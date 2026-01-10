Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Связь обрывается, а навигация работает: в Google Maps есть режим, о котором знают не все

Google Maps поддерживают автономную навигацию после загрузки региона — Car And Motor
Авто

Потеря интернета в дороге может испортить даже хорошо спланированную поездку. Однако Google Maps позволяют не зависеть от сигнала и пользоваться навигацией в автономном режиме. Достаточно заранее загрузить нужные карты, чтобы маршруты всегда были под рукой. Об этом сообщает Car And Motor.

Навигатор
Фото: unsplash.com by Alexander Nrjwolf is licensed under Free to use under the Unsplash License
Навигатор

Зачем нужны офлайн-карты Google Maps

Автономные карты особенно полезны для тех, кто часто путешествует на автомобиле, ездит за город или планирует дальние поездки. Загруженные данные хранятся прямо на устройстве, что позволяет экономить мобильный трафик и не переживать из-за внезапных отключений связи. Навигация продолжает работать даже в тоннелях, горах или удалённых районах.

Какие ограничения есть у офлайн-карт

Google заранее предупреждает: загрузить можно не всю страну целиком, а только отдельные регионы. Обычно объёма хватает на территорию крупного округа или области, но не больше. Кроме того, в некоторых местах автономная загрузка недоступна из-за лицензионных ограничений, особенностей адресации или языковой поддержки.

Использование Google Maps в автомобиле

Если мультимедийная система автомобиля оснащена предустановленным приложением Google Maps, автономные карты можно включить автоматически. Для этого необходимо зайти в настройки, открыть раздел "Центр конфиденциальности", перейти в пункт офлайн-карт и активировать автоматическую загрузку. При стабильном интернет-соединении система сама сохранит нужные данные, чтобы они были доступны в дороге.

Как скачать карты на смартфон Android

На устройствах Android алгоритм максимально простой. Нужно открыть Google Maps, найти нужный населённый пункт или район и выбрать пункт "Скачать". Карта сохранится во внутренней памяти смартфона или, при необходимости, на внешней SD-карте. После этого навигацией можно пользоваться без подключения к сети.

Установка офлайн-карт на iPhone

На iOS порядок действий похожий. Важно быть подключённым к интернету и не использовать режим инкогнито. После поиска нужного места следует нажать "Ещё" в нижней части экрана и выбрать раздел "Загрузка карт офлайн". Карта сохранится и будет доступна в поездках без интернета.

Какие функции недоступны без сети

Несмотря на удобство автономного режима, он имеет ограничения. В офлайн-картах не работает обновление дорожной обстановки, информация о пробках и альтернативные маршруты. Эти данные требуют постоянного соединения с интернетом, особенно на сложных участках вроде зимней ночной трассы. Как только связь появляется, карты автоматически обновляются и снова начинают учитывать трафик.

Сравнение: онлайн- и офлайн-режим Google Maps

Онлайн-режим обеспечивает актуальные пробки, перекрытия и быстрый пересчёт маршрутов. Офлайн-режим выигрывает стабильностью и независимостью от сети. Для дальних поездок и путешествий лучше сочетать оба варианта: заранее загружать карты и обновлять их при первой возможности.

Плюсы и минусы использования Google Maps без интернета

Автономная навигация удобна, но не универсальна. Перед поездкой стоит учитывать её особенности.

  • Плюсы: экономия мобильного трафика, работа без сигнала, стабильная навигация в удалённых районах;
  • Минусы: отсутствие данных о пробках, невозможность перестроения маршрута в реальном времени, ограниченный объём загрузки.

Советы по использованию офлайн-карт шаг за шагом

Загружайте карты заранее при стабильном Wi-Fi.
Проверяйте объём свободной памяти на устройстве.
Обновляйте карты перед длительными поездками.
Сохраняйте районы с запасом, включая возможные объездные пути.
Включайте интернет при первой возможности для актуализации данных.

Популярные вопросы о Google Maps без интернета

Можно ли пользоваться навигацией без сети?
Да, если нужный регион загружен заранее.

Сколько места занимают офлайн-карты?
Объём зависит от региона и может составлять от десятков до сотен мегабайт.

Что лучше: онлайн или офлайн-режим?
Офлайн подходит для стабильной навигации без сигнала, онлайн — для поездок с учётом трафика и пробок.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
Новости Все >
Китайские хирурги нашли уникальный способ спасти оторванное ухо — пришили к стопе
Семейная поездка в "Кратер алмазов" обернулась сенсацией — New York Post
В ДНР стартует программа геологоразведки с акцентом на редкоземельные металлы
NASA готовится к запуску миссии Artemis II в начале февраля — BBC
Восстановление печени после праздников может занять до 400 дней — профессор Каневская
Слой снега 40 см на крыше 100 м² создаёт нагрузку до 20 тонн — инженер Ахтямов
Россия готовится к продовольственной экспансии в 2026 году
С 1 февраля 2026 года семьи смогут оформить только одну льготную ипотеку
Отключение отопления зимой за долги запрещено законом — эксперт ЖКХ Бондарь
Лазейки для льготной ипотеки закрываются
Сейчас читают
Бункер-703 построили в 1961 году для архива МИД
Наука и техника
Бункер-703 построили в 1961 году для архива МИД
Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Наука и техника
Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Шикшу относят к вечнозелёным кустарникам семейства вересковых
Садоводство, цветоводство
Шикшу относят к вечнозелёным кустарникам семейства вересковых
Популярное
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта

Забор может стать частью красивого сада. Рассказываем, какие растения лучше посадить вдоль ограды, чтобы участок выглядел ухоженным и просторным.

Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева ГАЗ-3105 показали в Европе, но серийно не выпускали Сергей Милешкин Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Каждый прыжок — как щелчок по жиру: простое упражнение ускоряет сжигание калорий даже дома
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Картофель становится монстром урожайности: метод Балабанова делает один куст ценнее целой грядки
Картофель становится монстром урожайности: метод Балабанова делает один куст ценнее целой грядки
Последние материалы
Китайские хирурги нашли уникальный способ спасти оторванное ухо — пришили к стопе
Соус для запеканки из курицы и моркови готовят из сливок и молока
Горшки с балконными растениями перемещают к стенам для защиты от зимних ветров
Разнообразие движений предотвращает падения после 70 лет — Boc-maintenance
Деление спатифиллума весной снижает риск стресса для растения — Actualno
Зимнее проветривание теплицы снижает влажность и риск болезней растений — Actualno
Папайя улучшает пищеварение и предотвращает вздутие живота
Чугунная сковорода обеспечивает равномерную выпечку блинов
Семейная поездка в "Кратер алмазов" обернулась сенсацией — New York Post
В ДНР стартует программа геологоразведки с акцентом на редкоземельные металлы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.