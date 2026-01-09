Машина новая — проблемы старые: новые Lada Vesta и Granta выводят владельцев из себя

Владельцы Lada Vesta жалуются на рывки при разгоне

Первые тысячи километров пробега обычно считают самым спокойным этапом эксплуатации, однако владельцы новых Lada Vesta и Lada Granta все чаще сталкиваются с обратной ситуацией. На малых пробегах машины начинают терять тягу, дергаться при разгоне и расходовать больше топлива, чем указано в паспорте.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 2025 Lada Vesta

Какие проблемы фиксируют владельцы

Автомобилисты отмечают, что нестабильность проявляется уже в самом начале эксплуатации. Машина может реагировать на газ с задержкой, а при попытке ускориться появляются рывки.

Основная причина связана с бюджетными комплектующими, установленными на современные версии моделей. Особенно это касается форсунок EFI: они распыляют топливо неравномерно, из-за чего смесь сгорает хуже, а мотор теряет мощность, а динамика заметно падает.

Ситуацию усугубляют ремни ГРМ марки HOLA, применяемые на 16-клапанных моторах. Несмотря на то что они должны выдерживать длительный срок эксплуатации, многие владельцы замечают свист, шум и признаки раннего износа уже через несколько тысяч километров.

Что происходит с дроссельной системой

Помимо проблем с подачей топлива, автомобилисты жалуются на нестабильные обороты холостого хода. Дроссельная система реагирует с запаздыванием, из-за чего педаль газа становится непредсказуемой, а в плотном потоке такие задержки способны создать рискованные ситуации.

Нарушения в работе дросселя практически всегда отражаются на комфорте: появляется вибрация, машина хуже держит стабильные обороты и требует большего контроля со стороны водителя.

Почему владельцы предпочитают менять комплектующие заранее

Чтобы избежать серьёзных поломок, водители нередко меняют заводские детали сразу после покупки автомобиля. На рынке достаточно альтернативных комплектующих, которые служат дольше и работают стабильнее.

Самостоятельная замена позволяет экономить на сервисе и исключать длительные простои, особенно если машина используется ежедневно. Такой подход стал распространённым среди владельцев новых Lada, которые предпочитают не ждать регламентного обслуживания и заранее укреплять слабые места конструкций, сообщает "Моторам".

Советы владельцам Lada Vesta и Granta

Следите за звуками ГРМ: свист или посторонний шум — повод для диагностики.

При нестабильной тяге проверяйте форсунки и модуль дросселя.

Используйте качественный бензин, чтобы снизить риск загрязнения системы.

Не откладывайте замену подозрительных комплектующих — на ранних пробегах это дешевле.

Популярные вопросы о проблемах новых Lada

Можно ли ездить с нестабильными оборотами

Короткое время — да, но лучше диагностировать проблему как можно раньше.

Какие комплектующие чаще всего меняют первыми

Форсунки, ремень ГРМ и элементы дроссельного узла.

Падает ли гарантия при самостоятельной замене

Замена неоригинальных деталей может повлиять на гарантию отдельных узлов.