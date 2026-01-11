Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Зимой мотор страдает молча: эту утреннюю ошибку водители замечают слишком поздно

Двухэтапный запуск двигателя зимой снижает нагрузку на мотор — Actualno
Авто

Современные автомобили кажутся настолько надёжными, что многие водители перестали задумываться о правильной эксплуатации. Однако зимой такая беспечность может обернуться ускоренным износом двигателя и лишними расходами. Особенно важно грамотно запускать мотор в сильные морозы. Об этом напоминает Actualno.

Автомобиль в снегу
Фото: unsplash.com by Oleg Bilyk is licensed under Free to use under the Unsplash License
Автомобиль в снегу

Почему зимой запуск двигателя требует внимания

В тёплое время года быстрый старт и немедленное начало движения редко приводят к проблемам. Зимой ситуация меняется: холодное масло гуще, детали сжимаются, а топливная смесь обогащается. Всё это увеличивает нагрузку на двигатель в первые секунды работы. Именно поэтому неправильный запуск и ошибки при зимнем прогреве могут со временем ускорить износ силового агрегата, даже если внешне всё кажется исправным.

Как правильно запускать двигатель в мороз

Для автомобилей с классическим замком зажигания, а также для многих моделей с кнопкой Start/Stop, подходит так называемый "двухэтапный" метод запуска. Его суть проста, но эффективна при низких температурах.

Сначала ключ поворачивают в промежуточное положение, когда на приборной панели загораются контрольные лампы. Зимой важно дождаться, пока большинство индикаторов погаснет. Это особенно актуально для дизельных двигателей, где в этот момент работают свечи накаливания. Затем зажигание выключают и включают повторно — такой приём помогает свечам достичь оптимальной температуры.

Что происходит со свечами перед запуском

Перед пуском двигателя свечи накаливания за несколько секунд разогреваются до 800-1000 градусов. Их задача — нагреть воздух в камере сгорания и облегчить воспламенение топлива. Водитель ориентируется по индикатору на панели приборов: когда он гаснет, двигатель готов к запуску.

Быстрый старт без ожидания редко приводит к мгновенной поломке, но регулярное игнорирование этого этапа увеличивает нагрузку на мотор и может сказаться на его ресурсе, особенно при частых холодных запусках.

Как распознать нужный индикатор

Обычно на панели приборов загорается значок в виде спирали или пружины жёлтого или оранжевого цвета. Длительность его свечения напрямую зависит от температуры двигателя. Чем холоднее мотор, тем дольше горит индикатор. После его отключения можно запускать двигатель без лишнего риска.

Запуск холодного двигателя и первые минуты движения

После старта не стоит сразу нажимать на газ или раскручивать двигатель до высоких оборотов. Лучше подождать несколько секунд и начинать движение плавно. Именно в процессе езды двигатель прогревается быстрее всего, а риск дополнительных проблем, связанных с холодным режимом и попытками "помочь" мотору вроде небезопасных способов запуска, заметно снижается.

Важно помнить, что хотя масло распределяется по системе довольно быстро, оптимальное смазывание и герметичность достигаются только после полного прогрева мотора.

Сравнение: правильный и неправильный зимний запуск

При правильном запуске двигатель прогревается равномерно, а износ деталей минимален. Резкий старт и высокие обороты на холодную приводят к повышенному трению и нагрузке. Со временем это может вылиться в повышенный расход топлива, масла и снижение ресурса двигателя. Разница становится особенно заметной при регулярной эксплуатации в морозы.

Плюсы и минусы аккуратного зимнего запуска

Грамотный подход к запуску двигателя зимой требует дисциплины, но даёт ощутимые преимущества.

  • Плюсы: снижение износа двигателя, стабильная работа, меньший расход топлива и масла;
  • Минусы: необходимость тратить несколько лишних секунд и контролировать приборную панель.

Советы по запуску двигателя зимой шаг за шагом

Включите зажигание и дождитесь погасания контрольных ламп.
При сильном морозе используйте двухэтапный запуск.
Запускайте двигатель без нажатия на газ.
Начинайте движение плавно, избегая высоких оборотов.
Дайте мотору полностью прогреться в процессе езды.

Популярные вопросы о холодном запуске двигателя

Нужно ли долго прогревать двигатель на месте?
Нет, достаточно нескольких секунд, после чего лучше начинать движение спокойно.

Почему нельзя сразу давать высокие обороты?
Холодное масло хуже защищает детали, и нагрузка в этот момент максимальна.

Опасен ли быстрый запуск без ожидания индикатора?
Разово — нет, но при регулярном повторении это сокращает ресурс двигателя.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
