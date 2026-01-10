Кроссовер, наделавший шума в Китае, наконец приехал в Россию — комплектация удивила даже дилеров

Рост интереса к китайским моделям в России продолжает задавать тон рынку, и очередная новинка стала поводом для обсуждения. Речь о Mazda EZ-60 — кроссовере, который в Китае мгновенно вошёл в число популярных, а теперь появился и у российских дилеров через параллельный импорт.
Модель поставляется в комплектации Max и оснащена гибридной установкой общей мощностью 258 лошадиных сил. Привод — задний, а набор оснащения впечатляет даже по меркам премиального сегмента.
В салоне предусмотрены подогрев, вентиляция и массаж передних сидений, панорамная крыша, многозонный климат-контроль и комплекс камер кругового обзора. Электронные системы включают пакет ассистентов, которые помогают в движении по трассе и в городских условиях.
Цена на российском рынке составляет около 5,29 млн рублей. Машину привозит дилер из Ростова-на-Дону, что делает модель доступной ограниченному числу покупателей, но интерес к ней уже заметен.
Дебют автомобиля состоялся в Китае осенью 2025 года. Он создан на платформе EPA1 — модульной базе разработчика Changan, партнёра Mazda по локальным проектам. Такая архитектура позволяет выпускать как гибридные, так и полностью электрические версии, что расширяет линейку под разные запросы.
По размерам EZ-60 превышает Tesla Model Y и позиционируется как альтернативный выбор для тех, кто рассматривает современные электрифицированные кроссоверы. На китайском рынке модель конкурирует также с Zeekr 7X — ещё одним популярным представителем сегмента.
В гибридной версии используется 1,5-литровый бензиновый двигатель, который работает в паре с электромотором. Суммарный запас хода у такого варианта достигает 1300 километров, что делает модель привлекательной для тех, кто часто преодолевает большие расстояния.
О планах поставлять полностью электрические версии в Россию пока не сообщается, но в Китае такая модификация уже доступна, сообщает "За рулем".
В Китае доступны варианты с разными конфигурациями, но в Россию пока привезён заднеприводный гибрид.
Обслуживание возможно частично, но специфические комплектующие придётся заказывать через продавца.
Да, заявленный запас хода до 1300 километров делает модель удобной для путешествий.
