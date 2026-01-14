Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российские водители озадачены: Chery Tiggo в мороз может преподнести крайне неприятный сюрприз

Водители Chery Tiggo жалуются на блокировку дверей в мороз
Авто

В холодную погоду владельцы Chery Tiggo в России столкнулись с неожиданной проблемой: при морозах водительская дверь может заблокироваться сама по себе. Сбой приводит к тому, что человек оказывается заперт внутри салона или не может открыть автомобиль снаружи. Такие случаи фиксируются чаще всего именно на водительской стороне.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 7 Pro Max

Почему возникает проблема

Предварительная причина замерзания связана с электроактуатором замка: в механизм попадает конденсат, который при снижении температуры превращается в лед. Это нарушает работу привода и делает дверь недоступной. Похожие проблемы зимой встречаются и в других узлах автомобиля, особенно когда конденсат и перепады температуры влияют на работу механизмов.

Подобные ситуации усложняются тем, что дверь может реагировать непредсказуемо: система закрывается самопроизвольно, а попытки открыть замок не всегда приводят к результату. Для автомобилей с электронными системами блокировки такие сбои становятся особенно заметными зимой.

Как действуют владельцы

В относительно простых случаях дверь удаётся открыть с помощью внутренней кнопки блокировки или стеклоподъемника, который позволяет слегка сместить механизм. Если это не помогает, машину приходится отогревать в теплом боксе — только так лед внутри актуатора растает.

Когда проблема повторяется регулярно, специалисты рекомендуют замену центрального замка, поскольку отдельная очистка актуатора не всегда решает проблему полностью.

Российское представительство Chery пока не прокомментировало ситуацию, поэтому владельцы автомобилей ориентируются на рекомендации сервисных центров и опыт других водителей.

Электронные и механические замки

Электронные замки обеспечивают удобство и позволяют интегрировать систему доступа с современными функциями автомобиля, но они более чувствительны к перепадам температуры и попаданию влаги. Механические замки менее подвержены замерзанию, так как не зависят от электрических приводов, однако требуют регулярной смазки и обслуживания. Эти различия объясняют, почему зимние сбои чаще возникают в автомобилях с электронными актуаторами. При этом важно учитывать, что любые нарушение работы систем на морозе может обостриться, как и в случаях, когда обледенение вызывает проблемы в других узлах автомобиля.

Советы владельцам Chery Tiggo в мороз

Стоит избегать резкого перепада температур между теплым гаражом и улицей — конденсат образуется именно в такие моменты. Регулярная обработка уплотнителей силиконовым составом помогает уменьшить образование влаги. В сильные морозы полезно проверять состояние дверных замков перед поездкой, чтобы избежать неожиданной блокировки. При повторяющихся случаях стоит обратиться в сервисный центр: специалисты определят состояние актуатора и предложат замену при необходимости, сообщает Shot.

Популярные вопросы о замерзающих замках

Можно ли открыть замок без прогрева

Иногда помогает внутренняя кнопка блокировки или движение стеклоподъемника, но в сложных случаях требуется отогрев в боксе.

Нужно ли менять весь центральный замок

Да, если проблема повторяется — замена узла считается наиболее эффективным решением.

Это заводской дефект или особенность эксплуатации

Однозначного комментария от производителя пока нет, но сбой связан с замерзанием влаги внутри актуатора.

