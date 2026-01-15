Российская новинка обошла дешёвого конкурента: рынок выбрал машину, которая стоит дороже

Продажи JAC RF8 в декабре составили 8 автомобилей

Минивэны редко становятся заметными игроками на российском рынке, однако в конце 2025 года этот сегмент преподнёс неожиданный результат. Новая модель отечественной сборки сумела обойти по продажам более доступного зарубежного конкурента уже на старте официальных поставок.

Фото: https://unsplash.com by Dominik Garbera is licensed under Free Фото ключей от машины

Продажи в первые месяцы

По итогам декабря 2025 года в России было зарегистрировано 18 экземпляров минивэна Sollers SP7. Для сравнения, его прямой конкурент JAC RF8 за тот же период разошёлся тиражом всего в восемь машин. При этом обе модели фактически одновременно вышли на рынок — их официальное появление в продаже пришлось на декабрь.

Если учитывать более широкий временной отрезок, разрыв сохраняется. С ноября 2025 года суммарный объём поставок JAC RF8 составил 15 автомобилей. Sollers SP7 за сопоставимый период показал более уверенный старт, несмотря на то что формально относится к более дорогому ценовому сегменту.

Цены и позиционирование

Стоимость JAC RF8 на российском рынке начинается с 4,8 млн рублей, тогда как Sollers SP7 оценивается минимум в 4,99 млн рублей без учёта специальных предложений. Разница в цене, хотя и не выглядит критичной, всё же играет роль для покупателей, особенно в сегменте семейных автомобилей.

Тем не менее более высокая цена не помешала модели российской сборки выйти вперёд по количеству регистраций. Это может указывать на доверие покупателей к бренду Sollers, а также на интерес к локализованному производству в условиях ограниченного выбора в классе минивэнов, сообщает "За рулем".

Технические особенности и производство

Sollers SP7 оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 237 лошадиных сил, соответствующим экологическому стандарту Евро-6. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Такая конфигурация ориентирована прежде всего на комфортную эксплуатацию в городских и загородных условиях.

Производство модели налажено в Елабуге. Официальные продажи семиместного минивэна стартовали 25 ноября 2025 года. Производитель предоставляет гарантию сроком на пять лет либо 150 тысяч километров пробега, что также может быть одним из факторов, повлиявших на выбор покупателей.