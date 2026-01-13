Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Мыть или не мыть — ошибка в любом случае? Когда зимняя мойка действительно спасает авто

Дорожные реагенты зимой ускоряют коррозию кузова и днища автомобиля — Actualno
Авто

Зимой вокруг мойки автомобиля зимой до сих пор идут споры, и многие водители предпочитают откладывать её до весны. Однако холодный сезон как раз и становится самым опасным периодом для кузова и днища. Грязь, смешанная с реагентами, может нанести машине куда больший вред, чем мороз. Об этом сообщает Actualno.

Автомойка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомойка

Почему зимой автомобиль загрязняется быстрее

Главная угроза в холодное время года — вовсе не снег и лёд. Основной удар по кузову принимают дорожные реагенты: соль, песок и химические смеси, которыми обрабатывают проезжую часть. Эти вещества оседают на лакокрасочном покрытии, арках колёс, порогах и днище, образуя агрессивную абразивную среду. Во влажной среде такие отложения ускоряют коррозию, особенно в местах микросколов и царапин.

Чем опасно долго не мыть машину

Оставляя автомобиль грязным на длительное время, владелец фактически создаёт идеальные условия для появления ржавчины. Реагенты проникают в мельчайшие трещины, постепенно разрушая металл элементов подвески, выхлопной системы и скрытых полостей. Регулярная мойка помогает замедлить эти процессы и сохранить внешний вид машины даже при активной зимней эксплуатации.

Когда мойка действительно безопасна

Решающее значение имеет температура воздуха. Специалисты не советуют мыть автомобиль при морозе ниже –10 °C. Оптимальными считаются оттепели, когда столбик термометра держится выше нуля — около +1…+2 °C. В таких условиях вода не замерзает мгновенно и не создаёт дополнительных рисков для кузова и механизмов.

Риски резкого перепада температур

Опасность представляет и неправильный температурный режим воды. Горячая вода, попадая на ледяной кузов или стекло, может привести к повреждению лакокрасочного слоя и даже к появлению трещин. Замерзшая в микротрещинах влага расширяется и разрушает покрытие изнутри. Кроме того, замёрзшие замки, тормозные механизмы и дверные уплотнители напрямую влияют на безопасность эксплуатации.

Какой тип мойки выбрать зимой

Наиболее подходящим вариантом считается бесконтактная мойка. Она снижает механическое воздействие на кузов, где зимой скапливается большое количество абразивной грязи. Особое внимание стоит уделять промывке днища и колёсных арок — именно там концентрируется максимальное количество соли и песка.

Почему сушка важнее самой мойки

После завершения мойки критически важно тщательно высушить автомобиль. Все щели, зеркала, стеклоочистители, лючок бензобака, а также замки и ручки дверей необходимо продуть сжатым воздухом. Резиновые уплотнители рекомендуется протереть и обработать силиконовым средством, чтобы предотвратить примерзание и повреждения при открывании дверей.

Сравнение: мыть или не мыть автомобиль зимой

Отказ от мойки снижает риск замерзания воды, но увеличивает вероятность коррозии и ускоренного износа кузова. Регулярная мойка при подходящей температуре, напротив, защищает металл и лакокрасочное покрытие, если соблюдать технологию и уделять внимание сушке.

Плюсы и минусы зимней мойки

Зимняя мойка имеет свои особенности, которые важно учитывать заранее. При правильном подходе она становится полезной процедурой, но при ошибках может создать проблемы.
Плюсы: защита от коррозии, сохранение внешнего вида, удаление солевых отложений.
Минусы: риск замерзания воды, необходимость тщательной сушки, зависимость от погодных условий.

Советы по мойке автомобиля зимой

Выбирайте дни с температурой выше нуля.
Отдавайте предпочтение бесконтактным автомойкам.
Обязательно промывайте днище и арки колёс.
Тщательно сушите замки, ручки и уплотнители.
Используйте силиконовые средства для резины.

Популярные вопросы о мойке автомобиля зимой

Можно ли мыть машину при небольшом минусе?
Лучше избегать мойки при температуре ниже –10 °C из-за риска замерзания воды.

Что важнее — мойка кузова или днища?
Оба этапа важны, но днище требует особого внимания из-за скопления реагентов.

Как часто нужно мыть автомобиль зимой?
Рекомендуется проводить мойку по мере загрязнения, особенно после сильных снегопадов и обработки дорог солью.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
Новости Все >
Шампуни со спиртами делают волосы ломкими — трихолог Ткачев
Хронический недосып разрушает здоровье и ускоряет старение — терапевт Водовозов
Проверить застройщика можно по открытым данным и отзывам — риелтор Барсуков
Шахта "Горняк-95" в ДНР завершила масштабную модернизацию за 672,5 млн рублей
Эмоциональная зависимость разрушает личность — психолог Метелина
Собаки грызут мебель, когда им не хватает активности — ветеринар Дмитриев
Экспедиция CSIRO обнаружила новый вид светящейся акулы — доктор Уилл Уайт
Конфликт Трампа и ФРС США разрешится компромиссом — политолог Петров
В Германии зафиксировали 1 348 сообщений о НЛО в 2025 году — CENAP
Удар Орешника сопоставим с ядерным, но без радиации — военный эксперт Кнутов
Сейчас читают
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Ближний Восток
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Стрижка бикси самая модная прическа 2026 года
Красота и стиль
Стрижка бикси самая модная прическа 2026 года
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Последние материалы
Швейцария построила сеть тоннелей больше уличных сетей крупных городов
Функциональные упражнения укрепляют мышцы вдоль позвоночника
Натирание лопаты парафином предотвращает налипание снега
Проверить застройщика можно по открытым данным и отзывам — риелтор Барсуков
Древесная зола повышает pH почвы и меняет цвет гортензии — Actualno
Объёмные причёски 80-х вернулись в тренды 2026 года
Шахта "Горняк-95" в ДНР завершила масштабную модернизацию за 672,5 млн рублей
Короткоплавниковые гринды съедают до 202 кальмаров в день — исследователь Гоф
Эмоциональная зависимость разрушает личность — психолог Метелина
У берегов Копенгагена найден крупнейший торговый корабль викингов — Popular Science
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.