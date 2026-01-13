Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Заводился вчера — умер сегодня: зима включает тихий механизм, который дизель не переживает

Замерзание топливного фильтра стало причиной отказа дизеля в мороз — Actualno
Авто

Несмотря на падение продаж новых дизельных автомобилей, на дорогах Европы и сегодня остаются миллионы машин с таким типом двигателя. Зимние морозы снова напомнили о слабом месте дизеля — топливной системе, которая не всегда справляется с низкими температурами. В результате даже исправный автомобиль может отказаться заводиться утром. Об этом сообщает Actualno.

Автозаправка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Автозаправка

Почему дизельный двигатель плохо запускается зимой

При сильном похолодании владельцы дизельных авто чаще всего сталкиваются с одинаковой картиной. Стартер крутит, аккумулятор исправен, но мотор либо не запускается вовсе, либо схватывает на секунду и тут же глохнет. Причина, как правило, кроется не в электронике и не в свечах накаливания, а в самом топливе.

Дизельное топливо уже при температуре около -7 °C начинает менять свои свойства. В нем образуются микроскопические парафиновые кристаллы, которые оседают в системе питания. Они постепенно перекрывают топливные магистрали и в первую очередь забивают топливный фильтр. В итоге насос не может подать солярку к форсункам, и двигатель остается без топлива.

Что такое "зимний" дизель и почему он не всегда спасает

Производители топлива учитывают эту особенность. С середины ноября и до конца февраля на заправках продается зимний дизель с присадками, снижающими температуру помутнения и застывания. Теоретически такое топливо должно работать даже при -20 °C, однако на практике многое зависит от качества топлива, условий хранения и реальных погодных условий.

Резкие перепады температуры, сильный ветер и длительная стоянка на морозе могут свести преимущества зимнего дизеля на нет. Особенно уязвимы автомобили, которые ночуют под открытым небом и редко заезжают в теплый гараж.

Что делать, если дизель уже замерз

Если автомобиль не заводится из-за мороза, главное — не пытаться "дожать" ситуацию стартером. Многократные попытки запуска лишь разрядят аккумулятор и не устранят проблему. Единственный эффективный способ — прогреть всю топливную систему.

Оптимальный вариант — эвакуировать автомобиль в теплый гараж и дать ему постоять несколько часов при температуре выше нуля. За это время парафиновые кристаллы растворятся, и топливо снова станет текучим. Использование строительных фенов, обогревателей или открытого огня опасно и неэффективно: тепло прогревает лишь отдельные участки, а очаги застывания могут находиться в баке, фильтре или топливных трубках.

Как снизить риск проблем с дизелем зимой

При сильных морозах стоит заранее подумать о профилактике. Если температура регулярно опускается ниже -15 °C, имеет смысл заправляться дизельным топливом премиум-класса, которое лучше адаптировано к экстремальным условиям. Даже неотапливаемый гараж или парковка, защищенная от ветра, способны дать несколько критически важных градусов разницы.

Важно помнить и о запретах. Добавление бензина в дизельный бак — устаревший совет, который может привести к серьезным поломкам современных систем впрыска. Также не стоит самостоятельно экспериментировать с присадками, если их использование прямо не разрешено автопроизводителем.

Сравнение: обычный зимний дизель и премиальное топливо

Обычное зимнее дизельное топливо рассчитано на типичные сезонные морозы и подходит для большинства регионов. Оно доступнее по цене и соответствует базовым требованиям. Премиальный дизель отличается улучшенным пакетом присадок, более низкой температурой застывания и стабильными свойствами при сильном холоде. Такой вариант особенно актуален для регионов с суровой зимой и автомобилей, которые постоянно стоят на улице.

Плюсы и минусы дизельных автомобилей зимой

Эксплуатация дизеля в холодное время года имеет свои особенности, которые стоит учитывать заранее.
Плюсы дизельных машин зимой включают экономичный расход топлива, высокий крутящий момент и устойчивую работу на трассе.
Минусы проявляются при морозах: чувствительность топлива к холоду, риск замерзания фильтра и более строгие требования к обслуживанию.

Советы по эксплуатации дизеля зимой шаг за шагом

Заправляйтесь на проверенных АЗС и выбирайте зимнее или премиальное топливо.
Регулярно меняйте топливный фильтр согласно регламенту производителя.
По возможности паркуйте автомобиль в гараже или защищенном месте.
Проверяйте состояние аккумулятора и свечей накаливания перед холодами.

Популярные вопросы о дизельных автомобилях зимой

Как выбрать дизельное топливо для морозов?
Ориентируйтесь на сезонность топлива и климат региона. При сильных морозах предпочтительнее премиальные сорта.

Сколько стоит установка подогрева топливного фильтра?
Стоимость зависит от модели автомобиля, но такие системы считаются доступными и оправданными в холодных регионах.

Что лучше зимой — дизель или бензин?
Бензиновые автомобили менее чувствительны к морозам, однако при правильной подготовке дизель остается надежным и экономичным вариантом.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
Новости Все >
В январе ожидаются сильные магнитные бури
Возврат к тренировкам после перерыва начните с лёгкого кардио — эксперт Мосалев
Хроническую боль в пояснице связали с образом жизни — Университет Сиднея
Вирус герпеса HSV-1 может быть связан с развитием болезни Альцгеймера
Бассейн и растяжку включают в восстановление после каникул — тренер Брабечан
Житель Алматы перенес трансплантацию сердца после энергетиков — TengriNews
Эвакуацию Киева допустили при параличе теплоснабжения — депутат Кицак
Милонов призвал ввести мониторинг роддомов по стране
Развитие детского футбола предложили перенять у Испании — тренер Игнатьев
В сети Rostic's массовые увольнения, сотрудники жалуются на задержки выплат
Сейчас читают
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Наука и техника
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Домашние животные
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Земля уходит из-под ног — и это только начало: спутники раскрыли бедствие крупных городов
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
Последние материалы
В январе ожидаются сильные магнитные бури
Возврат к тренировкам после перерыва начните с лёгкого кардио — эксперт Мосалев
Узкие тропинки в чайных садах усиливают эффект осознанности — президент Фучетола
Хроническую боль в пояснице связали с образом жизни — Университет Сиднея
Удаление побегов и листьев поддерживает форму денежного дерева — Actualno
Картофельные ленивые вареники с брынзой варят несколько минут после всплытия
Вирус герпеса HSV-1 может быть связан с развитием болезни Альцгеймера
Бассейн и растяжку включают в восстановление после каникул — тренер Брабечан
Житель Алматы перенес трансплантацию сердца после энергетиков — TengriNews
МВД предложило аннулировать экзамен на права за наушники
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.