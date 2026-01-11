Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Перевозка детей без кресла стала золотой: новые штрафы превращают обычную поездку в риск

Штраф за перевозку детей без автокресла для водителей вырос до 5 тысяч рублей
Авто

В России вступили в силу более жёсткие меры ответственности за перевозку детей без автокресел. Штрафы выросли сразу для всех категорий водителей, а для бизнеса суммы стали по-настоящему ощутимыми. Особенно серьёзные последствия ждут таксистов и компании-перевозчики. Об этом сообщает Rambler.

ребенок в машине
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
ребенок в машине

Какие изменения внесены в закон

Новые правила утверждены федеральным законом, подписанным президентом Владимиром Путиным. Документ значительно повышает административные штрафы за нарушение требований перевозки детей в автомобиле и стал частью общего курса на ужесточение ответственности за нарушения ПДД, включая новые штрафы для водителей. Главная цель изменений — повысить безопасность несовершеннолетних пассажиров и сократить количество тяжёлых травм в ДТП.

Если раньше санкции для многих водителей воспринимались как формальность, теперь размер наказания заставляет пересмотреть отношение к использованию автокресел и автолюлек.

Сколько теперь придётся платить

Изменения затронули сразу три категории участников дорожного движения. Больше всего выросли штрафы для юридических лиц, занимающихся перевозками.

Для обычных водителей штраф увеличен с 3 000 до 5 000 рублей. Должностные лица — к ним относятся самозанятые таксисты, а также организаторы перевозок детей, например учителя или экскурсоводы, — теперь платят 50 000 рублей вместо прежних 25 000. Самые жёсткие меры применяются к юридическим лицам: таксопаркам, перевозчикам и ИП — штраф вырос со 100 000 до 200 000 рублей.

Кого затронут самые крупные штрафы

Основной удар пришёлся по сфере пассажирских перевозок. Таксопарки и водители, работающие официально, несут повышенную ответственность за безопасность детей. Проверки в этом сегменте, по мнению экспертов, могут стать более частыми, особенно в крупных городах, где уже действуют новые требования для автомобилистов.

Для семейных поездок изменения тоже ощутимы, но именно коммерческий транспорт теперь находится в зоне особого контроля.

Какие правила перевозки детей действуют сейчас

Правила дорожного движения по-прежнему чётко разделяют требования по возрасту ребёнка. Детей до 7 лет разрешается перевозить исключительно в автокресле или автолюльке, соответствующих росту и весу. Для детей от 7 до 11 лет допускается перевозка без удерживающего устройства, но только на заднем сиденье и обязательно с пристёгнутым ремнём безопасности.

Нарушение этих требований автоматически влечёт административную ответственность, независимо от длительности поездки и расстояния.

Почему закон решили ужесточить

По данным профильных ведомств, использование автокресел существенно снижает риск тяжёлых травм при авариях. Несмотря на это, многие водители продолжают игнорировать правила, особенно на коротких маршрутах. Увеличение штрафов призвано сделать нарушение экономически невыгодным и сократить число опасных ситуаций на дорогах.

Сравнение штрафов: было и стало

Ранее штрафы за перевозку детей без автокресла часто воспринимались как незначительные расходы. После изменений ситуация изменилась кардинально. Для физических лиц рост составил почти вдвое, для должностных — в два раза, а для юридических лиц — сразу на 100 000 рублей. Такой разрыв подчёркивает повышенную ответственность бизнеса за безопасность пассажиров.

Плюсы и минусы ужесточения штрафов

Увеличение санкций имеет очевидные последствия для водителей и перевозчиков.

  • Плюсы: рост дисциплины, повышение безопасности детей, снижение числа нарушений;
  • Минусы: увеличение финансовой нагрузки на такси и перевозчиков, риск роста стоимости услуг.

Советы по перевозке детей шаг за шагом

Подбирайте автокресло по росту и весу ребёнка.
Проверяйте правильность установки удерживающего устройства.
Используйте автолюльку для младенцев.
Следите, чтобы дети старше 7 лет были пристёгнуты ремнём безопасности.
Не соглашайтесь на поездку в такси без детского кресла.

Популярные вопросы о штрафах за перевозку детей

С какого возраста можно ездить без автокресла?
С 7 лет — только на заднем сиденье и с ремнём безопасности.

Кого штрафуют на 200 тысяч рублей?
Юридических лиц: таксопарки, перевозчиков и ИП.

Распространяются ли штрафы на такси?
Да, такси и агрегаторы перевозок находятся под особым контролем.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы штраф двигатель транспорт автомобиль
Новости Все >
Фильм "Буратино" доказал свою кассовую состоятельность
В могиле викингов нашли две раковины гребешка у рта скелет — сотрудник Соваж
Сливочный суп с брокколи и курицей на курином бульоне
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Рецепт печёных яблок с взбитыми белками и корицей
12 проверенных сортов моркови для огорода в 2026 году по опыту агрономов
Причины головной боли и способы облегчения без лекарств — Just Talks
Аналитики прогнозируют умеренный рост авторынка в 2026 году
Магнитные аномалии Земли отклоняют стрелку компаса до 20 градусов — МГУ
В России обсуждают расширение программы льготной аренды жилья
Сейчас читают
Стрижка бикси самая модная прическа 2026 года
Красота и стиль
Стрижка бикси самая модная прическа 2026 года
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
В Норфолке нашли почти целую боевую трубу карникс — директор экспедиции Марк Хинман
Наука и техника
В Норфолке нашли почти целую боевую трубу карникс — директор экспедиции Марк Хинман
Популярное
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники

Корейские кремы обещают гладкость и упругость кожи, но действительно ли их увлажняющие формулы работают так, как о них говорят? Истина может удивить.

Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
После 50 лет пресс качают не на полу, а на тротуаре: обычная ходьба превращается в секретное оружие для кора
Этот цвет волос убивает возраст: омоложение, о котором молчат стилисты — секрет в этих оттенках
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Последние материалы
В могиле викингов нашли две раковины гребешка у рта скелет — сотрудник Соваж
Организму требуется 1.5-1.8 литров воды в день — Der Spiegel
Правило трёх в интерьере создаёт визуальный баланс и асимметрию — Real Simple
Сметанный соус с яйцом сохраняет рыбу сочной при запекании
Липиды и церамиды восстанавливают защитный барьер кожи — косметолог Спиридонова
Плотный тон и матовая пудра ускоряют визуальное старение кожи — Bovary
Холодный запуск в два приёма снижает износ двигателя
Белый налив относится к раннелетним сортам яблонь
Потепление на 2–3 °C запускало таяние антарктического льда в плиоцене — Earth
Подтягивание колена к локтю стоя развивает баланс и вращение — Eat This, Not That!
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.