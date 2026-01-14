Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Одна кнопка — и защита исчезает: её нажимают машинально, а потом удивляются последствиям

ESP с 2014 года обязательна для всех новых автомобилей в Европе — Car And Motor
Авто

В салоне почти каждого современного автомобиля есть кнопка, к которой многие относятся легкомысленно. Одно нажатие способно изменить поведение машины на дороге и напрямую повлиять на безопасность водителя и пассажиров. Речь идет о системе, которая ежедневно спасает жизни, оставаясь при этом незаметной. Об этом сообщает Car And Motor.

Что такое ESP и почему она так важна

ESP — это система курсовой устойчивости, одна из ключевых технологий активной безопасности автомобиля. С 2014 года она в обязательном порядке устанавливается на все новые автомобили, продаваемые в Европе. По данным Евросоюза, именно ESP помогла предотвратить сотни тысяч серьезных аварий.

Система работает не сама по себе. Она тесно связана с ABS и TCS — антиблокировочной системой тормозов и системой контроля тяги. Вместе они формируют комплекс активных систем безопасности, которые анализируют поведение автомобиля и помогают сохранить управляемость в критических ситуациях.

Как работает система курсовой устойчивости

ESP постоянно собирает данные с нескольких датчиков. Она отслеживает скорость вращения каждого колеса, боковое ускорение и положение рулевого колеса. Вся эта информация анализируется до 25 раз в секунду.

Если система фиксирует, что автомобиль начинает уходить с заданной траектории, она мгновенно вмешивается. ESP может притормозить одно или сразу несколько колес, а также скорректировать подачу мощности двигателя. Для водителя это часто происходит незаметно, но именно такие микровмешательства предотвращают занос или снос.

Почему в машине вообще есть кнопка отключения ESP

Во многих автомобилях ESP можно отключить — полностью или частично. Это зависит от типа машины, режима движения и категории автомобиля, будь то стандартная модель, спортивная версия или внедорожник с приводом 4х4.

Основная причина, по которой производители оставляют такую возможность, — сложные дорожные условия. Грязь, глубокий снег или песок могут потребовать большего пробуксовывания колес. В таких ситуациях электронные помощники, отвечающие за курсовую устойчивость зимой, начинают работать против водителя, ограничивая тягу слишком активно.

Когда отключение действительно оправдано

Если автомобиль застрял и не может тронуться с места, временное отключение ESP помогает системе трансмиссии работать эффективнее. Это снижает нагрузку на механические узлы и позволяет выбраться из ловушки.

Однако после того как проблема решена, систему необходимо сразу вернуть в активное состояние. Дальнейшая езда с отключенной ESP резко повышает риск потери контроля, особенно на скользкой или извилистой дороге.

Сравнение: езда с включенной и отключенной ESP

При активной ESP автомобиль стабильнее в поворотах, лучше реагирует на резкие маневры и увереннее держит траекторию на мокром или скользком асфальте. Отключенная система дает больше свободы, но требует высокого уровня навыков и понимания пределов сцепления.

Для повседневного движения, городских поездок и трассы включенная ESP остается самым безопасным вариантом. Отключение оправдано лишь в узком круге ситуаций и на короткое время.

Плюсы и минусы системы ESP

Система курсовой устойчивости имеет ряд очевидных преимуществ, но важно понимать и ее особенности.
К плюсам относятся снижение риска заноса, помощь при экстренных маневрах, повышение безопасности на скользких покрытиях и снижение вероятности серьезных ДТП.
Минусы проявляются в редких условиях, когда ESP мешает выехать из снега, грязи или песка и требует временного отключения.

Советы по использованию ESP

Всегда оставляйте ESP включенной при обычной езде.
Отключайте систему только при застревании и на минимальное время.
После выезда сразу активируйте ESP обратно.
Учитывайте, что на мокрой дороге и льду ESP особенно важна.

Популярные вопросы о системе ESP

Можно ли ездить с постоянно отключенной ESP?
Это крайне не рекомендуется, так как резко возрастает риск потери управления.

Когда лучше отключать ESP?
Только при попытке выбраться из снега, грязи или песка.

Что лучше — полное или частичное отключение ESP?
Для большинства ситуаций достаточно частичного отключения, если оно предусмотрено автомобилем.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
