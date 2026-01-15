Россияне сделали выбор: марка, в которой ещё вчера сомневались, взлетела на вершину рейтинга

Li Auto возглавил рейтинг удовлетворенности автовладельцев

Оценка новых автомобилей стала одним из самых обсуждаемых направлений в автосфере, поскольку именно впечатления владельцев дают наиболее точное представление о реальном качестве машин. В ежегодном исследовании "АВТОСТАТ ОМНИБУС — 2025" специалисты проанализировали опыт российских автовладельцев и составили рейтинг брендов по уровню удовлетворённости.

Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Счастливый клиент покупает новую машину в автосалоне

Как формировался рейтинг и кто участвовал в исследовании

Исследование охватило владельцев автомобилей 2020-2025 годов выпуска — всего около двух тысяч респондентов. Участники оценивали не только соответствие машины ожиданиям, но и качество работы дилерских центров, опыт обслуживания, надёжность сервисного сопровождения и удовлетворённость эксплуатацией в целом. Такой подход позволил составить объективную картину, охватывающую ключевые аспекты владения автомобилем.

Методика исследования опиралась на анализ самых продаваемых брендов РФ — всего 14 марок. Итоговый индекс отражает общую удовлетворённость, где 100 баллов — максимальная оценка.

Кто вошёл в лидеры рейтинга

По итогам опроса первое место заняла Li Auto (Lixiang) с результатом 90,57 балла, уверенно опередив конкурентов. Второй стала Changan — 86,34 балла, а тройку замкнул Voyah с показателем 85,05 балла.

На четвёртой строчке расположилась Geely, набравшая 84,47 балла, а пятёрку лидеров завершает Chery — 83,01 балла. Эти бренды оказались наиболее стабильными по суммарным оценкам владельцев, что подтверждает доверие к маркам на российском рынке.

Что показывает индекс удовлетворённости

Рейтинг отражает комплексный подход к оценке автомобилей: в него входят впечатления от управления, надёжность, экономичность, качество сборки, а также сервисная составляющая. Высокие баллы означают, что владельцы не только довольны покупкой, но и считают марку предсказуемой и качественной в долгосрочном владении.

Премиальные бренды, массовый сегмент и новые игроки рынка

Устойчивые позиции в рейтингах традиционно занимают компании, сочетающие технологичность, надёжность и сильную дилерскую сеть. Премиальные бренды делают ставку на комфорт и сервис, что часто повышает индекс удовлетворённости. Марки массового сегмента выигрывают за счёт доступности и сбалансированных характеристик. Новые игроки демонстрируют динамичный рост за счёт инновационных решений и конкурентных условий владения, а покупатели всё чаще ориентируются на впечатления других автовладельцев.

Итоги исследования показывают, что российский рынок становится всё более разнообразным, а покупатели охотнее рассматривают новые бренды, сообщает "Автостат".

Популярные вопросы

Насколько объективен индекс удовлетворённости

Он основан на оценках реальных владельцев и отражает совокупный опыт эксплуатации, что делает его достаточно надёжным показателем.

Почему новые бренды занимают высокие места

Они привлекают покупателей современными технологиями, качеством сборки и удобным сервисом, что напрямую влияет на итоговые оценки.

Может ли бренд улучшить свои позиции

Да, индекс меняется ежегодно и зависит от качества обслуживания, новых моделей и работы дилерской сети.