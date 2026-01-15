Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Конец эпохе запретов: власти обсуждают реформу, которая может открыть дорогу любому тюнингу

В Госдуме предложили упростить регистрацию автотюнинга
Изменения внешнего вида автомобиля давно перестали быть редкостью, однако владельцы доработанных машин по-прежнему сталкиваются с бюрократическими трудностями. Вопрос легализации автотюнинга вновь оказался в центре внимания после инициативы упростить процесс регистрации безопасных изменений.

Тюнинг автомобиля
Почему тема автотюнинга стала актуальной

Сегодня многие автовладельцы стремятся адаптировать свои машины под личные предпочтения: улучшить свет, поставить иные колёсные диски, заменить часть заводских элементов. Однако даже минимальные доработки нередко требуют сложной и затратной процедуры регистрации.

По этой причине тюнинг давно оказался в "серой зоне": его не запрещают полностью, но владельцы сталкиваются с проверками и риском штрафов даже при безобидных изменениях. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что такая ситуация требует пересмотра правил.

Позиция парламентария и причины выступления

Сегодня российский автопарк включает огромное число машин, которые прошли доработку ради удобства или эстетики. Часть из них действительно выглядит необычно, однако большинство изменений не несут угрозы участникам движения и направлены на улучшение характеристик автомобиля.

"Если это не влияет на безопасность на дороге, то я считаю, что нужно упрощать все возможности регистрации для таких автомобилей", — заявил депутат Владислав Даванков.

Он отметил, что действующие правила побуждают владельцев тюнингованных машин избегать внимания инспекторов, что создает атмосферу недоверия и способствует развитию бытовой коррупции.

Каких изменений ждут автовладельцы

Главной идеей инициативы становится переход к здравому подходу: безопасные доработки — упрощённая процедура, рискованные вмешательства — полноценная проверка. Это позволит сократить количество скрытых переделок и вывести тюнинг в легальное поле, не снижая уровень безопасности на дорогах.

По мнению экспертов, подобная реформа может облегчить жизнь тысячам владельцев, которые сейчас вынуждены ограничивать использование своих автомобилей или полностью отказываться от доработок из-за сложных согласований.

Современная система регистрации и предложенный подход

Действующие правила требуют прохождения технических экспертиз даже при минимальном изменении конструкции. Это долго, дорого и нередко излишне строго. Новый подход предполагает классификацию доработок:

  • косметические и не влияющие на безопасность — упрощённая регистрация;
  • изменения подвески, тормозной системы, силового агрегата — полноценная проверка;
  • элементы стайлинга без конструктивного вмешательства — уведомительный порядок.

Такой механизм может значительно снизить нагрузку на техцентры и упростить жизнь автолюбителям, сообщает "Моторам".

Популярные вопросы

Будет ли тюнинг полностью свободным

Нет. Послабления коснутся только изменений, которые не влияют на безопасность движения.

Нужно ли будет проходить экспертизу при установке декоративных элементов

Предполагается, что для таких работ достаточно будет упрощённой процедуры или уведомления.

Когда изменения вступят в силу

Пока инициатива обсуждается. Решения будут зависеть от законодательных органов.

