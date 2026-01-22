Первый советский рафик скрывал неожиданный секрет: двигатель находился не там, где все думают

Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах

Тринадцатого января этого года исполнилось бы 90 лет Светлане Мирзоян — одному из художников-дизайнеров СССР, принимавших участие в создании образа теперь уже легендарного РАФ-977. Не путайте с тёзкой 1964 года рождения — тоже автодизайнером, здравствующим и поныне!

Фото: Own work by Kormuh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ РАФ-977ДМ «Латвия»

Многие называют этот микроавтобус первым советским минивэном (УАЗ "буханка" пошёл в серию позже, в 1963-м), другие считали стильно выглядевший для того времени "рафик" копией немецкого VW Transporter, что, конечно же, не соответствовало действительности.

Технические особенности

Латвийская машина (кстати, она носила официальное название — "Latvija") только внешне напоминала коллегу из ФРГ. Например, двигатель у "977" был впереди, а у Transporter — сзади. Да и сам латвийский микроавтобус разрабатывался на основе легкового советского автомобиля "Волга" ГАЗ-21. От неё "РАФу" достался мотор ЗМЗ-21 в 2,4 л, развивавший 75 "лошадей", трёхскоростная трансмиссия, некоторые элементы оптики. Авто разгонялось до 115 км/ч.

По конструкции РАФ-977 являлся логическим продолжением моделей РАФ-8 и РАФ-10. Последняя собиралась на базе легковушки "Победа" ГАЗ-М20. Первые десять "девятьсот семьдесят седьмых" выехали за ворота Рижской фабрики в 1958 году. Потом уже наладили крупномасштабное производство.

Автомобиль с несущим кузовом удивляет не столько своей конструкцией, в которой не было чего-то необычного, сколько количеством модернизаций, которые проводились чуть ли не каждый год. Уже в 1960-м появилась "рестайлинговая" версия с индексом "В", в следующем году — РАФ-977Д с чуть смещённым назад мотором, а в 1968-м — 977ДМ, получивший обновлённый кузов на 10 пассажиров.

На базе этих двух моделей создали т. н. парковые автопоезда РАФ-980/979 и 980Д для перевозки экскурсантов, например по ВДНХ или авиапассажиров по аэродрому. А машина 977ДМЮ продавалась за рубеж. Микроавтобус с индексом "С" использовался в армии как санитарное транспортное средство.

Гражданская "скорая помощь" носила аж три обозначения:

РАФ-977И — обычная "карета" с радиостанцией и фарой-искателем;

977ИМ — создана на основе 977ДМ;

977ИМЮ — отправлялся за границу в страны с тропическим климатом.

А ещё в Риге выпускали туристический микроавтобус для СССР — РАФ-977ЕМ (модель 977Е оборудовалась дополнительным местом для экскурсовода) и на экспорт — 977ЕМЮ. Также были фургоны 977К, бравшие на борт 870 кг груза. Всего с 1958 по 1976-й производилось 14 версий машины, не считая базовой.

Производство

Потребность в микроавтобусах была настолько велика, что рижское предприятие не могло обеспечить выпуск нужного количества техники. В 1962-м фургоны РАФ-977К начали собирать в Луганске на ремонтном предприятии.

Авто дали название ЛАРЗ-977, однако выпустили всего лишь несколько десятков авто. Здесь же организовали производство спецавтомобиля АЦПК для транспортировки донорской крови.

В 1966-м сборку микроавтобусов поручили Армении: в республике специально под "рафики" отгрохали новый завод. На нём и был организован выпуск фургонов под индексом "ЕрАЗ-762". К сожалению, качество сборки оставляло желать лучшего: несмотря на явную схожесть моделей с РАФ, абсолютное большинство водителей предпочитало микроавтобусы латвийского происхождения.

Но кто тогда спрашивал сотрудников автотранспортных предприятий? Что дают — на том и работай!

Всего с 1958 по 1976 годы произвели примерно 14 850 РАФ-977 (точная цифра неизвестна, особенно с учётом ЕрАЗов). Не так много за 18 лет, но машины пользовались популярностью и успешно экспортировались не только в страны соцлагеря. Нашлись покупатели в Финляндии, Иране, Нигерии и на Кубе.

Что дальше?

С наступлением середины 1970-х становилось очевидным, что 977-я модель устаревает. А так как завод РАФ имел небольшие мощности, в 1976-м выстроили новое предприятие в Елгаве (тоже Латвия). На нём уже стали выпускать обновлённые модели микроавтобуса, в том числе не менее популярный, чем 977-й, РАФ-2203.

Жаль, но конструкторы как-то не обратили внимание на "болячки" предшественника, которые перекочевали на 2203. Это слабость кузова, плохая его сопротивляемость коррозии, недостаточная эффективность тормозной системы, плюс перегруженная передняя ось.

Тем не менее машина довольно долго не сходила с конвейера — вплоть до середины 90-х, пока завод не был признан банкротом.