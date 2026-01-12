Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Миф живёт дольше технологии: что на самом деле происходит с двигателем при работе системы старт-стоп

Система старт-стоп экономит топливо только в городском режиме
Авто

Система старт-стоп давно перестала быть экзотикой, но до сих пор вызывает споры среди водителей. Одни считают её бесполезной и вредной для мотора, другие — необходимым шагом к экономии топлива и экологии. Истина, как обычно, находится между крайностями. Об этом сообщают Kolesa.

система старт-стоп
Фото: Freepik by prostooleh is licensed under Рublic domain
система старт-стоп

Как появилась система старт-стоп

Многие уверены, что старт-стоп — изобретение последних лет, однако первые эксперименты начались ещё в 1970-х. В 1974 году Toyota применила автоматическое отключение двигателя на модели Crown, заявив экономию топлива до 10%. Позже идею подхватили европейские производители, в том числе Volkswagen, который в 1980-х активно тестировал подобные решения.

Массовое распространение система получила лишь в XXI веке — благодаря развитию электроники, аккумуляторов и технологий mild hybrid. Именно тогда старт-стоп стал стандартом для городских автомобилей, тесно связавшись с эволюцией современных систем безопасности и экологии.

Как работает старт-стоп на практике

Система автоматически глушит двигатель при кратковременной остановке — например, на светофоре — и запускает его снова при отпускании педали тормоза или нажатии сцепления. Она устанавливается на автомобили с любой трансмиссией, включая "механику", автоматы, вариаторы и роботы.

Важно понимать: старт-стоп работает только при соблюдении ряда условий. Двигатель должен быть прогрет, заряд аккумулятора — достаточным, а климатическая система — не находиться под высокой нагрузкой. В большинстве случаев мотор не выключается дольше 90-100 секунд.

Главный миф: старт-стоп "убивает" двигатель

Наибольшее опасение вызывает якобы ускоренный износ мотора из-за частых запусков. Действительно, момент пуска — один из самых нагруженных для двигателя, особенно для коренных подшипников коленвала.

Однако современные автомобили с системой старт-стоп изначально проектируются под такие нагрузки. Используются усиленные стартеры с ресурсом в сотни тысяч циклов, специальные подшипники с полимерными покрытиями и моторные масла с пониженным коэффициентом трения.

Инженеры отмечают, что современные подшипники и смазочные материалы компенсируют дополнительную нагрузку и не сокращают ресурс двигателя критично.

Роль моторного масла и подшипников

Ключевое значение имеют современные маловязкие моторные масла с продвинутыми пакетами присадок. Они быстрее формируют прочную масляную плёнку и снижают трение при запуске — особенно важно это для узлов, где задействованы гидравлические толкатели двигателя.

Также применяются подшипники с покрытиями на основе полимеров и оксидов, которые обладают высокой скользкостью. Это позволяет минимизировать "сухой" контакт металла в момент запуска.

Аккумуляторы и электроника: почему они другие

Автомобили со старт-стопом оснащаются аккумуляторами типов AGM или EFB. Они лучше переносят частые циклы зарядки и разрядки, но стоят дороже обычных батарей.

В ряде систем используются дополнительные источники энергии — вспомогательные аккумуляторы или даже конденсаторы. Также усиливается проводка и применяются более мощные генераторы.

Экономит ли старт-стоп топливо

Экономия топлива действительно есть, но она сильно зависит от условий эксплуатации. В плотных городских пробках эффект заметнее, на трассе — практически отсутствует.

Если автомобиль часто стоит на светофорах и в заторах, система позволяет снизить расход топлива и выбросы. Однако рассчитывать на значительную финансовую выгоду не стоит — старт-стоп не окупает автомобиль напрямую.

Неудобство и задержки запуска

Жалобы на задержки при трогании действительно существуют, особенно у некоторых моделей с плохо настроенными алгоритмами. В таких случаях запуск может занимать несколько секунд, что раздражает водителей.

Однако у большинства современных автомобилей система работает почти незаметно: двигатель запускается ещё до того, как водитель полностью уберёт ногу с тормоза.

Основные плюсы и минусы системы старт-стоп

Недостатки у старт-стопа всё же есть, и их стоит учитывать.

Плюсы:

  • снижение расхода топлива в городском режиме, особенно в пробках и на светофорах;

  • уменьшение выбросов вредных веществ и CO₂ при холостом ходе;

  • более тихая работа автомобиля во время остановок;

Минусы:

  • более дорогие аккумуляторы AGM или EFB;

  • повышенные требования к качеству моторного масла;

  • чувствительность к обслуживанию и регламенту;

  • возможный дискомфорт при некорректных настройках.

Сравнение: старт-стоп и автомобиль без системы

Автомобили без старт-стопа проще и дешевле в обслуживании, но уступают по экологическим показателям. Машины со старт-стопом сложнее технически, зато лучше адаптированы к городскому режиму и современным стандартам выбросов.

Советы водителям

  • Используйте только рекомендованное моторное масло.

  • Не экономьте на аккумуляторе — AGM и EFB обязательны.

  • Регулярно проходите техническое обслуживание.

  • Если система раздражает — временно отключайте её кнопкой.

  • Не судите о старт-стопе по устаревшим моделям.

Популярные вопросы о системе старт-стоп

Ускоряет ли старт-стоп износ двигателя?
Нет, при правильном обслуживании ресурс двигателя сохраняется.

Можно ли отключить систему навсегда?
В большинстве автомобилей — да, программно или через сервис.

Есть ли смысл в старт-стопе на трассе?
Нет, экономия проявляется в городском режиме.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
