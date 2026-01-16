Три часа ждать не придётся: одна фраза по телефону поднимает ваш вызов в приоритет ГАИ

Прошло несколько часов после аварии, но экипажа ДПС всё нет — такая ситуация знакома многим водителям. Причины бывают разные: высокая загруженность, нехватка нарядов, параллельные вызовы. Однако существуют способы ускорить приезд инспекторов, не нарушая закон и не искажая обстоятельства происшествия.
Сегодня нагрузка на инспекторов заметно выросла: штат ГАИ сокращается, а ряд функций передан автоматизированным системам фиксации нарушений. Поэтому выезд на мелкие ДТП часто происходит с задержками, особенно когда водители не хотят оформлять аварию через приложения или европротокол.
В отсутствие пострадавших законом не установлен максимальный срок прибытия экипажа. Если же в ДТП есть раненые, наряд должен прибыть в течение 25 минут, однако искажать информацию ради ускорения приезда нельзя.
При авариях с исчезнувшим участником оформление становится обязательным — иначе получить страховую выплату невозможно.
В подобных случаях важно зафиксировать максимум информации о скрывшемся автомобиле: марку, цвет, номер, направление движения, возможные особенности внешнего вида. Показания свидетелей, записи с видеорегистраторов и камер наблюдения также играют важную роль.
По словам экспертов страховой отрасли, без установления второго участника аварии оформить европротокол невозможно, поэтому ожидание инспекторов — единственный выход, если нет полиса каско.
Несмотря на отсутствие строгих регламентов, существует практическая рекомендация, позволяющая напомнить службам о вашем вызове.
"Я рекомендую повторно сообщить о ДТП примерно через 30 минут после первого звонка в экстренные службы. Лучше обращаться по телефонам "02" или "112", поскольку такие обращения отслеживаются контролирующими органами более тщательно, чем звонки в территориальный отдел ГАИ", — Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов "Свобода выбора".
При повторном обращении важно указать, что автомобиль находится на проезжей части и затрудняет движение. Так экипаж получает событие более высокого приоритета, что помогает сократить время ожидания.
Запрещено перемещать машину, если второй участник ДТП скрылся. Это может исказить картину происшествия и осложнить дальнейшее разбирательство. Кроме того, у страховой компании появится основание отказать в выплате по ОСАГО.
При оформлении важно тщательно внести в протокол свою позицию, приложить видеозапись и указать на отсутствие помех другим водителям.
Каждый способ фиксации ДТП имеет свои особенности.
Европротокол подходит для простых аварий без пострадавших, если оба водителя согласны с обстоятельствами. Оформление через приложение ускоряет получение документов. Вызов ДПС необходим, когда один из участников скрывается, есть сомнения в виновности или требуется официальное подтверждение. В стрессовых ситуациях важно понимать, как ведут себя инспекторы и какие действия помогут избежать недоразумений.
Выбор подходящего метода зависит от обстоятельств и возможностей участников ДТП, сообщает "За рулем".
Нет. При отсутствии второго участника уезд приведёт к отказу в выплате по ОСАГО.
Только когда обстоятельства спорные или второй водитель скрылся.
Да, особенно в ситуации, когда автомобиль ограничивает движение.
