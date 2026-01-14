Охота за бюджетными кроссоверами: всего пять моделей в России не перепрыгнули отметку 1,8 млн

На фоне роста цен на автомобили в России начало 2026 года всё же принесло хорошие новости для покупателей: на рынке остаются новые кроссоверы, которые можно приобрести дешевле 1,8 млн рублей.
Несмотря на подорожание большинства моделей, производители сохраняют несколько бюджетных предложений, ориентированных на ежедневную эксплуатацию. Эти автомобили объединяет базовый набор обязательных систем безопасности и экономичные двигатели, что делает их подходящими для городских поездок и загородных маршрутов. Ситуация на рынке во многом связана с тем, какие бренды удерживают спрос — об этом говорит и динамика продаж кроссоверов в России.
Первое место в списке занял JAC JS3 стоимостью от 1 549 000 рублей. Базовая версия с механической трансмиссией, атмосферным мотором на 109 л. с. и простым, но функциональным оснащением включает подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль и электронные системы стабилизации.
На второй позиции — Livan X3 Pro за 1 669 900 рублей. Модель основана на конструкции Geely Vision X3 и комплектуется 103-сильным мотором с вариатором. Среди стандартных опций — видеорегистратор, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, бесключевой доступ и парктроники.
Третьим в рейтинге стал Bestune T55, который при учёте скидки в 700 тысяч рублей можно купить за 1 711 000 рублей. В оснащение включены LED-фары, боковые подушки безопасности, люк с электроприводом и продвинутые системы помощи водителю.
На четвертом месте расположился "Москвич 3" — единственная отечественная модель в подборке. За 1 729 000 рублей покупатель получает автомобиль с турбированным 1,5-литровым мотором, подогревом сидений, климат-контролем и 17-дюймовыми дисками.
Замыкает рейтинг Haval Jolion, который стоит от 1 799 000 рублей. Кроссовер оснащён 143-сильным двигателем и роботизированной коробкой с мокрым двойным сцеплением. В стандартный набор входят мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, климат-контроль и литые диски.
Эти модели ориентированы на доступность, поэтому их ключевые различия сводятся к типам трансмиссий, уровню оснащения и мощности двигателей. Автомобили с турбированными моторами обеспечивают лучшую динамику, тогда как атмосферные агрегаты привлекают простотой конструкции и меньшими эксплуатационными затратами. Наличие современных мультимедийных систем и климат-контроля делает их конкурентоспособными в сегменте, где раньше преобладали автомобили с минимальным набором опций. При этом общие тенденции на рынке отражаются и в том, какие бренды формируют спрос в России.
Покупателям стоит обращать внимание на тип двигателя, особенности коробки передач и наличие обязательных систем безопасности. Турбодвигатели обеспечивают лучшую тягу, но требуют качественного топлива, тогда как атмосферные моторы более предсказуемы в обслуживании. Важно проверить комплектацию: даже в бюджетном сегменте доступны полезные функции вроде подогрева сидений, систем стабилизации и мультимедиа с крупным экраном, сообщает сайт "Автоновости дня".
Да, несколько моделей остаются в этом диапазоне благодаря скидкам и специальным предложениям.
Да, при условии умеренной загрузки и регулярного обслуживания большинство моделей справляются с загородными маршрутами.
Да, турбомоторы предлагают "Москвич 3" и Haval Jolion.
