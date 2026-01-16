Китайские авто, которых лучше избегать: слабая защита, редкие детали и риск остаться без ремонта

Покупка подержанного автомобиля — всегда баланс между ценой и надёжностью, однако в сегменте старых китайских моделей этот выбор становится особенно рискованным. Как отмечают специалисты, машины, выпущенные в 2000-х и начале 2010-х годов, требуют к себе повышенного внимания из-за конструктивных особенностей и сложности обслуживания.
Большинство негативных стереотипов о китайском автопроме сформировались именно в тот период, когда на российский рынок массово выходили первые модели. Тогда производители только осваивали новые технологии, а автомобили нередко уступали конкурентам по качеству сборки и ресурсу.
Слабая антикоррозийная защита, ограниченная доступность оригинальных деталей и проблемы с сервисом привели к тому, что сегодня машины старше 15 лет считаются неудачным вариантом для покупки. Автоэксперт Александр Ковалёв выделяет этот сегмент как наиболее проблемный, особенно с учётом того, как быстро происходит падение цен на подержанные китайские автомобили.
Эксперт подчёркивает, что особую осторожность нужно проявлять при выборе автомобилей брендов, которые уже покинули российский рынок. Среди таких марок он выделил Lifan, Hawtai, Zotye, Brilliance и ряд других компаний, у продукции которых сегодня крайне сложно найти оригинальные кузовные элементы и надёжное сервисное обслуживание.
"Следует проявлять осторожность и к автомобилям Livan. Несмотря на разговоры о возможной локализации, бренду пока не удалось устойчиво закрепиться на рынке. В этот же список можно отнести автомобили брендов Kaiyi и SWM", — Александр Ковалёв.
По словам специалиста, отсутствие официальной поддержки напрямую влияет на стоимость владения: ремонт становится сложным, сроки ожидания деталей увеличиваются, а безопасность машины может снижаться.
Несмотря на очевидный прогресс китайского автопрома после 2015 года, эксперты предупреждают, что в сегменте малотиражных брендов всё ещё присутствуют риски.
В пример приводится марка Forthing, которая активно обсуждалась на старте, но пока не смогла закрепить устойчивое положение на рынке. Ограниченная дилерская сеть и скромные объёмы продаж могут осложнить владение такой техникой, особенно в вопросах гарантийного и постгарантийного обслуживания.
Период выпуска играет ключевую роль в оценке качества.
Старые модели 2000-2010-х годов страдали коррозией, ограниченным ресурсом узлов и неразвитой сервисной сетью. Новые автомобили отличаются более высокой технологичностью, улучшенной безопасностью и современными материалами.
Однако зависимость от дилеров остаётся: у брендов с малым присутствием в стране ремонт и обслуживание могут быть столь же сложными, как у старых моделей, что подтверждают данные о частых неисправностях популярных автомобилей.
Да, у этих моделей часто встречаются проблемы с коррозией, ресурсом узлов и доступностью запчастей.
Lifan, Hawtai, Zotye, Brilliance, а также малораспространённые Livan, Kaiyi и SWM.
Да, более современные модели с устойчивой сервисной сетью могут быть хорошим вариантом.
