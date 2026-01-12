Две педали — и никаких сюрпризов: какие машины в 2026 году внезапно стали самыми доступными

Lada Iskra оснащается вариатором с ручным режимом

Автомобили с автоматической коробкой передач в России больше не считаются редкостью даже в бюджетном сегменте. В 2026 году рынок заметно обновился: одни модели исчезли, другие неожиданно вышли в лидеры по доступности. Самое интересное — первые строчки рейтинга заняли отечественные машины.

Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Lada Iskra SW

Как изменился рынок бюджетных авто с автоматом

Еще несколько лет назад "две педали" ассоциировались с более дорогими иномарками, но сегодня ситуация иная. Автоматизированные трансмиссии — вариаторы и "роботы" — постепенно вытеснили классические гидромеханические автоматы в доступном сегменте. Причина проста: они дешевле в производстве и позволяют удерживать цену автомобиля в разумных рамках.

При этом выбор по-прежнему ограничен. Версии с автоматом стоят заметно дороже аналогов с механикой, а количество моделей, доступных широкому кругу покупателей, можно пересчитать по пальцам.

Lada Iskra — новая точка входа

После того как Lada Granta лишилась вариаторной версии, статус самой доступной модели с автоматической коробкой перешёл к Lada Iskra. Автомобиль оснащается 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 106 л. с. и вариатором WLY CVT18.

Трансмиссия предлагает ручной режим с шестью виртуальными передачами и умеет адаптироваться под стиль вождения, анализируя ускорения и манеру работы с педалью газа. Привод — исключительно передний, а кузов можно выбрать из трёх вариантов: седан, универсал и кросс-универсал. Минимальная стоимость Iskra с вариатором начинается от 1 469 000 рублей за седан в комплектации Life.

Lada Vesta — чуть дороже, но мощнее

Следующей в списке доступных машин с автоматом стала Lada Vesta. Она также использует вариатор WLY CVT18, который заменил ранее применявшийся японский агрегат Jatco. Для Vesta доступны два двигателя: 1,6 литра на 106 л. с. и более мощный 1,8-литровый Evo на 122 л. с.

Младший мотор предлагается только для седана и универсала, а версия 1.8 доступна и для кросс-исполнений. Вариатор Vesta имеет семь квазипередач в ручном режиме и систему защиты от перегрева. Разгон до 100 км/ч занимает 13,7 секунды у версии 1.6 и 11,6 секунды у варианта 1.8. Минимальная цена Vesta с автоматизированной трансмиссией — 1 575 000 рублей.

Иномарки в бюджетном сегменте

Помимо отечественных моделей, в рейтинг самых доступных машин с автоматом вошли ещё пять иномарок. Они предлагают вариаторы или роботизированные коробки, но по цене и оснащению уступают автомобилям Lada. Именно российские модели сегодня формируют нижнюю границу рынка по стоимости "двухпедальных" машин. Об этом сообщает "Российская газета".

Сравнение: автомат, вариатор и робот

Классические автоматы практически исчезли из бюджетного сегмента. Их место заняли вариаторы и роботизированные коробки, которые обеспечивают более плавную езду и лучшую топливную экономичность. Вариаторы выигрывают по комфорту в городе, а "роботы" — по простоте конструкции, но требуют привыкания в пробках.

Популярные вопросы о доступных авто с автоматом

Есть ли сейчас новые машины с классическим автоматом до 1,6 млн рублей?

Практически нет — их вытеснили вариаторы и "роботы".

Почему Lada стала лидером рейтинга?

Из-за локального производства и более низкой себестоимости.

Надёжны ли современные вариаторы?

При спокойной езде и регулярном обслуживании они демонстрируют стабильную работу.