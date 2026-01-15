Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Так ездят почти все — а потом удивляются ремонту: эти промахи годами остаются незамеченными

Высокая скорость на ямах ускоряет износ подвески и рулевого управления
Авто

Повседневные привычки водителей часто кажутся безобидными, но именно они способны незаметно сокращать срок службы автомобиля. Агрессивная езда, отказ от мойки зимой и пренебрежение прогревом двигателя со временем оборачиваются серьёзными поломками и затратами. При этом дело не только в качестве современных машин, но и в стиле эксплуатации.

Руки водителя в перчатках на руле зимой
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Руки водителя в перчатках на руле зимой

Почему ресурс автомобиля зависит от водителя

Современный автопром действительно всё чаще ориентируется на быструю смену моделей и сервисное обслуживание. Несмотря на технологии и экономичность, многие узлы стали менее устойчивыми к ошибкам эксплуатации. Однако, как отмечают автоэксперты, основной урон автомобилю наносит не завод, а сам владелец — своими привычками за рулём и отношением к обслуживанию.

Привычка № 1: высокая скорость на плохих дорогах

Распространённое заблуждение — считать, что ямы и выбоины можно проскочить на скорости без последствий. На деле всё наоборот. Чем выше скорость, тем сильнее ударная нагрузка на подвеску.

Страдают шины, амортизаторы, ступичные подшипники, тормозные диски и элементы рулевого управления. Со временем это проявляется стуками, вибрациями и ухудшением управляемости, а затем — необходимостью дорогостоящего ремонта подвески, сообщает Actualno.com.

Привычка № 2: отказ от мойки автомобиля зимой

Зимой многие водители игнорируют мойку, считая её бесполезной. Грязь и реагенты действительно возвращаются быстро, но именно они запускают коррозионные процессы. Регулярная мойка автомобиля зимой помогает смывать агрессивные соли и снижает нагрузку на кузов.

Соль и влага разрушают лакокрасочное покрытие, а мелкие царапины превращаются в очаги ржавчины. Грязь скапливается под резиновыми уплотнителями, в дверных петлях, колёсных арках и нишах, удерживая влагу. Весной это оборачивается вздутиями краски и рыжими пятнами на кузове.

Привычка № 3: движение без прогрева двигателя

Существует мнение, что современные моторы не нуждаются в прогреве. Однако краткая пауза перед началом движения играет важную роль. За это время масло равномерно распределяется по системе, создаётся рабочее давление и обеспечивается нормальная смазка деталей.

При движении на холодном двигателе износ увеличивается в разы. Даже там, где водители заводят машину и сразу едут, подход к зимнему прогреву двигателя строится с учётом нагрузки и температурных режимов, а не резких стартов.

Популярные вопросы о вредных привычках за рулём

Нужно ли прогревать двигатель современных автомобилей?

Краткий прогрев полезен для равномерной смазки и снижения износа, особенно в холодное время года.

Как часто мыть машину зимой?

Оптимально — по мере загрязнения, особенно после поездок по обработанным реагентами дорогам.

Насколько опасна езда по ямам на скорости?

Она ускоряет износ подвески и может привести к скрытым повреждениям, которые проявятся позже.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
