Две педали — и никаких сюрпризов: какие машины в 2026 году внезапно стали самыми доступными

Автомобили с автоматической коробкой передач в России больше не считаются редкостью даже в бюджетном сегменте. В 2026 году рынок заметно обновился: одни модели исчезли, другие неожиданно вышли в лидеры по доступности. Самое интересное — первые строчки рейтинга заняли отечественные машины.
Еще несколько лет назад "две педали" ассоциировались с более дорогими иномарками, но сегодня ситуация иная. Автоматизированные трансмиссии — вариаторы и "роботы" — постепенно вытеснили классические гидромеханические автоматы в доступном сегменте. Причина проста: они дешевле в производстве и позволяют удерживать цену автомобиля в разумных рамках.
При этом выбор по-прежнему ограничен. Версии с автоматом стоят заметно дороже аналогов с механикой, а количество моделей, доступных широкому кругу покупателей, можно пересчитать по пальцам.
После того как Lada Granta лишилась вариаторной версии, статус самой доступной модели с автоматической коробкой перешёл к Lada Iskra. Автомобиль оснащается 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 106 л. с. и вариатором WLY CVT18.
Трансмиссия предлагает ручной режим с шестью виртуальными передачами и умеет адаптироваться под стиль вождения, анализируя ускорения и манеру работы с педалью газа. Привод — исключительно передний, а кузов можно выбрать из трёх вариантов: седан, универсал и кросс-универсал. Минимальная стоимость Iskra с вариатором начинается от 1 469 000 рублей за седан в комплектации Life.
Следующей в списке доступных машин с автоматом стала Lada Vesta. Она также использует вариатор WLY CVT18, который заменил ранее применявшийся японский агрегат Jatco. Для Vesta доступны два двигателя: 1,6 литра на 106 л. с. и более мощный 1,8-литровый Evo на 122 л. с.
Младший мотор предлагается только для седана и универсала, а версия 1.8 доступна и для кросс-исполнений. Вариатор Vesta имеет семь квазипередач в ручном режиме и систему защиты от перегрева. Разгон до 100 км/ч занимает 13,7 секунды у версии 1.6 и 11,6 секунды у варианта 1.8. Минимальная цена Vesta с автоматизированной трансмиссией — 1 575 000 рублей.
Помимо отечественных моделей, в рейтинг самых доступных машин с автоматом вошли ещё пять иномарок. Они предлагают вариаторы или роботизированные коробки, но по цене и оснащению уступают автомобилям Lada. Именно российские модели сегодня формируют нижнюю границу рынка по стоимости "двухпедальных" машин. Об этом сообщает "Российская газета".
Классические автоматы практически исчезли из бюджетного сегмента. Их место заняли вариаторы и роботизированные коробки, которые обеспечивают более плавную езду и лучшую топливную экономичность. Вариаторы выигрывают по комфорту в городе, а "роботы" — по простоте конструкции, но требуют привыкания в пробках.
Есть ли сейчас новые машины с классическим автоматом до 1,6 млн рублей?
Практически нет — их вытеснили вариаторы и "роботы".
Почему Lada стала лидером рейтинга?
Из-за локального производства и более низкой себестоимости.
Надёжны ли современные вариаторы?
При спокойной езде и регулярном обслуживании они демонстрируют стабильную работу.
