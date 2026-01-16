Три часа ждать не придётся: одна фраза по телефону поднимает ваш вызов в приоритет ГАИ

Повторный звонок через 30 минут может ускорить приезд ДПС

Прошло несколько часов после аварии, но экипажа ДПС всё нет — такая ситуация знакома многим водителям. Причины бывают разные: высокая загруженность, нехватка нарядов, параллельные вызовы. Однако существуют способы ускорить приезд инспекторов, не нарушая закон и не искажая обстоятельства происшествия.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Автоавария

Почему ожидание ДПС затягивается

Сегодня нагрузка на инспекторов заметно выросла: штат ГАИ сокращается, а ряд функций передан автоматизированным системам фиксации нарушений. Поэтому выезд на мелкие ДТП часто происходит с задержками, особенно когда водители не хотят оформлять аварию через приложения или европротокол.

В отсутствие пострадавших законом не установлен максимальный срок прибытия экипажа. Если же в ДТП есть раненые, наряд должен прибыть в течение 25 минут, однако искажать информацию ради ускорения приезда нельзя.

При авариях с исчезнувшим участником оформление становится обязательным — иначе получить страховую выплату невозможно.

Когда второй водитель скрылся с места ДТП

В подобных случаях важно зафиксировать максимум информации о скрывшемся автомобиле: марку, цвет, номер, направление движения, возможные особенности внешнего вида. Показания свидетелей, записи с видеорегистраторов и камер наблюдения также играют важную роль.

По словам экспертов страховой отрасли, без установления второго участника аварии оформить европротокол невозможно, поэтому ожидание инспекторов — единственный выход, если нет полиса каско.

Как ускорить приезд экипажа ДПС

Несмотря на отсутствие строгих регламентов, существует практическая рекомендация, позволяющая напомнить службам о вашем вызове.

"Я рекомендую повторно сообщить о ДТП примерно через 30 минут после первого звонка в экстренные службы. Лучше обращаться по телефонам "02" или "112", поскольку такие обращения отслеживаются контролирующими органами более тщательно, чем звонки в территориальный отдел ГАИ", — Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов "Свобода выбора".

При повторном обращении важно указать, что автомобиль находится на проезжей части и затрудняет движение. Так экипаж получает событие более высокого приоритета, что помогает сократить время ожидания.

Что нужно делать до приезда инспекторов

Запрещено перемещать машину, если второй участник ДТП скрылся. Это может исказить картину происшествия и осложнить дальнейшее разбирательство. Кроме того, у страховой компании появится основание отказать в выплате по ОСАГО.

При оформлении важно тщательно внести в протокол свою позицию, приложить видеозапись и указать на отсутствие помех другим водителям.

Европротокол, вызов ДПС и оформление через приложения

Каждый способ фиксации ДТП имеет свои особенности.

Европротокол подходит для простых аварий без пострадавших, если оба водителя согласны с обстоятельствами. Оформление через приложение ускоряет получение документов. Вызов ДПС необходим, когда один из участников скрывается, есть сомнения в виновности или требуется официальное подтверждение. В стрессовых ситуациях важно понимать, как ведут себя инспекторы и какие действия помогут избежать недоразумений.

Выбор подходящего метода зависит от обстоятельств и возможностей участников ДТП, сообщает "За рулем".

Советы, которые помогут избежать ошибок

Сразу включайте аварийную сигнализацию и выставляйте знак.

Фиксируйте место происшествия фото и видео — до приезда ДПС.

Записывайте данные свидетелей и номера автомобилей, покинувших место аварии.

Повторно обращайтесь по номеру "112" через 30 минут, если экипаж не прибыл.

Не передвигайте автомобиль, если второй участник скрылся.

Популярные вопросы

Можно ли уехать, если ожидание затянулось

Нет. При отсутствии второго участника уезд приведёт к отказу в выплате по ОСАГО.

Всегда ли отказ от европротокола оправдан

Только когда обстоятельства спорные или второй водитель скрылся.

Помогает ли повторный звонок

Да, особенно в ситуации, когда автомобиль ограничивает движение.