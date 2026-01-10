Кроссовер за 2 миллиона, который ломает стереотипы: почему Haval M6 одновременно радует и раздражает

Кроссовер за два миллиона рублей сегодня — это почти всегда выбор с оговорками. Haval M6 привлекает размерами, вместительным салоном и ценой, которая выглядит особенно заманчиво на фоне конкурентов. Но за внешней практичностью скрываются нюансы, о которых важно знать заранее. Об этом сообщает 110 KM.
Haval M6 — крупный переднеприводный кроссовер, ориентированный в первую очередь на семейное использование. По габаритам и внутреннему объёму он уверенно чувствует себя рядом с более дорогими моделями сегмента. Дизайн нельзя назвать ультрасовременным, но он не выглядит устаревшим и воспринимается спокойно.
Практичным бонусом для российских условий стал оцинкованный кузов, хотя крыша выполнена из обычной стали. Это не критично, но стоит учитывать при долгосрочной эксплуатации.
Внутри Haval M6 делает ставку на простоту. Материалы отделки бюджетные, но аккуратные, без откровенно раздражающих решений. Приборная панель читается отлично, а климат-контроль с физическими кнопками удобен в повседневной езде.
Однако есть и компромиссы. Руль регулируется только по наклону, без вылета, что может быть неудобно высоким водителям. Мультимедийный экран диагональю 10,25 дюйма выглядит солидно, но картинка бледная, а беспроводные Apple CarPlay и Android Auto отсутствуют. Подогрев сидений работает лишь в подушке, спинка остаётся холодной — зимой это ощущается особенно остро.
Если рассматривать M6 как семейный автомобиль, именно здесь он раскрывается лучше всего. На втором ряду места с запасом: трое взрослых размещаются без тесноты. Для задних пассажиров предусмотрены дефлекторы обдува и USB-разъём.
Багажник — один из самых больших в классе. Его объём составляет 808 литров под полкой, а при сложенных спинках заднего ряда превышает 2000 литров. Проём широкий, форма правильная, что удобно для перевозки колясок, чемоданов и крупного багажа.
Под капотом установлен проверенный временем турбированный двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 143 л. с. Он работает на 92-м бензине и оснащён распределённым впрыском, что снижает требования к обслуживанию.
Покупателю предлагается выбор между шестиступенчатой механикой и семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями от Great Wall. Привод — только передний, что для части аудитории станет минусом.
В движении Haval M6 спокоен и предсказуем. Разгон до 100 км/ч занимает около 12-13 секунд. Подвеска энергоёмкая и комфортная на плохих дорогах, но в поворотах заметны крены, а рулевое управление лишено остроты. Шумоизоляция средняя: после 80 км/ч отчётливо слышен гул от колёс.
В городском режиме расход топлива составляет в среднем 10,5-12 литров на 100 км. На трассе показатель снижается до 8-9 литров, но зимой с прогревами может доходить до 13 литров. Для автомобиля таких размеров и массы это ожидаемые значения.
Бренд Haval уже хорошо представлен на рынке, поэтому с сервисом и перепродажей серьёзных проблем, как правило, не возникает.
На фоне компактных кроссоверов Haval M6 выигрывает пространством и объёмом багажника. По оснащению он уступает более дорогим моделям, но компенсирует это ценой и практичностью.
Если сравнивать с сопоставимыми по размеру кроссоверами, M6 часто оказывается дешевле при схожем уровне комфорта, но проигрывает в технологиях и динамике.
Подойдёт ли M6 для большой семьи?
Да, благодаря просторному салону и вместительному багажнику.
Есть ли полный привод?
Нет, модель доступна только с передним приводом.
Насколько надёжен двигатель?
Мотор считается проверенным и нетребовательным к топливу и обслуживанию.
