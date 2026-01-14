Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Охота за бюджетными кроссоверами: всего пять моделей в России не перепрыгнули отметку 1,8 млн

Самым дешёвым новым кроссовером в России стал JAC JS3
Авто

На фоне роста цен на автомобили в России начало 2026 года всё же принесло хорошие новости для покупателей: на рынке остаются новые кроссоверы, которые можно приобрести дешевле 1,8 млн рублей.

FAW Bestune T55
Фото: Wikipedia by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
FAW Bestune T55

Какие кроссоверы оказались самыми доступными

Несмотря на подорожание большинства моделей, производители сохраняют несколько бюджетных предложений, ориентированных на ежедневную эксплуатацию. Эти автомобили объединяет базовый набор обязательных систем безопасности и экономичные двигатели, что делает их подходящими для городских поездок и загородных маршрутов. Ситуация на рынке во многом связана с тем, какие бренды удерживают спрос — об этом говорит и динамика продаж кроссоверов в России.

Первое место в списке занял JAC JS3 стоимостью от 1 549 000 рублей. Базовая версия с механической трансмиссией, атмосферным мотором на 109 л. с. и простым, но функциональным оснащением включает подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль и электронные системы стабилизации.

На второй позиции — Livan X3 Pro за 1 669 900 рублей. Модель основана на конструкции Geely Vision X3 и комплектуется 103-сильным мотором с вариатором. Среди стандартных опций — видеорегистратор, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, бесключевой доступ и парктроники.

Модели со скидками и расширенным оснащением

Третьим в рейтинге стал Bestune T55, который при учёте скидки в 700 тысяч рублей можно купить за 1 711 000 рублей. В оснащение включены LED-фары, боковые подушки безопасности, люк с электроприводом и продвинутые системы помощи водителю.

На четвертом месте расположился "Москвич 3" — единственная отечественная модель в подборке. За 1 729 000 рублей покупатель получает автомобиль с турбированным 1,5-литровым мотором, подогревом сидений, климат-контролем и 17-дюймовыми дисками.

Замыкает рейтинг Haval Jolion, который стоит от 1 799 000 рублей. Кроссовер оснащён 143-сильным двигателем и роботизированной коробкой с мокрым двойным сцеплением. В стандартный набор входят мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, климат-контроль и литые диски.

Сравнение пяти бюджетных кроссоверов

Эти модели ориентированы на доступность, поэтому их ключевые различия сводятся к типам трансмиссий, уровню оснащения и мощности двигателей. Автомобили с турбированными моторами обеспечивают лучшую динамику, тогда как атмосферные агрегаты привлекают простотой конструкции и меньшими эксплуатационными затратами. Наличие современных мультимедийных систем и климат-контроля делает их конкурентоспособными в сегменте, где раньше преобладали автомобили с минимальным набором опций. При этом общие тенденции на рынке отражаются и в том, какие бренды формируют спрос в России.

Советы по выбору недорогого кроссовера

Покупателям стоит обращать внимание на тип двигателя, особенности коробки передач и наличие обязательных систем безопасности. Турбодвигатели обеспечивают лучшую тягу, но требуют качественного топлива, тогда как атмосферные моторы более предсказуемы в обслуживании. Важно проверить комплектацию: даже в бюджетном сегменте доступны полезные функции вроде подогрева сидений, систем стабилизации и мультимедиа с крупным экраном, сообщает сайт "Автоновости дня".

Популярные вопросы о недорогих кроссоверах

Реальны ли цены ниже 1,8 млн рублей в 2026 году

Да, несколько моделей остаются в этом диапазоне благодаря скидкам и специальным предложениям.

Подходят ли такие автомобили для длительных поездок

Да, при условии умеренной загрузки и регулярного обслуживания большинство моделей справляются с загородными маршрутами.

Есть ли среди недорогих кроссоверов варианты с турбированными двигателями

Да, турбомоторы предлагают "Москвич 3" и Haval Jolion.

