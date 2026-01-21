Почему УАЗ отказался от машины, которая могла составить конкуренцию Транзиту? История Симбы удивляет

УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году

Когда говорят о микроавтобусах, выпускаемых Ульяновским автозаводом, перед глазами тут же появляется легендарная "буханка", штампуемая предприятием аж с 1958 года. Несмотря на то, что внедорожник до сих пор делают и продают (!), не надо быть специалистом, чтобы понять: авто безнадежно устарело. Причем, по всем параметрам, несмотря на попытки модернизации.

Фото: https://chronograph.livejournal.com/208117.html by Вадим Кондратьев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ УАЗ-3165 Симба. Выставочный павильон-музей УАЗа

Один только кузов чего стоит: в случае лобового столкновения водителя от опасности отделяет тоненькая передняя панель. О комфорте внутри говорить тоже не приходится: "сидеть на переднем колесе" — то еще "удовольствие" для шофера.

Но не будем углубляться в критику легенды советского автопрома — УАЗ, надо отдать ему должное, разработал и создал альтернативу "буханке" еще в 1990-х. И машина, надо сказать, получилась довольно удачной…

Начало

В то время, в первой половине 90-х, заводчане долго и мучительно создавали замену УАЗ-469 — модель с индексом "3160". К середине десятилетия удалось наладить серийное производство этих внедорожников.

Если сравнивать с предшественником "3151", минивэн получил не только другой кузов: изменили ходовую часть, установив рессоры вместо пружин, внедрили дисковые тормоза на передние колеса, обновили "раздатку".

К 1996-му завод поставил перед собой задачу спроектировать и построить на базе "3160" минивэн с индексом "3165".

Разработка

Уже на первом этапе возникли споры о компоновке авто, которая могла быть бескапотной, как на "буханке", или полукапотной, как на "ГАЗели". Победили сторонники второго варианта, который позволял оптимально установить органы управления, применять в будущем другие моторы без кардинальной перестройки кузова, который, кстати, был рамным. Не забываем: одно из главных достоинств "уазовских" машин — высокая проходимость.

Характеристики

Если углубиться в историю, можно предположить, что описываемый внедорожник стал продолжением так и не вставшего на конвейер УАЗ-3972, о котором мы упоминали ранее. Машине дали собственное имя "Симба", об авторе которого история умалчивает.

В результате усилий ульяновцев на свет появился восьмиместный минивэн с полным приводом, для управления которого годилось водительское удостоверение с категорией "В".

Некоторые технические данные:

двигатель — ЗМЗ-409 с впрыском, объемом 2,7 л в 128 л. с. или дизель (так и недоработанный) ЗМЗ-514 в 2,2л в 98 л. с.;

максимальная скорость — 156 км/ч;

КПП — "механика" на 5 передач, как у "3160";

расход горючего — в городе 14,5, по трассе 10,4 л/100 км.

При этом полный вес машины достигал 3 т, а клиренс — 20 см. Салон для того времени — выше всяческих похвал: даже сегодня органы управления с климат-контролем, четырехспицевым рулем смотрятся современно. Хотя места для дисплея мультимедиа не хватает.

Но тогда о нем и не думали. Кроме минивэна, предусматривались варианты грузовичка с тентованным кузовом (УАЗ-2365), в т. ч. двойной кабиной ("23651"), как у выпускаемого серийно "Фермера". Был еще вариант "фургон", "скорой" и удлиненная версия — микроавтобус на 13 человек, а также "комби" на 5-6 пассажиров.

А еще была собирались выпускать модель с одним приводом для езды в городских условиях. Да, чуть не забыл: о военных тоже помнили — для них предназначалась модель УАЗ-2970 с дизель-электрическим мотором и торсионной подвеской.

Ходовая часть отличалась установкой ШРУСов вместо карданов. Передняя подвеска — независимая, торсионная, что можно назвать революционным новшеством. По основным агрегатам автомобиль был унифицирован с УАЗ-3160, что немаловажно для успешного старта серийного производства.

И что в итоге?

Прототипы прошли все необходимые испытания, техдокументация была подготовлена на три четверти. Ульяновцы уже договаривались с Саратовским автозаводом о выпуске ШРУСов: аналогичные узлы предприятие изготавливало для АвтоВАЗа.

Собственно, осталось протестировать минивэн на безопасность, установить оснащение для постройки новых кузовов и организовать крупномасштабное производство.

Но владельцы УАЗа так и не решились на последний шаг. Оно и понятно: предприятие "выгребало" из 90-х за счет пусть и устарелых, но покупаемых УАЗов, в т. ч. "буханок". К тому же "Симба" попадала в более высокую ценовую нишу, а это означало, что ей предстояло конкурировать с иномарками: например, "Форд Транзит".

Какому автомобилю покупатель отдаст предпочтение, догадаться несложно, особенно на фоне падавшего в 90-е авторитета российского автопрома. Положение не спас даже выпуск в 2002-м усовершенствованного варианта УАЗ-3165М. Впрочем, некоторые элементы интерьера в будущем использовались в УАЗ-3163 Patriot.