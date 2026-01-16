Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Три часа ждать не придётся: одна фраза по телефону поднимает ваш вызов в приоритет ГАИ

Повторный звонок через 30 минут может ускорить приезд ДПС
Авто

Прошло несколько часов после аварии, но экипажа ДПС всё нет — такая ситуация знакома многим водителям. Причины бывают разные: высокая загруженность, нехватка нарядов, параллельные вызовы. Однако существуют способы ускорить приезд инспекторов, не нарушая закон и не искажая обстоятельства происшествия.

Автоавария
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Автоавария

Почему ожидание ДПС затягивается

Сегодня нагрузка на инспекторов заметно выросла: штат ГАИ сокращается, а ряд функций передан автоматизированным системам фиксации нарушений. Поэтому выезд на мелкие ДТП часто происходит с задержками, особенно когда водители не хотят оформлять аварию через приложения или европротокол.

В отсутствие пострадавших законом не установлен максимальный срок прибытия экипажа. Если же в ДТП есть раненые, наряд должен прибыть в течение 25 минут, однако искажать информацию ради ускорения приезда нельзя.

При авариях с исчезнувшим участником оформление становится обязательным — иначе получить страховую выплату невозможно.

Когда второй водитель скрылся с места ДТП

В подобных случаях важно зафиксировать максимум информации о скрывшемся автомобиле: марку, цвет, номер, направление движения, возможные особенности внешнего вида. Показания свидетелей, записи с видеорегистраторов и камер наблюдения также играют важную роль.

По словам экспертов страховой отрасли, без установления второго участника аварии оформить европротокол невозможно, поэтому ожидание инспекторов — единственный выход, если нет полиса каско.

Как ускорить приезд экипажа ДПС

Несмотря на отсутствие строгих регламентов, существует практическая рекомендация, позволяющая напомнить службам о вашем вызове.

"Я рекомендую повторно сообщить о ДТП примерно через 30 минут после первого звонка в экстренные службы. Лучше обращаться по телефонам "02" или "112", поскольку такие обращения отслеживаются контролирующими органами более тщательно, чем звонки в территориальный отдел ГАИ", — Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов "Свобода выбора".

При повторном обращении важно указать, что автомобиль находится на проезжей части и затрудняет движение. Так экипаж получает событие более высокого приоритета, что помогает сократить время ожидания.

Что нужно делать до приезда инспекторов

Запрещено перемещать машину, если второй участник ДТП скрылся. Это может исказить картину происшествия и осложнить дальнейшее разбирательство. Кроме того, у страховой компании появится основание отказать в выплате по ОСАГО.

При оформлении важно тщательно внести в протокол свою позицию, приложить видеозапись и указать на отсутствие помех другим водителям.

Европротокол, вызов ДПС и оформление через приложения

Каждый способ фиксации ДТП имеет свои особенности.
Европротокол подходит для простых аварий без пострадавших, если оба водителя согласны с обстоятельствами. Оформление через приложение ускоряет получение документов. Вызов ДПС необходим, когда один из участников скрывается, есть сомнения в виновности или требуется официальное подтверждение. В стрессовых ситуациях важно понимать, как ведут себя инспекторы и какие действия помогут избежать недоразумений.

Выбор подходящего метода зависит от обстоятельств и возможностей участников ДТП, сообщает "За рулем".

Советы, которые помогут избежать ошибок

  • Сразу включайте аварийную сигнализацию и выставляйте знак.
  • Фиксируйте место происшествия фото и видео — до приезда ДПС.
  • Записывайте данные свидетелей и номера автомобилей, покинувших место аварии.
  • Повторно обращайтесь по номеру "112" через 30 минут, если экипаж не прибыл.
  • Не передвигайте автомобиль, если второй участник скрылся.

Популярные вопросы

Можно ли уехать, если ожидание затянулось

Нет. При отсутствии второго участника уезд приведёт к отказу в выплате по ОСАГО.

Всегда ли отказ от европротокола оправдан

Только когда обстоятельства спорные или второй водитель скрылся.

Помогает ли повторный звонок

Да, особенно в ситуации, когда автомобиль ограничивает движение.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы дтп советы дорога водитель поддержка автомобили страхование безопасность
Новости Все >
Число нелегальных криптоферм выросло на 44 процента — директор МТС Марьясов
Археологи нашли захоронение вдали от столицы Фригии — археолог Эрпехливан
Вакансии водителей такси выросли вдвое за год — vostokmedia.com
Подводные аппараты зафиксировали медузу Stygiomedusa gigantea с отростками до 10 м
Морозы ускорили отбор газа из хранилищ ЕС — EADaily
У хамелеонов обнаружены спиральные зрительные нервы — доцент Хуан Даза
В Приморье начался сезон рождения детёнышей ларги — нацпарк Земля леопарда
Результат в Германии стал антирекордом карьеры — лыжник Лекомцев
Повышение НДС стало основной причиной роста цен — экономист Сусин
Нефтегазовые доходы бюджета России в 2025 году снизились на 23,8%
Сейчас читают
Cloud Nails с пастельными оттенками вошли в список ключевых нейл-трендов 2026 года
Красота и стиль
Cloud Nails с пастельными оттенками вошли в список ключевых нейл-трендов 2026 года
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Садоводство, цветоводство
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Наука и техника
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма
Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Последние материалы
Повторный звонок через 30 минут может ускорить приезд ДПС
Освещение с датчиком движения снижает риск краж
Лунный календарь подсказывает сроки посева томатов
Визуальный беспорядок в доме поддерживает тревожность перед сном — Diwali
Кухонная губка снижает риск плесени в овощном отсеке — C.B. Radar
Подкормка витамином B12 усиливает цветение фиалок
Клетчатая юбка признана ключевым модным трендом 2026 года — ND+
Покупка машин китайских марок 2000-х связана с риском — автоэксперт Александр Ковалёв
Строгий режим сна улучшает восстановление организма — врач Белкина
Влажный воздух зимой увеличивает ощущение холода и расходы на отопление
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.