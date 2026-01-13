Авто ушло под сугроб, как в трясину: приём, который спасает даже в самых тяжёлых заносах

Забитый снегом выхлоп опасен отравлением угарным газом

Зима в Подмосковье традиционно превращает дворы и парковки в полосу препятствий для автомобилистов. За ночь машины нередко оказываются полностью засыпанными снегом, а попытки выбраться без подготовки могут закончиться поломками или опасными ситуациями на дороге. Специалисты напоминают: неправильные действия в таких условиях несут риск не только для техники, но и для здоровья водителя.

Опасности, которые водители часто недооценивают

Одна из главных ошибок — спешка. Многие автомобилисты пытаются завести машину и начать движение, не убедившись, что она безопасна для эксплуатации. В первую очередь это касается выхлопной системы, которая после снегопада может оказаться полностью заблокированной.

Если не очистить выхлопную трубу, в салоне может накапливаться угарный газ. Такая ситуация особенно опасна при прогреве автомобиля во дворе или на стоянке, где движение воздуха ограничено. Именно поэтому подготовка машины должна начинаться не с колёс и даже не со стёкол.

Видимость и контроль на старте движения

Не меньшую роль играет обзор. Заснеженная крыша кажется мелочью, но во время движения снег с неё может резко соскользнуть на лобовое стекло. Это способно на несколько секунд полностью лишить водителя видимости, что критично при выезде на дорогу.

Очистка стёкол и зеркал — лишь базовый минимум. Важно убрать снег и лёд со всех поверхностей, влияющих на обзор и управляемость. Такой подход снижает риск аварийных ситуаций уже в первые минуты поездки.

Техника выезда из сугроба

Перед тем как пытаться тронуться с места, необходимо подготовить пространство вокруг автомобиля. Рекомендуется расчистить не менее полуметра снега перед ведущими колёсами и убрать плотные снежные массы из-под днища. Это уменьшает сопротивление и снижает нагрузку на узлы автомобиля.

"Очищайте не только стёкла, но и крышу, иначе в пути снег соскользнёт на лобовое. Расчистите по 50 сантиметров перед ведущими колесами и уберите снег из-под днища. Салонные коврики под ведущими колёсами — отличный способ увеличить сцепление. Выезжайте плавно, раскачивая машину вперёд и назад на низких оборотах", — отметили в подмосковной ГАИ.

Когда стоит обратиться за помощью

Если автомобиль застрял серьёзно, чрезмерные попытки выбраться самостоятельно могут только усугубить ситуацию. Перегрев двигателя, повреждение трансмиссии и пробуксовка — частые последствия таких действий. В подобных случаях разумнее остановиться и поискать помощь.

Об этом сообщает издание Радио 1: в Госавтоинспекции Московской области советуют не стесняться обращаться к прохожим, а на дорогах — к экипажам ДПС. В экстренных ситуациях водителям также рекомендуют звонить по номеру 112, чтобы получить помощь и избежать опасных последствий.