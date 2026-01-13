Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе

Прогрев двигателя на холостом ходу запрещён в Финляндии
Авто

Запуск автомобиля в сильный мороз остаётся проблемой для многих российских водителей: долгие подготовки, необходимость прогреть агрегаты и переждать, пока двигатель выйдет на рабочую температуру. Но в Финляндии, Швеции и Норвегии даже при -30 °C автомобилисты спокойно садятся в машину и сразу уезжают. На первый взгляд это кажется чем-то удивительным, но секрет — в продуманной системе зимнего пользования автомобилем.

Автомобиль в снегу
Фото: unsplash.com by Julia Kadel is licensed under Free to use under the Unsplash License
Автомобиль в снегу

Почему в Скандинавии не прогревают мотор

В странах Северной Европы действуют строгие экологические нормы, ограничивающие работу двигателя на холостом ходу. Прогрев "на месте" здесь запрещён уже много лет, а оставленный заведённый автомобиль может привести к штрафам. Такие правила формируют привычку использовать альтернативные способы подготовки машины и уменьшают загрязнение воздуха в городах.

Ориентация на экологию повлияла и на повседневные привычки водителей: вместо автономных подогревателей на топливе они выбирают решения, которые работают от электросети, не создают выхлоп и не мешают соседям.

Электрические подогреватели и городская инфраструктура

Основой зимней эксплуатации автомобилей в Финляндии и странах-соседях стали электрические предпусковые подогреватели. Они нагревают охлаждающую жидкость или масло, подключаясь к обычной сети 220 В. Такие системы оборудованы защитой от перегрева, а современные версии дополнены насосами и электронным управлением.

Жители частных домов включают подогреватели вечером или используют таймеры. В городах существует обширная сеть стоек с розетками на парковках: возле жилых домов, офисов и общественных зон. Множество точек оснащены учётом потребления и возможностью автоматического включения.

Стоимость использования остаётся доступной: вне пикового времени цена составляет около 10-15 евроцентов за час, утром — до 40. Полный прогрев двигателя до комфортных значений занимает примерно два часа и обходится дешевле литра топлива, что делает метод экономичным.

Эволюция технологий

В начале 2000-х годов широко применялись теплоаккумулирующие системы, которые накапливали тепло двигателя во время поездки, а затем возвращали его перед запуском. Они постепенно ушли с рынка из-за сложности обслуживания.

Современные решения компактнее и надежнее. Некоторые модели соединяются с бортовой электроникой автомобиля, позволяя водителю удалённо включать прогрев, отслеживать температуру или заранее подготовить салон. Появились и каталитические нагреватели, работающие без открытого пламени — они подходят для регионов, где нет доступа к электросетям, хотя процесс нагрева занимает больше времени.

Советы по зимней эксплуатации автомобиля

Использование таймеров помогает не расходовать лишнюю энергию: двух часов обычно достаточно, чтобы подготовить двигатель. Подогрев масла и охлаждающей жидкости делает запуск мягче, а наличие прогретого салона повышает комфорт. Там, где нет доступа к электросетям, можно рассматривать каталитические решения или комбинировать подходы. Важно регулярно следить за состоянием аккумулятора и качеством технических жидкостей — это облегчает запуск в морозы. Особенно полезно понимать, почему современные моторы прогреваются медленнее зимой, и какие факторы на это влияют.

Для регионов с экстремальными температурами подход, используемый в Скандинавии, показывает: подготовка автомобиля может быть эффективной и экологичной, если учитывать местные условия и использовать правильные инструменты, сообщает портал Pro Город.

Популярные вопросы о запуске авто в мороз

Почему электрический подогрев эффективнее прогрева на холостом ходу

Он нагревает важные узлы заранее, снижает износ и не создаёт дополнительного выхлопа.

Сколько времени нужно для подготовки автомобиля в сильный мороз

В среднем 1,5-2 часа достаточно, чтобы прогреть двигатель до эксплуатационной температуры.

Можно ли использовать такие системы без доступа к электросетям

Да, в продаже есть автономные каталитические варианты, подходящие для стоянок без розеток.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы авто зима дорога машина водитель экология финляндия технологии
