Ольга Сакиулова

Секунда экономии — месяц ремонта: что на самом деле происходит с машиной при запуске с толкача

Запуск с толкача повреждает блок управления двигателем
Запуск машины "с толкача" многие считают проверенным способом на случай севшего аккумулятора. Но для современных автомобилей этот приём всё чаще заканчивается визитом в сервис и крупными тратами. Причина кроется в электронике и устройстве трансмиссии, которые не рассчитаны на такие эксперименты.

Мужчина толкает автомобиль
Почему старый способ больше не работает

В автомобилях прошлых поколений запуск с толкача действительно мог помочь, особенно при механической коробке передач и минимуме электроники. Современные машины устроены иначе. Их работа зависит от электронных блоков управления, датчиков и систем безопасности, которым требуется стабильное питание.

Когда аккумулятор полностью разряжен, электроника получает нестабильное напряжение. Это приводит к сбоям в работе блока управления двигателем, систем ABS и ESP, а также других узлов, чувствительных к перепадам тока. Зимой риск возрастает ещё сильнее, так как электросистема и без того работает с повышенной нагрузкой.

Особая опасность для автоматических коробок

Наибольший риск запуск с толкача представляет для автомобилей с автоматической коробкой передач, вариатором или "роботом". В таких трансмиссиях масляный насос начинает работать только после запуска двигателя.

Попытка завести машину без работающего двигателя означает, что детали коробки вращаются без смазки. Даже короткое время в таком режиме может привести к ускоренному износу и дорогостоящему ремонту. Производители прямо запрещают запуск с толкача для подобных автомобилей.

Даже механика не всегда в безопасности

Считается, что механическая коробка менее уязвима, но и здесь всё не так однозначно. На автомобилях с большим пробегом или изношенным сцеплением резкая нагрузка при запуске может привести к повреждениям. Дополнительный риск — скачок напряжения от генератора сразу после пуска, который способен "ударить" по электронике.

Чем опасны скачки напряжения

После запуска двигателя генератор резко начинает вырабатывать ток, компенсируя разряженный аккумулятор. В этот момент возможны скачки напряжения, которые особенно опасны для электронных систем управления. Под угрозой оказываются блок двигателя, системы стабилизации, датчики и даже мультимедийные модули. Об этом сообщает 110KM.

Популярные вопросы о запуске машины с толкача

Можно ли заводить с толкача современную машину с "механикой"?
Технически возможно, но риск повреждений и электроники остаётся высоким.

Почему зимой опасность выше?
На морозе аккумулятор теряет ёмкость, а нагрузка на электросистему увеличивается.

Какой способ самый безопасный?
Использование бустера или полноценная зарядка аккумулятора.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
