Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Кроссовер, наделавший шума в Китае, наконец приехал в Россию — комплектация удивила даже дилеров

Mazda EZ-60 привезли в РФ по параллельному импорту
Авто

Рост интереса к китайским моделям в России продолжает задавать тон рынку, и очередная новинка стала поводом для обсуждения. Речь о Mazda EZ-60 — кроссовере, который в Китае мгновенно вошёл в число популярных, а теперь появился и у российских дилеров через параллельный импорт.

Mazda EZ-60
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Mazda EZ-60

Что представляет собой Mazda EZ-60

Модель поставляется в комплектации Max и оснащена гибридной установкой общей мощностью 258 лошадиных сил. Привод — задний, а набор оснащения впечатляет даже по меркам премиального сегмента.

В салоне предусмотрены подогрев, вентиляция и массаж передних сидений, панорамная крыша, многозонный климат-контроль и комплекс камер кругового обзора. Электронные системы включают пакет ассистентов, которые помогают в движении по трассе и в городских условиях.

Цена на российском рынке составляет около 5,29 млн рублей. Машину привозит дилер из Ростова-на-Дону, что делает модель доступной ограниченному числу покупателей, но интерес к ней уже заметен.

Как Mazda EZ-60 появилась на рынке

Дебют автомобиля состоялся в Китае осенью 2025 года. Он создан на платформе EPA1 — модульной базе разработчика Changan, партнёра Mazda по локальным проектам. Такая архитектура позволяет выпускать как гибридные, так и полностью электрические версии, что расширяет линейку под разные запросы.

По размерам EZ-60 превышает Tesla Model Y и позиционируется как альтернативный выбор для тех, кто рассматривает современные электрифицированные кроссоверы. На китайском рынке модель конкурирует также с Zeekr 7X — ещё одним популярным представителем сегмента.

Что известно о силовых установках

В гибридной версии используется 1,5-литровый бензиновый двигатель, который работает в паре с электромотором. Суммарный запас хода у такого варианта достигает 1300 километров, что делает модель привлекательной для тех, кто часто преодолевает большие расстояния.

О планах поставлять полностью электрические версии в Россию пока не сообщается, но в Китае такая модификация уже доступна, сообщает "За рулем".

Mazda EZ-60 и конкуренты

  • По габаритам EZ-60 превосходит Tesla Model Y и ближе к кроссоверам среднего+ класса.
  • В оснащении модель сопоставима с премиальными электрокарами китайского производства.
  • Запас хода гибридной версии значительно выше среднего показателя в классе.
  • Стоимость выше массового сегмента, но оправдывается оснащением и технологичностью.

Советы покупателям, рассматривающим EZ-60

  • Уточняйте условия гарантийного обслуживания у дилера: для импортированных моделей они различаются.
  • Сравнивайте оснащение с аналогами в сегменте — набор опций у EZ-60 один из самых полных.
  • Оценивайте качество сборки и батареи напрямую на месте, так как партия поставок небольшая.
  • Рассмотрите возможность заказа электрической версии, если она появится на рынке, — платформа позволяет.

Популярные вопросы о Mazda EZ-60

Есть ли у модели полноприводная версия

В Китае доступны варианты с разными конфигурациями, но в Россию пока привезён заднеприводный гибрид.

Можно ли обслуживать авто у официальных дилеров Mazda

Обслуживание возможно частично, но специфические комплектующие придётся заказывать через продавца.

Подходит ли EZ-60 для дальних поездок

Да, заявленный запас хода до 1300 километров делает модель удобной для путешествий.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы mazda авто машина дорога покупка водитель кроссовер
Новости Все >
Трамп обещает быстро перезапустить нефтяную отрасль в Венесуэле
Афины признаны главным направлением для путешествий в 2026 году
Трамп заявил, что США не допустят присутствия России или Китая в Гренландии
Jumping jack как кардиоупражнение для сжигания калорий — рекомендации тренеров
Лицензии на охоту на динозавров выдают туристам в городе Вернал, штат Юта
Chevron планирует увеличить добычу нефти в Венесуэле на 50% в ближайшие 2 года
Кашалот — крупнейший активный хищник планеты
Безобидный перевод может обернуться штрафом от ФНС — Мирзоев
Цены на золото взлетели до $4500 за унцию
Экстремальная жара в Австралии привела к катастрофическим пожарам
Сейчас читают
Хромированная фурнитура признана устаревшим решением — Elle Decor
Недвижимость
Хромированная фурнитура признана устаревшим решением — Elle Decor
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Садоводство, цветоводство
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Последние материалы
Mazda EZ-60 привезли в РФ по параллельному импорту
Трамп обещает быстро перезапустить нефтяную отрасль в Венесуэле
Сиамская кошка формирует тесную связь с одним хозяином
Пикси и короткое каре остаются актуальными в 2026 году — Folha Vitoria
Карамельный балаяж добавляет объём и густоту волосам — Tialoto
Афины признаны главным направлением для путешествий в 2026 году
Циклон Хайян превысил расчётную мощность категории 5 — SciTechDaily
Белый уксус применяется для очистки матрасов и защиты от пауков в спальне — DNews
Трамп заявил, что США не допустят присутствия России или Китая в Гренландии
Африканский сом распространяется по рекам Азии и Европы — биолог Мария Гонсалес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.