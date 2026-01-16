Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Пешеход ещё не вышел — а водитель уже виноват: новая трактовка меняет правила у зебры

Штраф за зебру возможен при отсутствии помех пешеходу
Авто

Новые разъяснения ГАИ о приоритете пешеходов меняют привычную логику поведения на переходах. Теперь значение имеет не только тот факт, что человек ступил на разметку, а само намерение перейти дорогу. Это помогает устранить неоднозначности, которые приводили к штрафам даже без реальной опасности.

Главный принцип: пешеход должен быть в безопасности ещё до шага на переход

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда система фотофиксации расценивала проезд как нарушение только потому, что человек находился рядом с разметкой. Автоматический анализ кадра фиксирует: на снимке есть пешеход и автомобиль — значит, событие подпадает под критерии нарушения

Инспекторы нередко руководствуются похожей логикой: если человек стоит у перехода, а автомобиль продолжает движение, это трактуется как несоблюдение приоритета. Такие моменты и стали причиной многочисленных спорных штрафов.

Что теперь считается правильным поведением водителя

Суть обновлённой трактовки проста: водитель обязан обеспечить такие условия, при которых пешеход не меняет скорость и направление движения из-за автомобиля. То есть безопасная дистанция и предсказуемые действия водителя фактически подтверждают соблюдение правила.

Для водителя это означает необходимость заранее учесть возможное намерение перейти дорогу. Если человек стоит на краю тротуара, смотрит в сторону дороги или делает шаг — безопаснее остановиться, исключив любую неоднозначность.

Как избежать штрафов и спорных ситуаций

Поведение машины при подъезде к переходу должно быть предсказуемым. Снижение скорости заранее помогает оценить обстановку и вовремя остановиться. В районах школ, остановок общественного транспорта или при плохой видимости запас дистанции нужно увеличивать.

Такой подход повышает безопасность и снижает риск получить штраф от камеры, которая фиксирует ситуацию без возможности учесть нюансы.

Автоматическая фиксация и работа инспектора

Разные форматы контроля определяют ситуацию по-разному.
Камеры работают по строгому алгоритму: на снимке одновременно видны автомобиль и пешеход — значит, система считает это событием. Инспектор руководствуется визуальной оценкой, но в плотном потоке не всегда успевает определить, создавал ли водитель помеху.
В обоих случаях спор можно избежать, если водитель изначально действует так, чтобы исключить любую вероятность помешать человеку перейти дорогу, сообщает портал Pro Город.

Советы водителям

  • Снижайте скорость заранее — при малейшем намёке на возможный выход пешехода.
  • Смотрите на поведение человека: если он повернулся в вашу сторону или шагнул вперёд, лучше остановиться.
  • Избегайте резких манёвров и демонстрируйте предсказуемость.
  • Увеличивайте дистанцию в тёмное время суток или при непогоде.
  • Держите запись с видеорегистратора — это поможет доказать отсутствие помех.

Популярные вопросы о новых правилах

Нужно ли останавливаться, если пешеход стоит, но ещё не идёт

Да, если его поведение говорит о намерении перейти дорогу. Это исключает спорные трактовки.

Почему камеры выписывают штраф, даже если помехи не было

Алгоритм учитывает только статическое совпадение объектов в зоне контроля и не анализирует динамику движения.

Можно ли оспорить штраф

Да. Запросите полный видеоролик и укажите, что пешеход не менял траекторию и скорость, а автомобиль проехал на безопасном расстоянии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
