Связь обрывается, а навигация работает: в Google Maps есть режим, о котором знают не все

Google Maps поддерживают автономную навигацию после загрузки региона — Car And Motor

Потеря интернета в дороге может испортить даже хорошо спланированную поездку. Однако Google Maps позволяют не зависеть от сигнала и пользоваться навигацией в автономном режиме. Достаточно заранее загрузить нужные карты, чтобы маршруты всегда были под рукой. Об этом сообщает Car And Motor.

Фото: unsplash.com by Alexander Nrjwolf is licensed under Free to use under the Unsplash License Навигатор

Зачем нужны офлайн-карты Google Maps

Автономные карты особенно полезны для тех, кто часто путешествует на автомобиле, ездит за город или планирует дальние поездки. Загруженные данные хранятся прямо на устройстве, что позволяет экономить мобильный трафик и не переживать из-за внезапных отключений связи. Навигация продолжает работать даже в тоннелях, горах или удалённых районах.

Какие ограничения есть у офлайн-карт

Google заранее предупреждает: загрузить можно не всю страну целиком, а только отдельные регионы. Обычно объёма хватает на территорию крупного округа или области, но не больше. Кроме того, в некоторых местах автономная загрузка недоступна из-за лицензионных ограничений, особенностей адресации или языковой поддержки.

Использование Google Maps в автомобиле

Если мультимедийная система автомобиля оснащена предустановленным приложением Google Maps, автономные карты можно включить автоматически. Для этого необходимо зайти в настройки, открыть раздел "Центр конфиденциальности", перейти в пункт офлайн-карт и активировать автоматическую загрузку. При стабильном интернет-соединении система сама сохранит нужные данные, чтобы они были доступны в дороге.

Как скачать карты на смартфон Android

На устройствах Android алгоритм максимально простой. Нужно открыть Google Maps, найти нужный населённый пункт или район и выбрать пункт "Скачать". Карта сохранится во внутренней памяти смартфона или, при необходимости, на внешней SD-карте. После этого навигацией можно пользоваться без подключения к сети.

Установка офлайн-карт на iPhone

На iOS порядок действий похожий. Важно быть подключённым к интернету и не использовать режим инкогнито. После поиска нужного места следует нажать "Ещё" в нижней части экрана и выбрать раздел "Загрузка карт офлайн". Карта сохранится и будет доступна в поездках без интернета.

Какие функции недоступны без сети

Несмотря на удобство автономного режима, он имеет ограничения. В офлайн-картах не работает обновление дорожной обстановки, информация о пробках и альтернативные маршруты. Эти данные требуют постоянного соединения с интернетом, особенно на сложных участках вроде зимней ночной трассы. Как только связь появляется, карты автоматически обновляются и снова начинают учитывать трафик.

Сравнение: онлайн- и офлайн-режим Google Maps

Онлайн-режим обеспечивает актуальные пробки, перекрытия и быстрый пересчёт маршрутов. Офлайн-режим выигрывает стабильностью и независимостью от сети. Для дальних поездок и путешествий лучше сочетать оба варианта: заранее загружать карты и обновлять их при первой возможности.

Плюсы и минусы использования Google Maps без интернета

Автономная навигация удобна, но не универсальна. Перед поездкой стоит учитывать её особенности.

Плюсы: экономия мобильного трафика, работа без сигнала, стабильная навигация в удалённых районах;

Минусы: отсутствие данных о пробках, невозможность перестроения маршрута в реальном времени, ограниченный объём загрузки.

Советы по использованию офлайн-карт шаг за шагом

Загружайте карты заранее при стабильном Wi-Fi.

Проверяйте объём свободной памяти на устройстве.

Обновляйте карты перед длительными поездками.

Сохраняйте районы с запасом, включая возможные объездные пути.

Включайте интернет при первой возможности для актуализации данных.

Популярные вопросы о Google Maps без интернета

Можно ли пользоваться навигацией без сети?

Да, если нужный регион загружен заранее.

Сколько места занимают офлайн-карты?

Объём зависит от региона и может составлять от десятков до сотен мегабайт.

Что лучше: онлайн или офлайн-режим?

Офлайн подходит для стабильной навигации без сигнала, онлайн — для поездок с учётом трафика и пробок.