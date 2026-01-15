Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Российская новинка обошла дешёвого конкурента: рынок выбрал машину, которая стоит дороже

Продажи JAC RF8 в декабре составили 8 автомобилей
Авто

Минивэны редко становятся заметными игроками на российском рынке, однако в конце 2025 года этот сегмент преподнёс неожиданный результат. Новая модель отечественной сборки сумела обойти по продажам более доступного зарубежного конкурента уже на старте официальных поставок.

Фото ключей от машины
Фото: https://unsplash.com by Dominik Garbera is licensed under Free
Фото ключей от машины

Продажи в первые месяцы

По итогам декабря 2025 года в России было зарегистрировано 18 экземпляров минивэна Sollers SP7. Для сравнения, его прямой конкурент JAC RF8 за тот же период разошёлся тиражом всего в восемь машин. При этом обе модели фактически одновременно вышли на рынок — их официальное появление в продаже пришлось на декабрь.

Если учитывать более широкий временной отрезок, разрыв сохраняется. С ноября 2025 года суммарный объём поставок JAC RF8 составил 15 автомобилей. Sollers SP7 за сопоставимый период показал более уверенный старт, несмотря на то что формально относится к более дорогому ценовому сегменту.

Цены и позиционирование

Стоимость JAC RF8 на российском рынке начинается с 4,8 млн рублей, тогда как Sollers SP7 оценивается минимум в 4,99 млн рублей без учёта специальных предложений. Разница в цене, хотя и не выглядит критичной, всё же играет роль для покупателей, особенно в сегменте семейных автомобилей.

Тем не менее более высокая цена не помешала модели российской сборки выйти вперёд по количеству регистраций. Это может указывать на доверие покупателей к бренду Sollers, а также на интерес к локализованному производству в условиях ограниченного выбора в классе минивэнов, сообщает "За рулем".

Технические особенности и производство

Sollers SP7 оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 237 лошадиных сил, соответствующим экологическому стандарту Евро-6. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Такая конфигурация ориентирована прежде всего на комфортную эксплуатацию в городских и загородных условиях.

Производство модели налажено в Елабуге. Официальные продажи семиместного минивэна стартовали 25 ноября 2025 года. Производитель предоставляет гарантию сроком на пять лет либо 150 тысяч километров пробега, что также может быть одним из факторов, повлиявших на выбор покупателей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы авто дорога россия машина покупка водитель автомобиль
Новости Все >
Российская ПВО эффективно перехватывает ракеты Нептун — эксперт Клупов
Еда не усиливает алкогольную интоксикацию — диетолог Рождественская
Санкции против России бьют по экономике ЕС — экономист Лежава
США могут изменить ход переговоров по Украине — политолог Баширов
В лагуне Лагоа-Нова зафиксировали 10 укусов пираний за месяц — биолог Мотта
Польза от холодной воды возможна только при системном закаливании — врач Гришанова
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Десерт после еды не вредит при соблюдении нормы калорий — нутрициолог Брабечан
Первый тренер Овечкина: хоккеист просил прощения после неудачного сезона Динамо
Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока
Сейчас читают
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Садоводство, цветоводство
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Cloud Nails с пастельными оттенками вошли в список ключевых нейл-трендов 2026 года
Красота и стиль
Cloud Nails с пастельными оттенками вошли в список ключевых нейл-трендов 2026 года
Древний нематод ожил после 46 тысяч лет в льду — PLOS Genetics
Наука и техника
Древний нематод ожил после 46 тысяч лет в льду — PLOS Genetics
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии
Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин Легенда о рабыне Хлое стала основой рассказов о призраках плантации Миртлс Вероника Эйнуллаева
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
Последние материалы
Безе по-русски выпекают при температуре 100 °C
Обогащение почвы для рассады в январе повышает устойчивость растений — Actualno
Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников
Питание, сон и движение определяют внешний вид после 60 лет — Foton y Nyrsko
Санкции против России бьют по экономике ЕС — экономист Лежава
Li Auto возглавил рейтинг удовлетворенности автовладельцев
США могут изменить ход переговоров по Украине — политолог Баширов
Для плова с куриными сердечками используют длиннозерный пропаренный рис
У центра Млечного Пути нашли радионити длиной до 10 световых лет — Sciencepost
В лагуне Лагоа-Нова зафиксировали 10 укусов пираний за месяц — биолог Мотта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.