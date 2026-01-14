Зимние шины теряют хватку незаметно: одна ошибка, из-за которой машина внезапно перестаёт слушаться

С наступлением зимы многие водители вспоминают старый приём — слегка спустить шины, чтобы выбраться из снега. Кажется логичным: больше пятно контакта — лучше сцепление. Однако постоянная езда с пониженным давлением может обернуться серьёзными проблемами. Об этом сообщает Actualno.
Зимой на состояние шин напрямую влияет физика. При снижении температуры воздух сжимается, и давление в колесе падает само по себе, без вмешательства водителя. В среднем каждые минус 10 °C уменьшают давление примерно на 0,1 бара. Если шины были накачаны до нормы в тёплом гараже при +15 °C, то на улице при -5 °C давление окажется уже на 0,2 бара ниже рекомендованного.
Именно поэтому в холодное время года контроль давления в зимних шинах должен быть более регулярным. Этот фактор напрямую влияет на управляемость, тормозной путь и общий уровень безопасности.
Для каждого автомобиля существует только одно правильное значение давления — то, которое указал производитель. Эти данные можно найти на наклейке в проёме водительской двери, на лючке бензобака или в руководстве по эксплуатации. Параметры рассчитываются инженерами с учётом массы машины, подвески, размера колёс и требований к безопасности.
Отдельных норм для летних и зимних шин не существует. Давление всегда привязано к конкретной модели автомобиля и типоразмеру колёс, а не к сезону, независимо от того, используются ли шипованные шины или липучка.
Езда с пониженным давлением — серьёзный риск. Из-за чрезмерной деформации боковин шина начинает перегреваться, ускоренно изнашивается и может внезапно лопнуть на скорости. Управляемость также ухудшается: автомобиль хуже держит траекторию в поворотах, а тормозной путь на снегу и льду заметно увеличивается.
Есть и практический аспект. Недостаточное давление повышает сопротивление качению, что приводит к увеличению расхода топлива и дополнительной нагрузке на элементы подвески.
Кратковременное снижение давления действительно может помочь выбраться из снежного плена, увеличив площадь контакта шины со снегом. Но это исключительно аварийная мера. Сразу после преодоления препятствия давление необходимо восстановить до нормы с помощью компрессора.
Использовать такой приём как постоянную стратегию зимнего вождения — грубая ошибка, которая ставит под угрозу безопасность и ресурс автомобиля, особенно на фоне зимнего торможения на скользкой дороге.
Обратная крайность — чрезмерно высокое давление — тоже небезопасна. Сильно накачанные шины уменьшают контактное пятно, из-за чего сцепление на льду и снегу резко падает. Машина становится жёсткой, менее комфортной, а протектор быстрее изнашивается в центральной части.
Проверять давление в шинах рекомендуется не реже одного раза в месяц и обязательно перед дальними поездками. Делать это нужно на "холодных" колёсах — когда автомобиль простоял несколько часов или проехал не более 2-3 километров в спокойном режиме.
Измерения после длительной поездки будут завышенными и могут ввести в заблуждение. Оптимальный вариант — иметь собственный манометр, поскольку приборы на АЗС не всегда показывают точные значения.
Сниженное давление может кратковременно помочь в снегу, но ухудшает управляемость, увеличивает износ шин и расход топлива. Повышенное давление делает автомобиль жёстким и снижает сцепление на скользких покрытиях. Единственный безопасный вариант — придерживаться заводских рекомендаций.
Соблюдение нормы обеспечивает предсказуемое поведение автомобиля, равномерный износ шин и оптимальный расход топлива. При этом водителю приходится чаще проверять давление зимой из-за температурных колебаний, но эти усилия полностью оправданы безопасностью.
Найдите рекомендованное давление для своей модели автомобиля.
Проверяйте шины только на холодном автомобиле.
Учитывайте падение давления при сильных морозах.
Используйте исправный манометр и компрессор.
Не ездите долго с пониженным или повышенным давлением.
Нужно ли снижать давление зимой специально?
Нет, специальных "зимних" значений не существует — ориентироваться нужно только на рекомендации производителя.
Как часто проверять давление в морозы?
Оптимально — раз в месяц и перед каждой длительной поездкой.
Что лучше для зимы: узкие или широкие шины?
Выбор ширины шин важен, но даже самые подходящие зимние шины не обеспечат сцепление при неправильном давлении.
