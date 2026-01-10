Кроссовер, наделавший шума в Китае, наконец приехал в Россию — комплектация удивила даже дилеров

Mazda EZ-60 привезли в РФ по параллельному импорту

Рост интереса к китайским моделям в России продолжает задавать тон рынку, и очередная новинка стала поводом для обсуждения. Речь о Mazda EZ-60 — кроссовере, который в Китае мгновенно вошёл в число популярных, а теперь появился и у российских дилеров через параллельный импорт.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Mazda EZ-60

Что представляет собой Mazda EZ-60

Модель поставляется в комплектации Max и оснащена гибридной установкой общей мощностью 258 лошадиных сил. Привод — задний, а набор оснащения впечатляет даже по меркам премиального сегмента.

В салоне предусмотрены подогрев, вентиляция и массаж передних сидений, панорамная крыша, многозонный климат-контроль и комплекс камер кругового обзора. Электронные системы включают пакет ассистентов, которые помогают в движении по трассе и в городских условиях.

Цена на российском рынке составляет около 5,29 млн рублей. Машину привозит дилер из Ростова-на-Дону, что делает модель доступной ограниченному числу покупателей, но интерес к ней уже заметен.

Как Mazda EZ-60 появилась на рынке

Дебют автомобиля состоялся в Китае осенью 2025 года. Он создан на платформе EPA1 — модульной базе разработчика Changan, партнёра Mazda по локальным проектам. Такая архитектура позволяет выпускать как гибридные, так и полностью электрические версии, что расширяет линейку под разные запросы.

По размерам EZ-60 превышает Tesla Model Y и позиционируется как альтернативный выбор для тех, кто рассматривает современные электрифицированные кроссоверы. На китайском рынке модель конкурирует также с Zeekr 7X — ещё одним популярным представителем сегмента.

Что известно о силовых установках

В гибридной версии используется 1,5-литровый бензиновый двигатель, который работает в паре с электромотором. Суммарный запас хода у такого варианта достигает 1300 километров, что делает модель привлекательной для тех, кто часто преодолевает большие расстояния.

О планах поставлять полностью электрические версии в Россию пока не сообщается, но в Китае такая модификация уже доступна, сообщает "За рулем".

Mazda EZ-60 и конкуренты

По габаритам EZ-60 превосходит Tesla Model Y и ближе к кроссоверам среднего+ класса.

В оснащении модель сопоставима с премиальными электрокарами китайского производства.

Запас хода гибридной версии значительно выше среднего показателя в классе.

Стоимость выше массового сегмента, но оправдывается оснащением и технологичностью.

Советы покупателям, рассматривающим EZ-60

Уточняйте условия гарантийного обслуживания у дилера: для импортированных моделей они различаются.

Сравнивайте оснащение с аналогами в сегменте — набор опций у EZ-60 один из самых полных.

Оценивайте качество сборки и батареи напрямую на месте, так как партия поставок небольшая.

Рассмотрите возможность заказа электрической версии, если она появится на рынке, — платформа позволяет.

Популярные вопросы о Mazda EZ-60

Есть ли у модели полноприводная версия

В Китае доступны варианты с разными конфигурациями, но в Россию пока привезён заднеприводный гибрид.

Можно ли обслуживать авто у официальных дилеров Mazda

Обслуживание возможно частично, но специфические комплектующие придётся заказывать через продавца.

Подходит ли EZ-60 для дальних поездок

Да, заявленный запас хода до 1300 километров делает модель удобной для путешествий.