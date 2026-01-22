Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

Первый советский рафик скрывал неожиданный секрет: двигатель находился не там, где все думают

Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах
Авто

Тринадцатого января этого года исполнилось бы 90 лет Светлане Мирзоян — одному из художников-дизайнеров СССР, принимавших участие в создании образа теперь уже легендарного РАФ-977. Не путайте с тёзкой 1964 года рождения — тоже автодизайнером, здравствующим и поныне!

РАФ-977ДМ «Латвия»
Фото: Own work by Kormuh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
РАФ-977ДМ «Латвия»

Многие называют этот микроавтобус первым советским минивэном (УАЗ "буханка" пошёл в серию позже, в 1963-м), другие считали стильно выглядевший для того времени "рафик" копией немецкого VW Transporter, что, конечно же, не соответствовало действительности.

Технические особенности

Латвийская машина (кстати, она носила официальное название — "Latvija") только внешне напоминала коллегу из ФРГ. Например, двигатель у "977" был впереди, а у Transporter — сзади. Да и сам латвийский микроавтобус разрабатывался на основе легкового советского автомобиля "Волга" ГАЗ-21. От неё "РАФу" достался мотор ЗМЗ-21 в 2,4 л, развивавший 75 "лошадей", трёхскоростная трансмиссия, некоторые элементы оптики. Авто разгонялось до 115 км/ч.

По конструкции РАФ-977 являлся логическим продолжением моделей РАФ-8 и РАФ-10. Последняя собиралась на базе легковушки "Победа" ГАЗ-М20. Первые десять "девятьсот семьдесят седьмых" выехали за ворота Рижской фабрики в 1958 году. Потом уже наладили крупномасштабное производство.

Автомобиль с несущим кузовом удивляет не столько своей конструкцией, в которой не было чего-то необычного, сколько количеством модернизаций, которые проводились чуть ли не каждый год. Уже в 1960-м появилась "рестайлинговая" версия с индексом "В", в следующем году — РАФ-977Д с чуть смещённым назад мотором, а в 1968-м — 977ДМ, получивший обновлённый кузов на 10 пассажиров.

На базе этих двух моделей создали т. н. парковые автопоезда РАФ-980/979 и 980Д для перевозки экскурсантов, например по ВДНХ или авиапассажиров по аэродрому. А машина 977ДМЮ продавалась за рубеж. Микроавтобус с индексом "С" использовался в армии как санитарное транспортное средство.

Гражданская "скорая помощь" носила аж три обозначения:

  • РАФ-977И — обычная "карета" с радиостанцией и фарой-искателем;
  • 977ИМ — создана на основе 977ДМ;
  • 977ИМЮ — отправлялся за границу в страны с тропическим климатом.

А ещё в Риге выпускали туристический микроавтобус для СССР — РАФ-977ЕМ (модель 977Е оборудовалась дополнительным местом для экскурсовода) и на экспорт — 977ЕМЮ. Также были фургоны 977К, бравшие на борт 870 кг груза. Всего с 1958 по 1976-й производилось 14 версий машины, не считая базовой.

Производство

Потребность в микроавтобусах была настолько велика, что рижское предприятие не могло обеспечить выпуск нужного количества техники. В 1962-м фургоны РАФ-977К начали собирать в Луганске на ремонтном предприятии.

Авто дали название ЛАРЗ-977, однако выпустили всего лишь несколько десятков авто. Здесь же организовали производство спецавтомобиля АЦПК для транспортировки донорской крови.

В 1966-м сборку микроавтобусов поручили Армении: в республике специально под "рафики" отгрохали новый завод. На нём и был организован выпуск фургонов под индексом "ЕрАЗ-762". К сожалению, качество сборки оставляло желать лучшего: несмотря на явную схожесть моделей с РАФ, абсолютное большинство водителей предпочитало микроавтобусы латвийского происхождения.

Но кто тогда спрашивал сотрудников автотранспортных предприятий? Что дают — на том и работай!

Всего с 1958 по 1976 годы произвели примерно 14 850 РАФ-977 (точная цифра неизвестна, особенно с учётом ЕрАЗов). Не так много за 18 лет, но машины пользовались популярностью и успешно экспортировались не только в страны соцлагеря. Нашлись покупатели в Финляндии, Иране, Нигерии и на Кубе.

Что дальше?

С наступлением середины 1970-х становилось очевидным, что 977-я модель устаревает. А так как завод РАФ имел небольшие мощности, в 1976-м выстроили новое предприятие в Елгаве (тоже Латвия). На нём уже стали выпускать обновлённые модели микроавтобуса, в том числе не менее популярный, чем 977-й, РАФ-2203.

Жаль, но конструкторы как-то не обратили внимание на "болячки" предшественника, которые перекочевали на 2203. Это слабость кузова, плохая его сопротивляемость коррозии, недостаточная эффективность тормозной системы, плюс перегруженная передняя ось.

Тем не менее машина довольно долго не сходила с конвейера — вплоть до середины 90-х, пока завод не был признан банкротом.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы ссср авто история
Новости Все >
Жизнь нашла лазейку в аду: как экосистема Турфан-Хами выдержала конец света
Красный корень без рекламы: суперпродукт работает для сердца лучше аптечных добавок
Льготы уходят со сцены: рынок недвижимости готовится жить без прежних костылей
Ёлочный страх рассыпается как хвоя: найдены настоящие места зимовки клещей в тайге
Блеск промышленного металла обманчив: медь уже сказала всё о своей цене и росте
Валюта наперекор рынку: крепкий рубль меняет правила для экономики и экспорта
Богатая начинка не спасла: китайские авто в России стремительно теряют спрос на рынке
Трёхкомнатные проиграли: неожиданный перекос цен на рынке ростовских новостроек
Рынок черного золота меняет ритм: МЭА фиксирует рост спроса и крупный профицит
Город гудит на пределе спроса: бизнес Удмуртии фиксирует дефицит работников
Сейчас читают
Почва оживёт на глазах: грядкам нужно то, что обычно без сожаления летит в мусор
Садоводство, цветоводство
Почва оживёт на глазах: грядкам нужно то, что обычно без сожаления летит в мусор
Ранние гибриды оранжевого перца созревают за 90–100 дней
Садоводство, цветоводство
Ранние гибриды оранжевого перца созревают за 90–100 дней
Морозник называют "рождественской розой" и "христовым цветком"
Садоводство, цветоводство
Морозник называют "рождественской розой" и "христовым цветком"
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть? Любовь Степушова Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Эти сорта жимолости пугают урожаем: ягоды длиной с палец вырастают без капризов
Эти сорта жимолости пугают урожаем: ягоды длиной с палец вырастают без капризов
Последние материалы
Жизнь нашла лазейку в аду: как экосистема Турфан-Хами выдержала конец света
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Снежная ванна для цветов: редкий приём, который работает лучше полива
Белая лава и тревожный сигнал: уникальный вулкан проседает уже десять лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Красный корень без рекламы: суперпродукт работает для сердца лучше аптечных добавок
Гренландия превращалась в землю без снега: новый поворот в понимании угрозы XXI века
Льготы уходят со сцены: рынок недвижимости готовится жить без прежних костылей
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Ёлочный страх рассыпается как хвоя: найдены настоящие места зимовки клещей в тайге
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.