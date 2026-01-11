Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Пробег скручен, возраст занижен: как найти подержанную машину, которая не развалится на трассе

История обслуживания важнее возраста подержанного авто
Авто

Покупка автомобиля с пробегом почти всегда сопровождается сомнениями и компромиссами. Одни ищут "молодую" машину, другие гонятся за минимальными цифрами на одометре. Но реальное состояние автомобиля редко укладывается в простую формулу "меньше лет — лучше" или "меньше пробег — надежнее". 

Volkswagen Passat PRO
Фото: Own work by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Passat PRO

Почему возраст автомобиля — не просто цифра

С годами даже хорошо сохранившийся автомобиль неизбежно стареет. Резиновые уплотнители теряют эластичность, пластик становится хрупким, а жидкости — от тормозной до трансмиссионной — теряют свои свойства независимо от того, сколько километров проехала машина.

Особенно коварны автомобили с малым пробегом, которые долго стояли без движения. Отсутствие регулярной эксплуатации и обслуживания может привести к закисшим механизмам, проблемам с топливной системой и коррозии скрытых элементов. Поэтому возраст — это не только внешний вид, но и накопившиеся "тихие" риски.

Пробег: важен не сам факт, а его происхождение

Большой пробег часто пугает покупателей, но сам по себе он не приговор. Автомобиль, который регулярно ездил по трассе и обслуживался по регламенту, нередко оказывается в лучшем состоянии, чем "городской" экземпляр с маленьким, но сомнительным километражем.

Куда важнее честность пробега и история обслуживания. Состояние салона, руля, педалей и моторного отсека часто рассказывает о машине больше, чем цифры на панели. А сервисная книжка с регулярными отметками — один из самых надежных индикаторов бережной эксплуатации.

Что изнашивается с ростом пробега

С увеличением километража действительно возрастает нагрузка на ключевые узлы. В зоне риска оказываются двигатель, коробка передач, подвеска и элементы рулевого управления. Однако своевременная замена масла, фильтров, ремней и расходников способна значительно продлить ресурс этих агрегатов.

Многие опытные покупатели готовы рассматривать автомобили с солидным пробегом, если есть подтвержденная история обслуживания и отсутствуют признаки перегрева, масложора или ударных нагрузок по трансмиссии. Об этом сообщает 110KM.

Сравнение: возраст или пробег — что опаснее

Молодой автомобиль с малым пробегом может скрывать проблемы из-за простоя, редких замен масла и некачественного обслуживания. В то же время более возрастная машина с большим, но "честным" пробегом часто оказывается предсказуемее и надежнее.

Возраст сильнее влияет на резину, пластик и электронику, тогда как пробег напрямую связан с механическим износом. В идеале стоит искать баланс: умеренный возраст, адекватный пробег и понятная история эксплуатации.

Популярные вопросы о выборе авто с пробегом

Что опаснее — маленький пробег или большой возраст?
Опасны крайности: и слишком малый пробег без истории, и очень большой без подтвержденного обслуживания.

Можно ли доверять сервисной книжке?
Да, если записи выглядят логично и подтверждаются состоянием автомобиля.

Что важнее для ежедневной езды?
Надежность модели, доступность запчастей и реальное техническое состояние.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
