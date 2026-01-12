Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Русские дрожат у капота, а финны просто нажимают кнопку: что спасает их машины в лютый холод

В Швеции используют электроподогреватели двигателя
Авто

Зимой в Скандинавии морозы опускаются до -30 °C, но автомобили там заводятся без истерик и долгих танцев с бубном. Финские и шведские водители почти не греют мотор на холостых и при этом не страдают от "замёрзших" двигателей. Секрет — в подходе, который делает запуск машины быстрым, экологичным и предсказуемым.

Автомобиль в снегу
Фото: unsplash.com by Oleg Bilyk is licensed under Free to use under the Unsplash License
Автомобиль в снегу

Почему скандинавы не прогревают мотор

В странах Северной Европы действуют строгие экологические правила. В Финляндии и Швеции запрещено держать двигатель заведённым дольше четырёх минут во дворах и на парковках. За превышение легко получить штраф: выбросы CO и NO находятся под жёстким контролем.

Обычное утепление подкапотного пространства помогает слабо, а автономные бензиновые и дизельные подогреватели в городах часто запрещены. Поэтому местные водители пошли другим путём — сделали ставку на электричество.

Как работают электрические подогреватели

Основой системы стали встроенные электрические подогреватели двигателя. Они подключаются к обычной сети 220 В и мягко прогревают антифриз или моторное масло ещё до запуска двигателя.

В Финляндии и Швеции возле домов, офисов и стоянок повсеместно установлены специальные электрические стойки с таймерами. Водитель просто подключает автомобиль вечером, а утром мотор уже тёплый. Даже при -25…-30 °C запуск проходит без нагрузки на стартер и аккумулятор.

Какие бывают системы подогрева

Скандинавы подходят к выбору оборудования без компромиссов. Самые простые варианты — нагреватели с термостатом и защитой от короткого замыкания. Более продвинутые версии оснащены циркуляционной помпой и электронным блоком управления.

Ранее популярностью пользовались теплоаккумуляторы объёмом 15-20 литров. Они заряжались во время поездки и долго сохраняли тепло, позволяя прогревать не только двигатель, но и салон. Сейчас такие системы встречаются реже, но принцип остался тем же — сохранить тепло, а не создавать его заново.

Альтернативные решения из других стран

Интересный вариант предложили китайские производители. Они разработали компактные бензиновые нагреватели без открытого пламени. Устройства работают практически бесшумно, не имеют резкого запаха и подходят не только для автомобилей, но и для рыбалки или охоты.

Минус — медленный прогрев: на полноценное нагревание двигателя уходит около часа. Зато безопасность и универсальность сделали такие системы популярными в регионах с суровым климатом. Об этом сообщает Дзен-канал "Автовод со стажем".

Сравнение способов зимнего запуска

Классический прогрев на холостых прост, но вреден для экологии и двигателя. Автономные подогреватели эффективны, но часто запрещены и требуют обслуживания. Электрические системы выигрывают за счёт простоты, безопасности и предсказуемого результата.

Популярные вопросы о запуске авто в мороз

Можно ли завести машину без прогрева при -30 °C?
Да, если двигатель и жидкости предварительно подогреты.

Почему в Скандинавии не греют мотор долго?
Из-за экологии и строгих штрафов.

Подойдёт ли такой метод для России?
Да, при наличии доступа к электросети.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы зима лайфхаки двигатель автомобиль
Новости Все >
Основная часть январской зарплаты поступает в феврале — экономист Колташов
Тактическое звено получило больше полномочий в управлении — капитан Дандыкин
Европейские туристы стали чаще выбирать апарт-отели вместо гостиниц
Постепенное возвращение к привычному ритму снижает постновогодний стресс — психолог
Привязка условий выдачи кредитов к ключевой ставке нереалистична — экономист Беляев
NASA зафиксировало антихвост у межзвёздного объекта 3I/ATLAS на снимках
Грязные контейнеры для рассады повышают риск грибковых болезней
Плющенко начал восстановление прыжков в 43 года
Губерниев назвал себя партнёром мечты Загитовой в "Ледниковом периоде"
Фиксированная индексация усилит разрыв в зарплатах россиян — депутат Бессараб
Сейчас читают
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Красота и стиль
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Наука и техника
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Популярное
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть

Японские астрономы допускают существование далёкой планеты, похожей на Землю. Она может скрываться за Нептуном и влиять на орбиты ледяных тел.

За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Миннеаполис - точка невозврата: убийство раскололо общество США надвое Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин Массовые протесты в Иране усиливаются на фоне репрессий Юрий Бочаров
Чернобыль снова подал сигнал: внутри реактора изменилось то, что не ожидали, после долгого затишья
Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Последние материалы
Солёные лимоны используют как закуску и ингредиент блюд
Живые изгороди из злаков закрывают участок без забора
Европейские туристы стали чаще выбирать апарт-отели вместо гостиниц
Частота мурлыканья кошки может способствовать снятию болевого синдрома
Постепенное возвращение к привычному ритму снижает постновогодний стресс — психолог
Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology
Привязка условий выдачи кредитов к ключевой ставке нереалистична — экономист Беляев
NASA зафиксировало антихвост у межзвёздного объекта 3I/ATLAS на снимках
Грязные контейнеры для рассады повышают риск грибковых болезней
Слоны используют целенаправленные жесты и отслеживают внимание человека — Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.