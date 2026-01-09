Машина новая — проблемы старые: новые Lada Vesta и Granta выводят владельцев из себя

Первые тысячи километров пробега обычно считают самым спокойным этапом эксплуатации, однако владельцы новых Lada Vesta и Lada Granta все чаще сталкиваются с обратной ситуацией. На малых пробегах машины начинают терять тягу, дергаться при разгоне и расходовать больше топлива, чем указано в паспорте.
Автомобилисты отмечают, что нестабильность проявляется уже в самом начале эксплуатации. Машина может реагировать на газ с задержкой, а при попытке ускориться появляются рывки.
Основная причина связана с бюджетными комплектующими, установленными на современные версии моделей. Особенно это касается форсунок EFI: они распыляют топливо неравномерно, из-за чего смесь сгорает хуже, а мотор теряет мощность, а динамика заметно падает.
Ситуацию усугубляют ремни ГРМ марки HOLA, применяемые на 16-клапанных моторах. Несмотря на то что они должны выдерживать длительный срок эксплуатации, многие владельцы замечают свист, шум и признаки раннего износа уже через несколько тысяч километров.
Помимо проблем с подачей топлива, автомобилисты жалуются на нестабильные обороты холостого хода. Дроссельная система реагирует с запаздыванием, из-за чего педаль газа становится непредсказуемой, а в плотном потоке такие задержки способны создать рискованные ситуации.
Нарушения в работе дросселя практически всегда отражаются на комфорте: появляется вибрация, машина хуже держит стабильные обороты и требует большего контроля со стороны водителя.
Чтобы избежать серьёзных поломок, водители нередко меняют заводские детали сразу после покупки автомобиля. На рынке достаточно альтернативных комплектующих, которые служат дольше и работают стабильнее.
Самостоятельная замена позволяет экономить на сервисе и исключать длительные простои, особенно если машина используется ежедневно. Такой подход стал распространённым среди владельцев новых Lada, которые предпочитают не ждать регламентного обслуживания и заранее укреплять слабые места конструкций, сообщает "Моторам".
Короткое время — да, но лучше диагностировать проблему как можно раньше.
Форсунки, ремень ГРМ и элементы дроссельного узла.
Замена неоригинальных деталей может повлиять на гарантию отдельных узлов.
