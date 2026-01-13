Получить права станет труднее, а потерять — проще: что именно МВД предлагает изменить в экзаменах

МВД России предложило обновить порядок сдачи экзаменов на водительские права, усилив требования к дисциплине на экзамене и уточнив правила для профессиональных водителей. Изменения направлены на повышение прозрачности процедуры и улучшение контроля за состоянием здоровья тех, кто управляет транспортом.

Что меняется в правилах экзамена

Проект постановления расширяет список нарушений, из-за которых результаты экзамена могут быть аннулированы. Внимание уделено использованию любых средств связи и техники, способных повлиять на ход испытаний.

К категории запрещённых попадают скрытые наушники, персональная электроника, фото- и видеоустройства. Их применение приравнивается к нарушению порядка экзамена, и попытка воспользоваться гаджетами может обернуться полной отменой результатов. Такой подход призван обеспечить честность процедуры и снизить риски вмешательства со стороны третьих лиц.

Изменения касаются и сроков проведения практики: после успешной сдачи теории на практический экзамен теперь будет отведено 60 дней вместо прежних шести месяцев, что делает процесс получения прав более динамичным.

Новые требования к профессиональным водителям

Для водителей, работающих по найму, вводятся дополнительные условия. Если при плановом медосмотре врачи обнаружат признаки заболевания или недомогания, водитель обязан пройти внеочередную диагностику. Неявка на неё может привести к признанию водительского удостоверения недействительным.

Такая мера направлена на повышение безопасности, поскольку состояние здоровья профессиональных водителей напрямую влияет на риск возникновения аварийных ситуаций. Подобные требования дополняют ранее действующие нормы, связанные с правилами замены водительских удостоверений.

Цифровые медсправки и упрощение процедур

МВД планирует отказаться от бумажных медицинских справок и перейти к электронной системе. Медицинские данные станут доступны через совместный реестр МВД и Минздрава, что позволит упростить процесс подтверждения здоровья и ускорить обмен информацией.

Этим шагом ведомство стремится уменьшить количество ошибок и снизить риск подделки справок, одновременно облегчая взаимодействие граждан с госструктурами.

Действующие правила и предлагаемые изменения

Действующие нормы предполагают полугодовой срок между теорией и практикой и допускают бумажный документооборот. Новые предложения сокращают временной промежуток до 60 дней и переводят процессы в электронный формат. Запрет на скрытые устройства делает экзамен более строгим, а дополнительные проверки профессиональных водителей повышают общий уровень безопасности. Эти изменения ориентированы на современный подход к контролю знаний и состоянию водителей.

Советы для будущих водителей

Тем, кто собирается сдавать экзамены, важно заранее ознакомиться с перечнем запрещённых устройств и избегать любых гаджетов, которые могут вызвать вопросы у экзаменаторов. Стоит планировать практическое обучение с учётом сокращённого срока, чтобы успеть пройти все этапы. Важно следить за обновлениями правил — переход к электронным формам может упростить процесс, но потребует внимания к оформлению документов.

Популярные вопросы

Можно ли использовать обычный телефон перед экзаменом

Во время экзамена любые устройства связи запрещены. Перед его началом телефон должен быть полностью убран.

Что будет, если не пройти внеочередной медосмотр профессиональному водителю

В этом случае водительское удостоверение могут признать недействительным.

Как будет оформляться медсправка

Планируется переход на электронный формат, который будет доступен в едином реестре МВД и Минздрава.