Ольга Сакиулова

Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё

Двигатели УД не требуют стабильных оборотов для запуска
В эпоху, когда о качестве топлива никто не спорил, а техника должна была просто выполнять свою задачу, советские инженеры делали ставку на выносливость. Эти моторы запускались после долгой стоянки, терпели морозы и не капризничали из-за содержимого бака. Они стали символом надёжности и простоты, которую ценят до сих пор.

Советский двигатель
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Советский двигатель

Моторы, созданные для работы, а не для условий

Советские двигатели проектировались без оглядки на идеальные лабораторные стандарты. Им приходилось работать в грязи, на холоде, в поле и вдали от сервиса. Электроники — минимум, конструкция — понятная, ремонт — возможен "на коленке". Именно поэтому многие из этих агрегатов пережили не одно десятилетие.

Особое место среди них занимают моторы, способные переваривать топливо сомнительного качества. Для водителей и механиков это было не просто удобство, а вопрос выживания техники.

ЗиЛ-130: бензиновый V8 без капризов

Классический V8 грузовика ЗиЛ-130 по праву считается легендой. При объёме около 6 литров и мощности порядка 150 лошадиных сил он отличался простотой и невероятной живучестью. Этот мотор не требовал идеального бензина и продолжал работать даже на странных смесях, если ситуация того требовала.

В морозы ЗиЛ часто заводился легче, чем более современные машины. Водители шутили, что если двигатель не запускается, значит, он просто "решил передохнуть", а не сломался.

Урал-375Д: армейская всеядность

Военный грузовик Урал-375Д оснащался бензиновым V8, который ценили в армии за абсолютную неприхотливость. Он спокойно переваривал низкооктановый бензин, авиационное топливо и различные смеси. Да, расход был огромным, но надёжность перевешивала все недостатки.

Этот двигатель уверенно работал в условиях бездорожья, холода и отсутствия нормального обслуживания, за что и заслужил уважение военных механиков.

ЯМЗ-236: дизель, который не сдается

Дизельный ЯМЗ-236 стал универсальным сердцем грузовиков, автобусов и спецтехники. Объём около 11 литров и мощность до 180 лошадиных сил сочетались с удивительной терпимостью к качеству солярки.

Мотор продолжал работать на тяжёлом и загрязнённом топливе, где современные дизели давно бы отказали. Его философия была проста: пусть дымит, но едет. Об этом сообщает 110 KM.

Д-240 от МТЗ: сельская надёжность

Тракторный двигатель Д-240, знакомый каждому по МТЗ "Беларусь", стал настоящим символом деревенской техники. Он запускался в холод, терпел примеси в топливе и спокойно переживал экстремальные условия эксплуатации.

Для сельских механизаторов этот мотор был воплощением надёжности: если он не заводился, значит, причина была не в нём, а в человеческом факторе.

Двигатели УД: простота для всего

Стационарные двигатели серии УД - одно-, двух- и четырёхцилиндровые — использовались повсюду: на мотоблоках, генераторах, лодках. Они запускались вручную, не требовали сложного обслуживания и работали на самых разных видах топлива.

Эти моторы стали настоящей находкой для дачников и хозяйственников, которым нужна была техника "без сюрпризов".

Популярные вопросы о советских двигателях

Почему они работали на плохом топливе?
Из-за простой конструкции и больших допусков деталей.

Можно ли использовать их сегодня?
Да, многие такие моторы до сих пор эксплуатируются в хозяйстве и на стройках.

Что лучше — старый советский мотор или современный?
Это зависит от задач: для надёжной работы в тяжёлых условиях старые агрегаты часто выигрывают.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
