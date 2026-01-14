Зимние шины теряют хватку незаметно: одна ошибка, из-за которой машина внезапно перестаёт слушаться

Падение температуры на 10 °C снижает давление в шинах примерно на 0,1 бара — Actualno

С наступлением зимы многие водители вспоминают старый приём — слегка спустить шины, чтобы выбраться из снега. Кажется логичным: больше пятно контакта — лучше сцепление. Однако постоянная езда с пониженным давлением может обернуться серьёзными проблемами. Об этом сообщает Actualno.

Почему давление в шинах падает зимой

Зимой на состояние шин напрямую влияет физика. При снижении температуры воздух сжимается, и давление в колесе падает само по себе, без вмешательства водителя. В среднем каждые минус 10 °C уменьшают давление примерно на 0,1 бара. Если шины были накачаны до нормы в тёплом гараже при +15 °C, то на улице при -5 °C давление окажется уже на 0,2 бара ниже рекомендованного.

Именно поэтому в холодное время года контроль давления в зимних шинах должен быть более регулярным. Этот фактор напрямую влияет на управляемость, тормозной путь и общий уровень безопасности.

Есть ли "зимняя" норма давления

Для каждого автомобиля существует только одно правильное значение давления — то, которое указал производитель. Эти данные можно найти на наклейке в проёме водительской двери, на лючке бензобака или в руководстве по эксплуатации. Параметры рассчитываются инженерами с учётом массы машины, подвески, размера колёс и требований к безопасности.

Отдельных норм для летних и зимних шин не существует. Давление всегда привязано к конкретной модели автомобиля и типоразмеру колёс, а не к сезону, независимо от того, используются ли шипованные шины или липучка.

Чем опасны недокачанные шины

Езда с пониженным давлением — серьёзный риск. Из-за чрезмерной деформации боковин шина начинает перегреваться, ускоренно изнашивается и может внезапно лопнуть на скорости. Управляемость также ухудшается: автомобиль хуже держит траекторию в поворотах, а тормозной путь на снегу и льду заметно увеличивается.

Есть и практический аспект. Недостаточное давление повышает сопротивление качению, что приводит к увеличению расхода топлива и дополнительной нагрузке на элементы подвески.

Миф о спущенных колёсах в снегу

Кратковременное снижение давления действительно может помочь выбраться из снежного плена, увеличив площадь контакта шины со снегом. Но это исключительно аварийная мера. Сразу после преодоления препятствия давление необходимо восстановить до нормы с помощью компрессора.

Использовать такой приём как постоянную стратегию зимнего вождения — грубая ошибка, которая ставит под угрозу безопасность и ресурс автомобиля, особенно на фоне зимнего торможения на скользкой дороге.

Опасность перекачанных шин

Обратная крайность — чрезмерно высокое давление — тоже небезопасна. Сильно накачанные шины уменьшают контактное пятно, из-за чего сцепление на льду и снегу резко падает. Машина становится жёсткой, менее комфортной, а протектор быстрее изнашивается в центральной части.

Как правильно контролировать давление зимой

Проверять давление в шинах рекомендуется не реже одного раза в месяц и обязательно перед дальними поездками. Делать это нужно на "холодных" колёсах — когда автомобиль простоял несколько часов или проехал не более 2-3 километров в спокойном режиме.

Измерения после длительной поездки будут завышенными и могут ввести в заблуждение. Оптимальный вариант — иметь собственный манометр, поскольку приборы на АЗС не всегда показывают точные значения.

Сравнение: пониженное и повышенное давление зимой

Сниженное давление может кратковременно помочь в снегу, но ухудшает управляемость, увеличивает износ шин и расход топлива. Повышенное давление делает автомобиль жёстким и снижает сцепление на скользких покрытиях. Единственный безопасный вариант — придерживаться заводских рекомендаций.

Плюсы и минусы соблюдения рекомендованного давления

Соблюдение нормы обеспечивает предсказуемое поведение автомобиля, равномерный износ шин и оптимальный расход топлива. При этом водителю приходится чаще проверять давление зимой из-за температурных колебаний, но эти усилия полностью оправданы безопасностью.

Советы по контролю давления в зимних шинах шаг за шагом

Найдите рекомендованное давление для своей модели автомобиля.

Проверяйте шины только на холодном автомобиле.

Учитывайте падение давления при сильных морозах.

Используйте исправный манометр и компрессор.

Не ездите долго с пониженным или повышенным давлением.

Популярные вопросы о давлении в зимних шинах

Нужно ли снижать давление зимой специально?

Нет, специальных "зимних" значений не существует — ориентироваться нужно только на рекомендации производителя.

Как часто проверять давление в морозы?

Оптимально — раз в месяц и перед каждой длительной поездкой.

Что лучше для зимы: узкие или широкие шины?

Выбор ширины шин важен, но даже самые подходящие зимние шины не обеспечат сцепление при неправильном давлении.