Холодный старт перестаёт быть лотереей: метод, который продлевает жизнь мотора на годы

Зимний запуск автомобиля — один из самых стрессовых моментов для двигателя. Густое масло, ослабленный аккумулятор и "холодные" системы смазки работают на пределе. Именно поэтому привычка заводить мотор сразу может обходиться дорого. Автомеханик Алексей Степанцов рассказал о простом способе холодного запуска "в два приёма", который помогает продлить ресурс двигателя.
В мороз двигатель испытывает повышенные нагрузки ещё до начала движения. Масло становится вязким и медленно распределяется по каналам, аккумулятор теряет часть ёмкости, а датчики и топливная система не сразу выходят на рабочие параметры.
На дизельных автомобилях добавляется ещё один фактор — свечи накала. Им требуется время, чтобы прогреться и создать условия для нормального воспламенения топлива. Если пренебречь этим этапом, стартеру приходится работать дольше, а несгоревшее топливо может попадать в картер, ускоряя износ масла.
Метод максимально простой и не требует никаких доработок автомобиля. Его задача — дать электронным и топливным системам дополнительное время на подготовку к запуску.
В автомобилях с ключом сначала включают зажигание и ждут окончания самотестирования панели приборов. За это время активируются свечи накала, стабилизируется давление в топливной магистрали и "просыпаются" датчики. Затем зажигание выключают и повторяют процедуру ещё раз. Только после этого запускают двигатель.
В машинах с кнопкой Start/Stop принцип тот же: дважды включить питание без нажатия на педаль тормоза, а уже затем заводить мотор.
На дизельных автомобилях ключевым ориентиром служит лампа накала — значок спирали на панели приборов. В сильный мороз она может гореть более десяти секунд. Запуск двигателя до её погасания увеличивает нагрузку на стартер и ускоряет износ свечей накала.
Бензиновые моторы тоже выигрывают от паузы. За это время топливный насос успевает создать стабильное давление, а электронные системы корректно подготовить смесь для холодного пуска.
Распространённая ошибка — долго греть автомобиль на холостом ходу. После запуска масло уже начало циркулировать, и дальнейший прогрев эффективнее происходит в движении.
Достаточно подождать 10-15 секунд и начать движение плавно, избегая высоких оборотов. Пока двигатель холодный, тепловые зазоры не вышли на рабочие значения, а вязкость масла остаётся повышенной. Резкие ускорения в этот момент значительно увеличивают износ. Об этом сообщает 32CARS.RU.
При стандартном запуске стартер сразу получает максимальную нагрузку, а двигатель начинает работать в неподготовленном режиме. Метод "в два приёма" снижает сопротивление при прокрутке, облегчает воспламенение и уменьшает ударные нагрузки на узлы.
Для дизелей разница особенно заметна: меньше сажи, дольше служат свечи накала и стартер. Для бензиновых моторов эффект мягче, но стабильность запуска и ресурс также увеличиваются.
Включите зажигание и дождитесь самотестирования.
Выключите зажигание и повторите процедуру.
Запустите двигатель после погасания индикаторов.
Начинайте движение плавно, без высоких оборотов.
Подходит ли метод для современных автомобилей?
Да, он актуален и для новых машин с электроникой.
Нужно ли делать так при небольшом минусе?
Желательно, особенно при температуре ниже -10 °C.
Можно ли навредить двигателю таким способом?
Нет, при правильном выполнении метод безопасен.
