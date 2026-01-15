Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Россияне сделали выбор: марка, в которой ещё вчера сомневались, взлетела на вершину рейтинга

Li Auto возглавил рейтинг удовлетворенности автовладельцев
Авто

Оценка новых автомобилей стала одним из самых обсуждаемых направлений в автосфере, поскольку именно впечатления владельцев дают наиболее точное представление о реальном качестве машин. В ежегодном исследовании "АВТОСТАТ ОМНИБУС — 2025" специалисты проанализировали опыт российских автовладельцев и составили рейтинг брендов по уровню удовлетворённости.

Счастливый клиент покупает новую машину в автосалоне
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Счастливый клиент покупает новую машину в автосалоне

Как формировался рейтинг и кто участвовал в исследовании

Исследование охватило владельцев автомобилей 2020-2025 годов выпуска — всего около двух тысяч респондентов. Участники оценивали не только соответствие машины ожиданиям, но и качество работы дилерских центров, опыт обслуживания, надёжность сервисного сопровождения и удовлетворённость эксплуатацией в целом. Такой подход позволил составить объективную картину, охватывающую ключевые аспекты владения автомобилем.

Методика исследования опиралась на анализ самых продаваемых брендов РФ — всего 14 марок. Итоговый индекс отражает общую удовлетворённость, где 100 баллов — максимальная оценка.

Кто вошёл в лидеры рейтинга

По итогам опроса первое место заняла Li Auto (Lixiang) с результатом 90,57 балла, уверенно опередив конкурентов. Второй стала Changan — 86,34 балла, а тройку замкнул Voyah с показателем 85,05 балла.

На четвёртой строчке расположилась Geely, набравшая 84,47 балла, а пятёрку лидеров завершает Chery — 83,01 балла. Эти бренды оказались наиболее стабильными по суммарным оценкам владельцев, что подтверждает доверие к маркам на российском рынке.

Что показывает индекс удовлетворённости

Рейтинг отражает комплексный подход к оценке автомобилей: в него входят впечатления от управления, надёжность, экономичность, качество сборки, а также сервисная составляющая. Высокие баллы означают, что владельцы не только довольны покупкой, но и считают марку предсказуемой и качественной в долгосрочном владении.

Премиальные бренды, массовый сегмент и новые игроки рынка

Устойчивые позиции в рейтингах традиционно занимают компании, сочетающие технологичность, надёжность и сильную дилерскую сеть. Премиальные бренды делают ставку на комфорт и сервис, что часто повышает индекс удовлетворённости. Марки массового сегмента выигрывают за счёт доступности и сбалансированных характеристик. Новые игроки демонстрируют динамичный рост за счёт инновационных решений и конкурентных условий владения, а покупатели всё чаще ориентируются на впечатления других автовладельцев.

Итоги исследования показывают, что российский рынок становится всё более разнообразным, а покупатели охотнее рассматривают новые бренды, сообщает "Автостат".

Популярные вопросы

Насколько объективен индекс удовлетворённости

Он основан на оценках реальных владельцев и отражает совокупный опыт эксплуатации, что делает его достаточно надёжным показателем.

Почему новые бренды занимают высокие места

Они привлекают покупателей современными технологиями, качеством сборки и удобным сервисом, что напрямую влияет на итоговые оценки.

Может ли бренд улучшить свои позиции

Да, индекс меняется ежегодно и зависит от качества обслуживания, новых моделей и работы дилерской сети.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы советы машина покупка рейтинг автомобили исследование
Новости Все >
Санкции против России бьют по экономике ЕС — экономист Лежава
США могут изменить ход переговоров по Украине — политолог Баширов
В лагуне Лагоа-Нова зафиксировали 10 укусов пираний за месяц — биолог Мотта
Польза от холодной воды возможна только при системном закаливании — врач Гришанова
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Десерт после еды не вредит при соблюдении нормы калорий — нутрициолог Брабечан
Первый тренер Овечкина: хоккеист просил прощения после неудачного сезона Динамо
Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока
Падение льда с крыши грузовика зимой приводит к ДТП и возмещению ущерба
Сетки для птиц в ТРЦ Авиапарк могут подпадать под статьи УК РФ — юрист Ильинский
Сейчас читают
Объёмные причёски 80-х вернулись в тренды 2026 года
Красота и стиль
Объёмные причёски 80-х вернулись в тренды 2026 года
Учёные связали гамма-излучение солнечной вспышки с корональным источником — Earth
Наука и техника
Учёные связали гамма-излучение солнечной вспышки с корональным источником — Earth
Древний нематод ожил после 46 тысяч лет в льду — PLOS Genetics
Наука и техника
Древний нематод ожил после 46 тысяч лет в льду — PLOS Genetics
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии
Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин Легенда о рабыне Хлое стала основой рассказов о призраках плантации Миртлс Вероника Эйнуллаева Трамп против ФРС: уголовное дело против Пауэлла может обернуться крахом доллара Любовь Степушова
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
Последние материалы
У центра Млечного Пути нашли радионити длиной до 10 световых лет — Sciencepost
В лагуне Лагоа-Нова зафиксировали 10 укусов пираний за месяц — биолог Мотта
Планировка гостиной с крупным диваном и мебелью у стен снижает удобство
В Госдуме предложили упростить регистрацию автотюнинга
Сорта редиса Жара, Французский завтрак и Рудольф F1 подходят для редкого полива
Киргизия недовольна бездоказательными санкциями Запада
Снежные блохи не кусаются и не сосут кровь, а едят растительность
Обвисание кожи начинается из-за снижения коллагена после 25 лет — Folha Vitoria
Сладость томатов зависит от сорта и калийных подкормок
Четкое согласование этапов ремонта сокращает срывы сроков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.