобиля.

Замерзшее лобовое стекло автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замерзшее лобовое стекло автомобиля

Почему лобовое стекло замерзает изнутри

Внутренний лёд — это не загадка, а следствие накопленной влаги в салоне. Когда температура падает, влажный воздух оседает на холодном стекле и превращается в плотный налёт. Существует несколько основных факторов, которые запускают этот процесс, сообщает Actualno.com.

Влажные коврики в салоне

Один из самых распространённых источников влаги — автомобильные коврики. Зимой они впитывают воду от снега и мокрой обуви, постепенно насыщая воздух в салоне влагой. Пока машина прогревается или стоит на солнце, вода испаряется и оседает на стекле.

Когда температура снова опускается ниже нуля, эта влага моментально замерзает, образуя скреж и лёд на внутренней стороне лобового стекла и боковых окон.

Проблемы с отоплением и вентиляцией

Если печка работает слабо или система вентиляции неисправна, салон не прогревается должным образом. В таких условиях стекло остаётся холодным, а влажный воздух не удаляется эффективно. Похожая ситуация возникает при неисправном вентиляторе, который не способен создать нужный поток воздуха.

Иногда причина оказывается проще, чем кажется. Сильно загрязнённый салонный фильтр перекрывает подачу воздуха, из-за чего влага задерживается внутри автомобиля.

Грязные стёкла изнутри

Даже тонкий слой загрязнений на стекле способствует более активному образованию конденсата. Пыль, жир и следы от рук создают поверхность, на которой влага оседает быстрее и в большем объёме.

Регулярная очистка внутренней поверхности лобового стекла и окон снижает риск запотевания и последующего замерзания, особенно в морозные ночи.

Неправильный режим рециркуляции воздуха

Постоянно включённая рециркуляция — ещё одна частая ошибка зимой. В этом режиме свежий воздух не поступает в салон, а влага от дыхания пассажиров и одежды накапливается внутри. При понижении температуры она оседает на стекле и превращается в лёд.

Рециркуляция полезна лишь кратковременно, например, для быстрого прогрева салона. При движении и наличии пассажиров вентиляция должна забирать воздух снаружи.

Популярные вопросы о замерзании стекол в автомобиле

Можно ли полностью избежать льда внутри салона?

Полностью — сложно, но при правильной вентиляции и сухом салоне риск сводится к минимуму.

Что важнее — печка или вентиляция?

Обе системы работают в связке: тепло без вентиляции не устраняет влагу.

Помогает ли автохимия от внутреннего льда?

Антизапотеватели могут снизить конденсацию, но не устраняют основную причину — влажность.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
Новости Все >
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Частый прием жаропонижающих перегружает организм — врач Беляева
Летом проще оценить состояние автомобиля при покупке — автоэксперт Попов
Живая новогодняя ёлка в квартире повышает риск плесени через 2 недели
Цены на стоматологию в Ростове выросли на 10–15% — директор клиники Дмитриева
Жевательная резинка низкого качества вредит слизистой — эндокринолог Гончарова
Возврат смертной казни в России невозможен — правозащитница Меркачева
Разрыв торговых связей США и Европы невозможен — экономист Беляев
Цифровое мошенничество в аренде квартир угрожает арендаторам и владельцам
Меркурий Венера и Марс сблизились с Солнцем в январе — rosbalt.ru
Сейчас читают
Неправильные пропорции мебели ухудшают восприятие маленькой комнаты
Недвижимость
Неправильные пропорции мебели ухудшают восприятие маленькой комнаты
Cloud Nails с пастельными оттенками вошли в список ключевых нейл-трендов 2026 года
Красота и стиль
Cloud Nails с пастельными оттенками вошли в список ключевых нейл-трендов 2026 года
Джинсы mom стали базовым трендом весны-2026 — Freundin
Красота и стиль
Джинсы mom стали базовым трендом весны-2026 — Freundin
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Последние материалы
Недосып, стресс и малоподвижность ускоряют старение внешности — keramka
Ледяную воду добавляют в тесто для хруста чебуреков
Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса
Частый прием жаропонижающих перегружает организм — врач Беляева
Летом проще оценить состояние автомобиля при покупке — автоэксперт Попов
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Куртка комбат снова войдёт в весенние коллекции дизайнеров в 2026 году — iGlanc
Паника населения может спровоцировать необоснованный рост цен — финансовый советник
Древесная зола снижает кислотность почвы и поддерживает плодовые деревья зимой
Живая новогодняя ёлка в квартире повышает риск плесени через 2 недели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.