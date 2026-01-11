Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Холодный старт перестаёт быть лотереей: метод, который продлевает жизнь мотора на годы

Холодный запуск в два приёма снижает износ двигателя
Зимний запуск автомобиля — один из самых стрессовых моментов для двигателя. Густое масло, ослабленный аккумулятор и "холодные" системы смазки работают на пределе. Именно поэтому привычка заводить мотор сразу может обходиться дорого. Автомеханик Алексей Степанцов рассказал о простом способе холодного запуска "в два приёма", который помогает продлить ресурс двигателя. 

Автомобиль в снегу
Фото: unsplash.com by Suraj Chilamkruthi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Автомобиль в снегу

Почему холодный запуск особенно опасен

В мороз двигатель испытывает повышенные нагрузки ещё до начала движения. Масло становится вязким и медленно распределяется по каналам, аккумулятор теряет часть ёмкости, а датчики и топливная система не сразу выходят на рабочие параметры.

На дизельных автомобилях добавляется ещё один фактор — свечи накала. Им требуется время, чтобы прогреться и создать условия для нормального воспламенения топлива. Если пренебречь этим этапом, стартеру приходится работать дольше, а несгоревшее топливо может попадать в картер, ускоряя износ масла.

В чём суть запуска в два приёма

Метод максимально простой и не требует никаких доработок автомобиля. Его задача — дать электронным и топливным системам дополнительное время на подготовку к запуску.

В автомобилях с ключом сначала включают зажигание и ждут окончания самотестирования панели приборов. За это время активируются свечи накала, стабилизируется давление в топливной магистрали и "просыпаются" датчики. Затем зажигание выключают и повторяют процедуру ещё раз. Только после этого запускают двигатель.

В машинах с кнопкой Start/Stop принцип тот же: дважды включить питание без нажатия на педаль тормоза, а уже затем заводить мотор.

Почему важно дождаться индикаторов

На дизельных автомобилях ключевым ориентиром служит лампа накала — значок спирали на панели приборов. В сильный мороз она может гореть более десяти секунд. Запуск двигателя до её погасания увеличивает нагрузку на стартер и ускоряет износ свечей накала.

Бензиновые моторы тоже выигрывают от паузы. За это время топливный насос успевает создать стабильное давление, а электронные системы корректно подготовить смесь для холодного пуска.

Что делать сразу после запуска

Распространённая ошибка — долго греть автомобиль на холостом ходу. После запуска масло уже начало циркулировать, и дальнейший прогрев эффективнее происходит в движении.

Достаточно подождать 10-15 секунд и начать движение плавно, избегая высоких оборотов. Пока двигатель холодный, тепловые зазоры не вышли на рабочие значения, а вязкость масла остаётся повышенной. Резкие ускорения в этот момент значительно увеличивают износ. Об этом сообщает 32CARS.RU.

Сравнение: обычный запуск и запуск в два приёма

При стандартном запуске стартер сразу получает максимальную нагрузку, а двигатель начинает работать в неподготовленном режиме. Метод "в два приёма" снижает сопротивление при прокрутке, облегчает воспламенение и уменьшает ударные нагрузки на узлы.

Для дизелей разница особенно заметна: меньше сажи, дольше служат свечи накала и стартер. Для бензиновых моторов эффект мягче, но стабильность запуска и ресурс также увеличиваются.

Советы по холодному запуску

  1. Включите зажигание и дождитесь самотестирования.

  2. Выключите зажигание и повторите процедуру.

  3. Запустите двигатель после погасания индикаторов.

  4. Начинайте движение плавно, без высоких оборотов.

Популярные вопросы о зимнем запуске двигателя

Подходит ли метод для современных автомобилей?
Да, он актуален и для новых машин с электроникой.

Нужно ли делать так при небольшом минусе?
Желательно, особенно при температуре ниже -10 °C.

Можно ли навредить двигателю таким способом?
Нет, при правильном выполнении метод безопасен.

