Мария Круглова

В Приморье жалеть не будут: штрафы ужесточили до уровня, когда любая оплошность становится дорогой

В Приморье усилена ответственность за нарушения ПДД
Повышенные санкции за нарушения ПДД все чаще становятся реальностью для водителей Приморья, особенно когда речь заходит о перевозке детей и соблюдении базовых требований безопасности. Изменения, вступившие в силу в январе 2026 года, не принесли масштабной реформы, но заметно усилили ответственность за ряд привычных нарушений.

Проверка документов на дороге
Проверка документов на дороге

Новые требования к перевозке детей

С 9 января 2026 года вступили в силу поправки, которые затронули правила перевозки несовершеннолетних. Они были закреплены Федеральным законом № 525-ФЗ и изменили часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Закон усилил санкции за отсутствие детского кресла или других удерживающих устройств. Повышение коснулось как частных водителей, так и профессиональных перевозчиков.

Размер штрафа для тех, кто перевозит ребенка младше 7 лет без автокресла, теперь составляет 5 000 рублей. Аналогичная сумма назначается и за отсутствие удерживающих устройств или ремня безопасности у детей от 7 до 11 лет. Для должностных лиц санкции выросли до 50 000 рублей, а для юридических — до 200 000. "Текст цитаты", — отмечается в издании "Восток-Медиа".

Такие изменения стали логичным продолжением политики, направленной на снижение детского травматизма на дорогах. Усиление ответственности, по замыслу законодателей, должно минимизировать случаи, когда маленькие пассажиры оказываются в машине без необходимых средств защиты.

Индексация штрафов, введенная в 2025 году

Несмотря на то что массового повышения штрафов в 2026 году не произошло, актуальными остаются нормы, вступившие в силу годом ранее. С января 2025 года базовые санкции за распространённые нарушения ПДД были увеличены примерно в полтора раза, и именно они продолжают определять финансовые риски для водителей.

Взросли штрафы за непристегнутый ремень, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, движение по обочине и выезд на встречную полосу. Так, например, управление автомобилем в нетрезвом виде теперь оценивается в 45 000 рублей, а превышение скорости более чем на 80 км/ч — в 7 500 рублей.

Эти изменения сформировали новую систему ориентиров, в которой даже привычные нарушения оборачиваются заметными расходами. Для многих водителей именно прошлогодняя индексация стала тем порогом, после которого игнорировать ПДД стало значительно дороже.

Тонировка без исключений

С начала января изменились и правила, касающиеся светопропускания стекол. Теперь требования распространяются на все автомобили, находящиеся на территории России, включая иностранные машины и временно ввезённый транспорт. Прежняя юридическая коллизия, позволявшая избежать наказания из-за привязки к техрегламенту Таможенного союза, была устранена.

Ветровое и передние боковые стекла, как и прежде, обязаны пропускать не менее 70% света. Базовый штраф остается прежним — 500 рублей. Однако отсутствие прежних "лазеек" делает применение нормы более универсальным и однозначным. Для водителей это означает необходимость заранее приводить автомобиль в соответствие требованиям.

Новые правила контроля за ОСАГО

Изменения коснулись и сферы страхования. Первый факт отсутствия полиса ОСАГО по-прежнему влечет штраф в 800 рублей, однако повторное нарушение в течение года обойдется значительно дороже — от 3 000 до 5 000 рублей. Усиление ответственности сочетает административные меры с технологическими.

Камеры автоматической фиксации теперь будут сверять данные о наличии страховки через базы страховых компаний. Проверка станет непрерывной и охватит большую часть дорожной сети. Для водителей это означает, что шанс избежать санкций при отсутствии полиса фактически сводится к нулю.

Что меняется для водителей в 2026 году

Для автомобилистов Приморья новый год не принес крупной реформы, но отметил переход к более строгому подходу к дисциплине на дорогах. Даже те нарушения, которые раньше считались мелочами, способны привести к заметным финансовым потерям. Усиление контроля со стороны ГИБДД и страховых систем окончательно закрепляет тренд на повышение личной ответственности, сообщает vostokmedia.com.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
