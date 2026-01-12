Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Сугроб способен убить: ошибка перед запуском двигателя превращает салон в смертельную ловушку

Забитый снегом выхлоп автомобиля может привести к отравлению
Авто

Снежные заносы становятся одной из главных зимних проблем для автомобилистов, и ошибка при откапывании машины может привести к реальной угрозе для жизни. Неверная последовательность действий увеличивает риск отравления выхлопными газами и делает попытки выбраться ещё сложнее. Специалисты подчёркивают: начинать нужно не с стекол и дверей, как считают многие.

Машины в снегу
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Основные шаги безопасного освобождения автомобиля

Первое, на что следует обратить внимание, — состояние выхлопной трубы. Если она закрыта снегом, выхлопные газы накапливаются под днищем, что может привести к попаданию угарного газа в салон. Только после этого переходят к расчистке пространства перед ведущими колёсами — именно в сторону предполагаемого движения, а не по всему периметру машины.

Далее необходимо освободить колёса сбоку и снизу, а также убрать снежный вал под бампером. Плотная масса снега под днищем — частая причина, по которой автомобиль остаётся неподвижным, даже если колёса свободны. Если машина "села на брюхо", важно создать небольшой зазор под центральной частью кузова, чтобы восстановить возможность движения.

Что очищать после освобождения колёс

Только после выполнения основных действий переходят к обеспечению обзора. Лобовое стекло очищают полностью, включая область по периметру стеклоочистителей. Зеркала и фары — следующий шаг, поскольку они важны для видимости и безопасного старта. Крышу освобождают в последнюю очередь, чтобы снежная масса не сползла вперёд во время движения. Дополнительную роль играет корректная работа зимнего режима щёток.

Как повысить шансы на успешный выезд из сугроба

Если колёса не могут зацепиться за поверхность, рекомендуется сформировать перед ними свободный участок длиной около 30-50 см. Для улучшения сцепления подойдут коврики, песок, картон или ветки — они создают временное опорное покрытие. Также эффективным остаётся метод раскачки: плавные короткие движения вперёд и назад без резких ускорений.

При отсутствии результата стоит прекратить самостоятельные попытки, чтобы избежать повреждений подвески и выхлопной системы. В этом случае безопаснее обратиться за помощью или вызвать специалистов.

Советы по безопасному освобождению автомобиля

Для успешного выезда важно соблюдать последовательность действий: сначала проверка выхлопной трубы, затем расчистка перед ведущими колёсами, создание зазора под днищем и лишь после этого — очистка стёкол и фар. В багажнике полезно иметь лопату, песок или антискользящий материал. Перед запуском двигателя убедитесь, что воздух свободно циркулирует вокруг машины, сообщает "Моторам".

Популярные вопросы

Почему нельзя сразу запускать двигатель

Закрытая снегом выхлопная труба приводит к накоплению угарного газа под машиной и может привести к отравлению.

Нужно ли полностью очищать машину от снега перед выездом

Для старта достаточно расчистить колёса, пространство перед ними и обеспечить обзор. Полная очистка крыши выполняется позже.

Можно ли тянуть автомобиль буксировочным тросом

Да, но только если есть уверенность, что днище не застряло. В противном случае трос может повредиться или привести к деформации элементов подвески.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
