Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Получить права станет труднее, а потерять — проще: что именно МВД предлагает изменить в экзаменах

МВД предложило аннулировать экзамен на права за наушники
Авто

МВД России предложило обновить порядок сдачи экзаменов на водительские права, усилив требования к дисциплине на экзамене и уточнив правила для профессиональных водителей. Изменения направлены на повышение прозрачности процедуры и улучшение контроля за состоянием здоровья тех, кто управляет транспортом.

Водитель выкручивает руль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Водитель выкручивает руль

Что меняется в правилах экзамена

Проект постановления расширяет список нарушений, из-за которых результаты экзамена могут быть аннулированы. Внимание уделено использованию любых средств связи и техники, способных повлиять на ход испытаний.

К категории запрещённых попадают скрытые наушники, персональная электроника, фото- и видеоустройства. Их применение приравнивается к нарушению порядка экзамена, и попытка воспользоваться гаджетами может обернуться полной отменой результатов. Такой подход призван обеспечить честность процедуры и снизить риски вмешательства со стороны третьих лиц.

Изменения касаются и сроков проведения практики: после успешной сдачи теории на практический экзамен теперь будет отведено 60 дней вместо прежних шести месяцев, что делает процесс получения прав более динамичным.

Новые требования к профессиональным водителям

Для водителей, работающих по найму, вводятся дополнительные условия. Если при плановом медосмотре врачи обнаружат признаки заболевания или недомогания, водитель обязан пройти внеочередную диагностику. Неявка на неё может привести к признанию водительского удостоверения недействительным.

Такая мера направлена на повышение безопасности, поскольку состояние здоровья профессиональных водителей напрямую влияет на риск возникновения аварийных ситуаций. Подобные требования дополняют ранее действующие нормы, связанные с правилами замены водительских удостоверений.

Цифровые медсправки и упрощение процедур

МВД планирует отказаться от бумажных медицинских справок и перейти к электронной системе. Медицинские данные станут доступны через совместный реестр МВД и Минздрава, что позволит упростить процесс подтверждения здоровья и ускорить обмен информацией.

Этим шагом ведомство стремится уменьшить количество ошибок и снизить риск подделки справок, одновременно облегчая взаимодействие граждан с госструктурами, сообщает сайт "Автоновости дня".

Действующие правила и предлагаемые изменения

Действующие нормы предполагают полугодовой срок между теорией и практикой и допускают бумажный документооборот. Новые предложения сокращают временной промежуток до 60 дней и переводят процессы в электронный формат. Запрет на скрытые устройства делает экзамен более строгим, а дополнительные проверки профессиональных водителей повышают общий уровень безопасности. Эти изменения ориентированы на современный подход к контролю знаний и состоянию водителей.

Советы для будущих водителей

Тем, кто собирается сдавать экзамены, важно заранее ознакомиться с перечнем запрещённых устройств и избегать любых гаджетов, которые могут вызвать вопросы у экзаменаторов. Стоит планировать практическое обучение с учётом сокращённого срока, чтобы успеть пройти все этапы. Важно следить за обновлениями правил — переход к электронным формам может упростить процесс, но потребует внимания к оформлению документов.

Популярные вопросы

Можно ли использовать обычный телефон перед экзаменом

Во время экзамена любые устройства связи запрещены. Перед его началом телефон должен быть полностью убран.

Что будет, если не пройти внеочередной медосмотр профессиональному водителю

В этом случае водительское удостоверение могут признать недействительным.

Как будет оформляться медсправка

Планируется переход на электронный формат, который будет доступен в едином реестре МВД и Минздрава.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы авто машина правила водитель медицина безопасность
Новости Все >
Эвакуацию Киева допустили при параличе теплоснабжения — депутат Кицак
Милонов призвал ввести мониторинг роддомов по стране
Развитие детского футбола предложили перенять у Испании — тренер Игнатьев
В сети Rostic's массовые увольнения, сотрудники жалуются на задержки выплат
Расследование гибели блогерши после увеличения ягодиц взяла на контроль прокуратура
В 2026 году плата за холодную воду вырастет втрое для квартир без счётчиков
В роддоме Новокузнецка выявили более 150 нарушений за год — депутат Миронов
Юго-восток Англии столкнулся с серьёзными перебоями в водоснабжении из-за холодов
В Госдуме обсуждают механизм изъятия заброшенных квартир через суд
Гибель новорожденных связали с внутриутробными инфекциями — педиатр Аракелян
Сейчас читают
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Наука и техника
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Наука и техника
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Африканский сом распространяется по рекам Азии и Европы — биолог Мария Гонсалес
Домашние животные
Африканский сом распространяется по рекам Азии и Европы — биолог Мария Гонсалес
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Последние материалы
Выключатели и смесители в ванной накапливают больше микробов — Southern Living
В сети Rostic's массовые увольнения, сотрудники жалуются на задержки выплат
Перелёты с разницей от 3 часов вызывают сбой циркадных ритмов
Сыворотки для ресниц применяются как альтернатива наращиванию — Jenny
Расследование гибели блогерши после увеличения ягодиц взяла на контроль прокуратура
В 2026 году плата за холодную воду вырастет втрое для квартир без счётчиков
Кирпичная печь сохраняет тепло в теплице без розеток
В роддоме Новокузнецка выявили более 150 нарушений за год — депутат Миронов
Юго-восток Англии столкнулся с серьёзными перебоями в водоснабжении из-за холодов
В Госдуме обсуждают механизм изъятия заброшенных квартир через суд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.