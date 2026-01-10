Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кроссовер за 2 миллиона, который ломает стереотипы: почему Haval M6 одновременно радует и раздражает

Haval M6 расходует до 12 литров топлива в городе
Авто

Кроссовер за два миллиона рублей сегодня — это почти всегда выбор с оговорками. Haval M6 привлекает размерами, вместительным салоном и ценой, которая выглядит особенно заманчиво на фоне конкурентов. Но за внешней практичностью скрываются нюансы, о которых важно знать заранее. Об этом сообщает 110 KM.

Haval M6
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval M6

Что из себя представляет Haval M6

Haval M6 — крупный переднеприводный кроссовер, ориентированный в первую очередь на семейное использование. По габаритам и внутреннему объёму он уверенно чувствует себя рядом с более дорогими моделями сегмента. Дизайн нельзя назвать ультрасовременным, но он не выглядит устаревшим и воспринимается спокойно.

Практичным бонусом для российских условий стал оцинкованный кузов, хотя крыша выполнена из обычной стали. Это не критично, но стоит учитывать при долгосрочной эксплуатации.

Салон и оснащение: комфорт с оговорками

Внутри Haval M6 делает ставку на простоту. Материалы отделки бюджетные, но аккуратные, без откровенно раздражающих решений. Приборная панель читается отлично, а климат-контроль с физическими кнопками удобен в повседневной езде.

Однако есть и компромиссы. Руль регулируется только по наклону, без вылета, что может быть неудобно высоким водителям. Мультимедийный экран диагональю 10,25 дюйма выглядит солидно, но картинка бледная, а беспроводные Apple CarPlay и Android Auto отсутствуют. Подогрев сидений работает лишь в подушке, спинка остаётся холодной — зимой это ощущается особенно остро.

Простор — главный козырь модели

Если рассматривать M6 как семейный автомобиль, именно здесь он раскрывается лучше всего. На втором ряду места с запасом: трое взрослых размещаются без тесноты. Для задних пассажиров предусмотрены дефлекторы обдува и USB-разъём.

Багажник — один из самых больших в классе. Его объём составляет 808 литров под полкой, а при сложенных спинках заднего ряда превышает 2000 литров. Проём широкий, форма правильная, что удобно для перевозки колясок, чемоданов и крупного багажа.

Техника и поведение на дороге

Под капотом установлен проверенный временем турбированный двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 143 л. с. Он работает на 92-м бензине и оснащён распределённым впрыском, что снижает требования к обслуживанию.

Покупателю предлагается выбор между шестиступенчатой механикой и семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями от Great Wall. Привод — только передний, что для части аудитории станет минусом.

В движении Haval M6 спокоен и предсказуем. Разгон до 100 км/ч занимает около 12-13 секунд. Подвеска энергоёмкая и комфортная на плохих дорогах, но в поворотах заметны крены, а рулевое управление лишено остроты. Шумоизоляция средняя: после 80 км/ч отчётливо слышен гул от колёс.

Расход топлива и эксплуатация

В городском режиме расход топлива составляет в среднем 10,5-12 литров на 100 км. На трассе показатель снижается до 8-9 литров, но зимой с прогревами может доходить до 13 литров. Для автомобиля таких размеров и массы это ожидаемые значения.

Бренд Haval уже хорошо представлен на рынке, поэтому с сервисом и перепродажей серьёзных проблем, как правило, не возникает.

Сравнение Haval M6 и конкурентов в сегменте

На фоне компактных кроссоверов Haval M6 выигрывает пространством и объёмом багажника. По оснащению он уступает более дорогим моделям, но компенсирует это ценой и практичностью.

Если сравнивать с сопоставимыми по размеру кроссоверами, M6 часто оказывается дешевле при схожем уровне комфорта, но проигрывает в технологиях и динамике.

Популярные вопросы о Haval M6

Подойдёт ли M6 для большой семьи?
Да, благодаря просторному салону и вместительному багажнику.

Есть ли полный привод?
Нет, модель доступна только с передним приводом.

Насколько надёжен двигатель?
Мотор считается проверенным и нетребовательным к топливу и обслуживанию.

