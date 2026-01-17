Ока с мотором от восьмёрки: почему её звук напоминает истребитель — причина неожиданная

ВАЗ создал интересную микролитражку "Чебурашка" в 1971

"Чебурашка" — именно такое прозвище получил опытный образец микролитражного автомобиля ВАЗ-Э1101, построенный аж в 1971 году. Уже тогда мини-машина соответствовала по габаритам будущей "Оке".

Фото: Own work by Valera N. Trubin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автомобиль на базе ВАЗ 1111 "Ока"

Параллельно строили прототипы под индексами "2Э1101" и "3Э1101". Последний имел ещё и название "Ладога". Однако разработка не нравилась даже самим создателям, считавшим её "сыроватой" из-за множества проявившихся в ходе испытаний недоработок.

Кстати: предполагалось, что машину будут продавать инвалидам как замену мотоколяскам от СМЗ.

Где и как выпускали "Оку"

Поэтому неудивительно, что к созданию мини-авто вскоре подключился Серпуховский завод. Результатом стало создание машинки СМЗ-1101. Однако её нужно было дорабатывать, а мощностей у предприятия не хватало. Поэтому первую партию в 300 экземпляров выпустили в Тольятти: авто собирали не на общем конвейере, а в отдельном заводском корпусе № 62. Одновременно микролитражку стали делать в Набережных Челнах, где ей дали своё название — "Кама".

Эпопея в Елабуге и закат

Крупномасштабное производство планировали организовать в Елабуге. Размах грандиозный: предполагалось использовать площади так и не построенного тракторного завода. Количество машин, выпускаемых в год, планировали довести до 0,9 млн, а население города — благодаря потребности в рабочих руках — вырастить до 300-400 тысяч.

Но, увы, развал СССР воспрепятствовал реализации "громадья планов". Вместо крупного производственного комплекса получился ЕлАЗ, собиравший мелкими партиями зарубежные автомобили. А "Оку" продолжали делать на КАМАЗе (ЗМА — завод малолитражных автомобилей), ВАЗе, в Серпухове и даже в Гродно (с 1994 года) на предприятии, выпускающем карданные валы. В 1997-м в Набережных Челнах (ЗМА) отрапортовали о сходе с конвейера 50-тысячной "Оки". А что дальше?

Первым сдался АвтоВАЗ, прекративший производство неинтересного ему автомобиля в 1995 году. Следующим предприятием, отказавшимся от выпуска "Оки", стал ЗМА (1997-й). В конце 2008-го в Серпухове (СеАЗ) объявили, что микролитражный автомобиль нерентабелен, и свернули его производство. А теперь давайте подробнее рассмотрим эту машину, получившую множество обидных прозвищ. Так ли в ней всё плохо?

Конструкция

Она максимально простая, поэтому ремонтопригодность авто достаточно высокая. Правда, уже сегодня возникают проблемы с оригинальными (устанавливаемыми только на "Оку") запчастями. С другой стороны, к машинке подходит множество деталей от серийной "классики" и "восьмёрки". Да, есть проблемы, например с колёсами на 12”. Однако мастера запросто переделывают машину на "жигулёвскую" резину в 13 дюймов — вместе со ступицами и суппортами от ВАЗ. В итоге получается авто с дисковыми тормозами "по кругу", более плавным ходом и чуть увеличенным клиренсом.

Но главная беда — пассивная безопасность, слабость кузова: в нынешнем виде "Оке" путь к дальнейшей модернизации просто закрыт. Это и стало одной из причин отказа от её производства.

Силовые агрегаты и трансмиссия

Количество двигателей, устанавливавшихся на "Оку", удивляет! Изначально планировалась комплектация оригинальным мотором, затем от этой идеи отказались (дорого, негде, некогда и т. п.), остановившись на "обрезанном" с двух сторон ДВС от ВАЗ-2108. Двухцилиндровый двигатель объёмом 0,65 литра развивал 28 "лошадей". Позже начали устанавливать агрегат на 0,75 л, выдававший до 35 л. с.

Ещё "Оку" оснащали двигателем от Matiz — 3 цилиндра, 0,8 л и 51 л. с. Даже втиснули в эту же микролитражку четырёхцилиндровый литровый агрегат на 64 л. с. Другой эксперимент — комплектование "Оки" мотором от "Таврии" в 1,1 л, развивавшим 49 л. с. Ну и самые последние "окушки" получили 3-цилиндровый ДВС TJ376QEI объёмом 1 л и мощностью 53 л. с. из КНР.

А вот с трансмиссией всё было стабильно: 4-скоростная МКПП устанавливалась на большинство автомобилей. Хотя на излёте производства появились машины с "пятиступкой". Впрочем, и четырёхскоростной коробки вполне хватало, по крайней мере, для поездок в городе: на "второй" авто едет без напряга. Правда, при ускорении звук двигателя напоминает истребитель на форсаже.

Зато манёвренность машинки — на высоте. Автору этих строк приходилось парковаться на "Оке" в столице. После огромных кроссоверов — это просто сказка! Машина почти квадратная: ставь куда и как хочешь — пролезет везде. Зимой из любого сугроба можно вытолкнуть вдвоём.

То же самое можно сказать и про лето: по проходимости "Ока" напоминает "Ниву" с той разницей, что вытащить микролитражку можно исключительно физической силой, без буксиров.

На ходу "Ока" тоже впечатляет лёгким управлением и шустростью при перестроении. Главное — чтобы тебя заметили с какой-нибудь огромной фуры. Кстати, тут стоило бы поучиться у западных производителей, окрашивающих подобные машинки в яркие цвета.

Модификации

Их было множество. СеАЗ, например, выпускал пикап "1116-011059", а также фургон небольшими партиями (всего около 50 штук). Предполагалось, что моделями заинтересуются предприниматели. В 2007-м сделали несколько машин в кузове "универсал". Ещё были пикапы с бортовой платформой, перевозившие до 400 кг груза, а также ЗМА-17013 "Тойма" и ЗМА-1901 "Гном".

Выпускался и ТТМ-1901 под названием "Беркут", представлявший собой снегоход на гусеницах и с управляемыми лыжами спереди. На него устанавливался двигатель от "Нивы" мощностью 80 л. с. В 2006-м ЗМА выпустил тюнинговый вариант под названием "Астро-113011". Столько названий (да и прозвищ), пожалуй, не имел ни один автомобиль, спроектированный в СССР!

Но даже выпуск электрической версии не остановил падение "Оки". О возобновлении производства не раз говорили на разных уровнях. В 2013-м АвтоВАЗ заявил о желании восстановить производство обновлённого варианта "Оки". Через 10 лет Минпромторг в лице Д. Мантурова сообщил о готовности ведомства "рассмотреть" любое предложение от автопроизводителей по возрождению производства микролитражного авто. Но тема эта, видимо, никому не интересна: дорогие машины штамповать куда выгоднее…