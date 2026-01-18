Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

Мощный гигант царской эпохи работал до 1980-х: удивительная судьба легендарного локомотива

Локомотив "Э" пережил эпохи и ушёл в рейс в 1986 году
Авто

У многих на слуху самая массовая техника, производившаяся в СССР. Все помнят танк Т-34, самолёт Ан-2 или грузовик ГАЗ-51, выпускавшиеся в огромных количествах.

Паровоз серии Э
Фото: Own work by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Паровоз серии Э

Локомотив-рекордсмен, переживший эпохи

Однако, к сожалению, мало кто знает о транспорте, давно не используемом, но когда-то исключительно популярном.

Речь идёт о паровозах серии "Э", которые начали производить ещё в Российской империи в 1912 году, а закончили уже при советской власти в 1957-м. В свой последний рейс паровоз с литерой "Э" отправился в 1986 году в Карелии!

За почти полвека заводские цеха царской России и Советского Союза покинуло примерно 11 000 паровозов серии "Э". Это является мировым достижением, занесённым в Книгу рекордов Гиннесса. Чем же был интересен этот локомотив, переживший самые трудные периоды страны?

Обозначения

Сначала — о странном на первый взгляд индексе "Э". Сразу скажем: название никак не расшифровывается и смысловой нагрузки не несёт. Его появление связано с тем, что в русском алфавите просто закончились буквы для обозначения типов и марок локомотивов. Остались самые последние, и среди них — "Э".

Теперь о колесных формулах — не автомобильных, а паровозных. Например, 1-4-0 означает, что движущими являются четыре оси посередине, впереди стоит одна направляющая (бегунковая), а поддерживающих колёс сзади нет. У локомотивов серии "Э" формула выглядела как 0-5-0: то есть пять соединённых с паровым двигателем ведущих осей — на то время непривычное техническое решение.

Трудности начались сразу

Продвижение проекта его разработчиком Вацлавом Лопушинским шло с трудом. Причина была банальна и многим известна. Товарищем (по-нынешнему — заместителем) министра, ведавшим путями сообщения, был профессор Щёкин, продвигавший своё собственное детище — паровоз серии "Щ" с формулой 1-4-0. Забежим вперёд: локомотивы этого типа к моменту производства уже устарели, однако их выпуск продолжался до 1918 года.

Заказчиком мощного локомотива с формулой 0-5-0 в 1905 году выступил инженерный состав Юго-Восточных железных дорог, а в 1909-м — руководство Владикавказской железной дороги. Там понимали, что имеющиеся модели машин не в состоянии обеспечивать возрастающий грузооборот. Кроме того, была проблема — слабость верхней строевой части рельсов российских путей. Поэтому просто увеличивать количество осей (до 6, 8 или 10) было нельзя. В предлагаемом проекте паровоз имел пять ведущих осей, причём конструкция позволяла вписываться в повороты радиусом 160 м — своего рода аналог автомобильных ШРУСов.

Технические данные первых моделей паровозов "Э":
• колесная формула — 0-5-0;
• мощность — 790 (впоследствии до 1200) л. с.;
• тяговое усилие — состав массой до 1000 т.

После долгих препирательств (постоянно находили ошибки и отправляли документы на доработку) проект передали в МПС, где после колебаний его утвердили. Иронично, но противодействие со стороны Щёкина даже пошло на пользу: конечный проект стал почти "идеальным". Первые машины с 1912 года собирали на паровозостроительном заводе в Луганске.

Модификации

За всё время производства локомотив неоднократно модернизировали. Выпускали его не только в России, но и в других странах по государственному заказу: собственные заводы не успевали строить необходимое количество паровозов.

После Гражданской войны, когда в стране царила разруха, машиностроительные предприятия нужно было восстанавливать, а локомотивы требовались немедленно. Поэтому заказы размещали за рубежом. Разные модели отличались дополнительной маленькой буквой, ставившейся сверху.

Паровозы "Эш" и "Эг"

Буква "ш" указывает на сборку в Швеции (1921-1924). Конструкция полностью соответствовала отечественной, без изменений. Увидеть "Эш" можно в музее железных дорог России.

Локомотивы "Эг" собирали в Германии — немецкие заводы предложили более выгодную цену и получили заказ. Сегодня один из таких паровозов экспонируется в Таганроге.

Локомотивы "Эу", "Эм" и "Эр"

"Эу" — усиленная версия базовой модели. Здесь применили модернизированный парогенератор, позволивший при почти неизменной массе увеличить мощность на 15%. Они получили широкое распространение уже в СССР; всего выпустили более двух тысяч таких паровозов.

"Эм" — улучшенная версия (1931-1935), в которой удалось увеличить давление пара и, соответственно, мощность. Машины этой серии активно использовались в годы Великой Отечественной войны, обеспечивая доставку войск и грузов.

"Эр" — "реконструированный". Эти локомотивы (почти 2700 единиц) производили после Победы, с 1946 года, в основном в странах соцлагеря — вплоть до 1957-го, когда в космос уже отправился первый спутник.

Были и иные обозначения — буквы, указывавшие на завод-производитель. Например, "Л1" и "Л2" означают изготовление в Луганске. Также локомотивы производили в Харькове, Брянске, на Коломенском, Сормовском и Невском заводах. Первые советские магистральные паровозы "Эмх3" и "Эл2" собирали в немецком городе Гогенцоллерне по личному указанию Ленина.

Что ещё интересного?

Любопытный факт, о котором большинство не знает: в 1970-е годы, когда паровозы ещё активно применялись, привлечь на них машинистов, особенно молодых, было крайне сложно — техника считалась устаревшей. Тогда придумали хитрость: стаж работы на паровозе для молодых машинистов засчитывался как прохождение срочной службы в армии. Но и это не спасло отжившие машины.

Последний действовавший локомотив Эр-788-49, долгое время стоявший на запасном пути в Муслюмово (Южно-Уральская железная дорога), был отреставрирован до ходового состояния и в 2016 году передан Министерству обороны РФ как раритетный подарок.

Некоторые паровозы легендарной серии стали буквально "вечными" — их можно увидеть в кино и телесериалах.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы история техника транспорт железная дорога
