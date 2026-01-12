Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Снег хватает колёса за минуты: что должно лежать в багажнике, чтобы не застрять в городе

Сильный снегопад повышает риск застрять и попасть в ДТП в городе — Хайцеэр
Авто

Снежные заносы на дорогах становятся для автомобилистов не только испытанием на терпение, но и реальной угрозой безопасности. Даже в городе машина может оказаться обездвиженной за считаные минуты, если колёса теряют сцепление с покрытием.

Автомобиль в снегу
Фото: unsplash.com by Dulana Kodithuwakku is licensed under Free to use under the Unsplash License
Автомобиль в снегу

Почему поездки в снегопад — риск

По словам специалистов, в условиях сильного снегопада лучше по возможности отказаться от поездок. Уборка улиц ведётся поэтапно, и на многих участках дороги длительное время остаются в снежной каше. В таких условиях возрастает риск не только застрять, но и попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Даже опытные водители сталкиваются с тем, что автомобиль перестаёт слушаться руля. Снежное месиво между полосами, скрытые под снегом неровности и снижение видимости делают движение менее предсказуемым. Именно поэтому эксперты подчёркивают: осторожность важнее спешки.

Что должно быть в багажнике зимой

Тем, кому всё же необходимо выезжать, Ян Хайцеэр рекомендует заранее подготовить автомобиль. В первую очередь в багажнике должен быть буксировочный трос с разрывной нагрузкой не менее трёх тонн. Он может пригодиться не только для собственной машины, но и для взаимопомощи на дороге.

Кроме того, эксперт советует иметь компактную алюминиевую лопату, с помощью которой можно быстро очистить пространство вокруг колёс и под днищем. Отдельное внимание он уделяет гранитной крошке: несколько килограммов этого материала позволяют повысить сцепление ведущих колёс со скользкой поверхностью и упростить выезд из заноса.

"Кроме этого, я бы посоветовал иметь небольшую автомобильную алюминиевую лопату для уборки снега, с помощью которой можно очистить зону вокруг колес и под днищем, если машина забуксует. Также нелишними окажутся несколько килограммов гранитной крошки. Если подсыпать ее под ведущие колеса, преодолеть снежный занос окажется проще", — отметил вице-президент НАС Ян Хайцеэр.

Манера вождения в сложных условиях

Эксперт также обращает внимание на стиль управления автомобилем. Резкое нажатие на педаль газа может привести к потере контроля и заносу. При движении по заснеженной дороге важны плавность и равномерная скорость, без резких манёвров рулём, как сообщает Москва 24.

Хайцеэр подчёркивает, что особенно опасны перестроения между рядами, где образуются снежные брустверы. При их пересечении колёса на мгновение теряют контакт с твёрдым покрытием, и автомобиль становится неуправляемым. В таких условиях любая поспешность может обернуться аварийной ситуацией.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
