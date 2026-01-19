Передний привод временно, а вышло навсегда: как бюрократия создала самый странный внедорожник СССР

"ЛуАЗ" создал ранний внедорожник на базе "Запорожца"

Об этой маленькой машине сегодня помнят уже немногие, а встретить её на дороге можно совсем нечасто. Между тем когда-то это был один из лучших внедорожников Советского Союза, выпускавшийся задолго до появления "Нивы" на Луцком автомобильном заводе — причём на основе агрегатов и узлов, созданных для "Запорожца".

Фото: Own work by On tour, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Луаз

К концу 1950-х бывшее ремонтное предприятие переориентировалось на выпуск машин с различными надстройками — автолавок, рефрижераторов и т. п., создаваемых на базе серийной техники. Постепенно накапливался опыт работы с автомобилями.

ЗАЗ-967: военное начало

Армии понадобилась небольшая машина-вездеход типа ТПК (транспорт переднего края). Её задачи — подвозка боекомплекта, продовольствия и эвакуация раненых из зоны боевого соприкосновения. Необходимость такого транспорта стала очевидна после анализа итогов войны в Корее.

Разработка велась не с нуля: уже существовали экспериментальные модели НАМИ-032Г, на базе которых появился прототип НАМИ-049 под названием "Огонёк". Работы велись совместно не только с автомобильным институтом, но и с Ирбитским мотоциклетным заводом. К началу 1960-х к проекту присоединился и ЗАЗ — автозавод "Коммунар".

Изначально на мини-транспортер устанавливали мотоциклетный двигатель, позже — мотор от "горбатого" ЗАЗ-965. Но, по требованию военных, в 1972 году машину оснастили более мощным двигателем МеМЗ объёмом 1,2 л. Было выпущено 11 опытных образцов. К 1973 году всё было готово к серийному выпуску, однако из-за бюрократических проволочек крупномасштабное производство полноприводной амфибии наладили лишь в 1975-м. Любопытный факт: ею можно было управлять лёжа.

Гражданский ЗАЗ-969

Разработка гражданской версии шла параллельно с военной. В 1967 году Луцкий машиностроительный завод переименовали в автомобильный, а в 1975 году он вместе с Мелитопольским моторным заводом (МеМЗ) вошёл в объединение "АвтоЗАЗ". Так внедорожник из ЛуМЗ превратился в ЛуАЗ, а затем и в ЗАЗ-969. Первая серия из 50 машин была выпущена ещё в 1964 году.

ЛуАЗ-969: обратно в "родные пенаты"

По ряду причин Запорожский завод не смог организовать крупносерийное производство внедорожников, и техдокументацию передали обратно в Луцк. Там инженеры модернизировали конструкцию и присвоили модели индекс ЛуАЗ-969. Гражданская версия плавать не умела; на первых экземплярах даже не было тента — своеобразный "кабриолет". Позже тент включили в комплект и добавили элементы комфорта: отопитель, пристёгивающиеся брезентовые боковины дверей.

Технические данные первых версий:

двигатель объёмом 0,9 л от "Запорожца";

мощностью 30 л. с.;

максимальная скорость — 75 км/ч;

трансмиссия — 4-ступенчатая механическая КПП.

Как говорит молодёжь, "прикол" состоял в том, что машина, задуманная как внедорожник, на деле оказалась переднеприводной.

Причина проста: завод не успел освоить выпуск моста и деталей для задней оси. Так в СССР "против своей воли" появился первый легковой автомобиль с передним приводом — задолго до ВАЗ-2108, вопреки распространённому мнению.

Машине присвоили индекс "В", означавший "временный": предполагалось, что полноценная полноприводная версия появится вскоре. Но, как обычно, ничего нет более постоянного, чем временное. Завод выпустил 7 тысяч переднеприводных ЛуАЗ-969В. И только в 1970 году появилась версия 4x4, из названия которой букву "В" убрали.

Технические особенности

Передний привод был постоянным, а задний подключался вручную рычагом при необходимости. Машина оказалась лёгкой и проходимой: на бездорожье юркий автомобиль нередко "обставлял" УАЗ. ЛуАЗ-969, в отличие от военной модели 967, не был амфибией, но легко преодолевал броды с уровнем воды почти до стёкол. Глубокий снег также не был для него проблемой.

Хорошая тяга, малая масса, независимая подвеска и почти плоское днище (кардан проходил в специальной трубе) обеспечивали машине уникальные внедорожные качества, за которые её ценили рыбаки, охотники и любители активного отдыха.

Модификации и экспорт

С 1966 по 1989 год завод выпустил почти 182 тыс. автомобилей. Модель модернизировали, дав ей индекс "М". В 1990-х внедорожник стал называться ЛуАЗ-1302. На его базе выпускался аэродромный тягач ЛуАЗ-2403, буксировавший багажные тележки.

Однако объёмы производства стремительно снижались:

1990 год — 16 500 машин;

1992 год — 13 371;

1993 год — 11 198 автомобилей.

Обновлённый ЛуАЗ-1302 оснащался мотором МеМЗ-245 от "Таврии" объёмом 1,1 л и мощностью 53 л. с. Максимальная скорость выросла до 85 км/ч. По внешнему виду машина напоминала увеличенную "Оку".

Существовали и другие варианты: мини-грузовик 13021, "скорая помощь" 13021-08, пляжный кабриолет 1901 с мотором Lombardini LDW-1404 мощностью 37 л. с., а также фургон 13021-07 и длиннобазная версия 13021-04. Несмотря на скромный внешний вид и простейший салон, машина нашла покупателей и за рубежом. В Италии она продавалась под именем Volin 969 ("Волынь").

В 1984–1988 годах на местном рынке реализовали около 1700 таких машин. Сборку ЛуАЗов организовывали даже в Московской области — этим занималась фирма "Валетта".

В 2002 году Луцкий завод прекратил выпуск ЛуАЗ-1302. Планировалось освоить производство модели 1301 М, но с конвейера вышло лишь несколько экземпляров. В 2006 году работы по проекту официально завершили.