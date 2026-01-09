Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Машина новая — проблемы старые: новые Lada Vesta и Granta выводят владельцев из себя

Владельцы Lada Vesta жалуются на рывки при разгоне
Авто

Первые тысячи километров пробега обычно считают самым спокойным этапом эксплуатации, однако владельцы новых Lada Vesta и Lada Granta все чаще сталкиваются с обратной ситуацией. На малых пробегах машины начинают терять тягу, дергаться при разгоне и расходовать больше топлива, чем указано в паспорте.

2025 Lada Vesta
Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
2025 Lada Vesta

Какие проблемы фиксируют владельцы

Автомобилисты отмечают, что нестабильность проявляется уже в самом начале эксплуатации. Машина может реагировать на газ с задержкой, а при попытке ускориться появляются рывки.

Основная причина связана с бюджетными комплектующими, установленными на современные версии моделей. Особенно это касается форсунок EFI: они распыляют топливо неравномерно, из-за чего смесь сгорает хуже, а мотор теряет мощность, а динамика заметно падает.

Ситуацию усугубляют ремни ГРМ марки HOLA, применяемые на 16-клапанных моторах. Несмотря на то что они должны выдерживать длительный срок эксплуатации, многие владельцы замечают свист, шум и признаки раннего износа уже через несколько тысяч километров.

Что происходит с дроссельной системой

Помимо проблем с подачей топлива, автомобилисты жалуются на нестабильные обороты холостого хода. Дроссельная система реагирует с запаздыванием, из-за чего педаль газа становится непредсказуемой, а в плотном потоке такие задержки способны создать рискованные ситуации.

Нарушения в работе дросселя практически всегда отражаются на комфорте: появляется вибрация, машина хуже держит стабильные обороты и требует большего контроля со стороны водителя.

Почему владельцы предпочитают менять комплектующие заранее

Чтобы избежать серьёзных поломок, водители нередко меняют заводские детали сразу после покупки автомобиля. На рынке достаточно альтернативных комплектующих, которые служат дольше и работают стабильнее.

Самостоятельная замена позволяет экономить на сервисе и исключать длительные простои, особенно если машина используется ежедневно. Такой подход стал распространённым среди владельцев новых Lada, которые предпочитают не ждать регламентного обслуживания и заранее укреплять слабые места конструкций, сообщает "Моторам".

Советы владельцам Lada Vesta и Granta

  • Следите за звуками ГРМ: свист или посторонний шум — повод для диагностики.
  • При нестабильной тяге проверяйте форсунки и модуль дросселя.
  • Используйте качественный бензин, чтобы снизить риск загрязнения системы.
  • Не откладывайте замену подозрительных комплектующих — на ранних пробегах это дешевле.

Популярные вопросы о проблемах новых Lada

Можно ли ездить с нестабильными оборотами

Короткое время — да, но лучше диагностировать проблему как можно раньше.

Какие комплектующие чаще всего меняют первыми

Форсунки, ремень ГРМ и элементы дроссельного узла.

Падает ли гарантия при самостоятельной замене

Замена неоригинальных деталей может повлиять на гарантию отдельных узлов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы lada авто дорога машина покупка водитель двигатель
Новости Все >
Британия борется с последствиями шторма Goretti — Sky News
С 2026 года диспансеризация в России включает скрининг на гепатит C и ВПЧ
Зимний шторм в Германии вызвал ажиотажный спрос на средства для борьбы с гололёдом
Накопление первого взноса по ипотеке в новостройке занимает свыше 3,5 года
Обдув и кондиционер помогают быстро разморозить лобовое стекло — Actualno
Спрос на машино-места как инвестицию снизился во всех сегментах жилья
Британия пообещала 100-летнее инвестирование в украинскую оборонку
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
В мировом рейтинге Taste Atlas победил наваристый суп из Парагвая
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по числу автоугонов в 2025 году
Сейчас читают
Японский метод укрепляет ноги за 5 минут в день
Новости спорта
Японский метод укрепляет ноги за 5 минут в день
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Еда и рецепты
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Климатические модели зафиксировали резкий рост дождей в Сахаре — Science&Vie
Наука и техника
Климатические модели зафиксировали резкий рост дождей в Сахаре — Science&Vie
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Последние материалы
Упражнения в полном диапазоне предотвращают скованность плеч — The Guardian
Узкие барные стойки у окна освобождают центр кухни — Boc-maintenance
Британия борется с последствиями шторма Goretti — Sky News
Зимнее проветривание теплицы снижает влажность и риск плесени — Actualno
Владельцы Lada Vesta жалуются на рывки при разгоне
Имбирь, корица и гвоздика используются в рецепте горячего шоколада — Allrecipes
С 2026 года диспансеризация в России включает скрининг на гепатит C и ВПЧ
Брови каштанового цвета выглядят свежее черных
Экономия на фурнитуре приводит к переделке кухни — дизайнер Марина Павлова
Домашнюю нутеллу охлаждают в холодильнике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.