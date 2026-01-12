Рывок советского автопрома мог стать прорывом — но Соединённые Штаты закрыли двери почти сразу

Выход советских авто на рынок США не удался

С появлением в СССР тольяттинского завода экспорт советских автомобилей, в т. ч. в капстраны, резко увеличился.

Фото: Own work by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Moskvich 407

Экспортные успехи без американского продолжения

Предприятия (в основном ВАЗ) отправляли в Австралию, Западную Европу, азиатские страны и Канаду по 100 тыс. единиц техники и более в год. В 1988-м поставили своеобразный рекорд — 157 тыс. экспортированных машин.

Если говорить о нынешних днях, то в 2013-м количество отправленных за границу авто составляло 137,9 тыс., в 2014 — 127,5 тыс., а в 2019-м уже 109,4 тыс. единиц техники.

В минувшие пару лет эта цифра по понятным причинам сильно сократилась: например, в 2024-м АвтоВАЗ реализовал за рубежом 21 тыс. машин. Однако, если посмотреть на страны, куда уходили и уходят советские, а потом и российские авто, США фактически нет.

А ведь попытки проникнуть (не завоевать, нет, а только выказать присутствие хотя бы!) на этот рынок были. Но заканчивались они, как правило, одинаково.

Первые советские машины в США

Известна дата, когда в Северо-Американских Соединенных Штатах впервые появились ввезенные из СССР ГАЗ-А и полуторка ГАЗ-АА. Это был 1933 год. Американцы отправили машины в отдел "Форд" для изучения, где их следы затерялись.

Впрочем, вряд ли изобретателя конвейера и "отца" мирового автопрома заинтересовала советская техника. В 1938-м внимание американской прессы привлек лимузин ЗиС-101, на котором ездил тогда еще не посол, а временный поверенных в делах СССР в САСШ К. Уманский.

На вопросы журналистов о серийности модели он отвечал, что автомобиль выпускается небольшими партиями. Один из репортеров заметил, что ЗиС-101 похож га некоторые американские лимузины.

Но Генри Форд (сын) заявил, что такие машины его компания выпускала почти 20 лет назад. ЗиС он увидел на выставке советского сельского хозяйства и промышленности в Копенгагене. Глава сектора СССР Павлов после изречения Форда рекомендовал советскую легковушку на зарубежных выставках больше не демонстрировать…

1950-е годы: попытка №2

Первопроходцем с натяжкой здесь можно назвать Стенли Слоткина, привезшего контрабандой "Победу" ГАЗ-М20 из Финляндии в 1952 году. Предприниматель просто катал машину и показывал ее на всевозможных выставках, словно ярмарочного медведя. Вот, мол, что умеют русские!

Об экспорте тогда речи и не шло: зато на демонстрациях советской легковушки Слоткин умудрился заработать хорошие по тем временам деньги: 200 тыс. долларов.

Как не состоялся триумф "Москвича" в США

После ухода из жизни Иосифа Сталина в стране началась "оттепель", и СССР стал понемногу открываться для иностранцев. В 1957-м в английской столице состоялся автосалон, в котором принял участие советский "Москвич-407".

Он очень понравился молодому бизнесмену из США Роберту Кастлу. Уроженцу г. Сиракузы ну очень захотелось продавать эту легковушку в Америке! Предприниматель у себя в стране считался успешным: в 20 лет он уже удачно торговал автомобилями Ford, имел точки продаж Renault, Triumph.

Кастла приметили и пригласили в СССР, где он в Москве посетил МЗМА. Итогом стало подписание в 1960-м первого в истории советско-американского договора о продаже в США в течение пары лет 10 тыс. "четыреста седьмых". И Кастл знал, что делал: в США рынок малолитражек был малонасыщенным и продать каких-то 10 тыс. авто можно было бы запросто.

Каждый год американский авторынок поглощал до 700 тыс. легковушек иностранного производства. В "рупоре автопрома США" издании Automotive News "Москвич-407" уже числился, как будущая импортная модель, причем, в двух вариантах: седан и "универсал". Отмечалось: базовая комплектация подразумевает обогреватель и радио, что для малолитражных авто в Америке было редкостью.

Цена для граждан США была приятной неожиданностью: точно неизвестно, но очевидно, что она заявлялась на уровне "ниже 2000$", где-то в районе 1800 долларов. Ушлые журналисты не поленились выяснить: для советских автолюбителей "Москвич-407" стоил 6250 "зеленых" по тогдашнему курсу.

В ожидании успеха

Сто советских авто пересекли океан, пятьсот ждали своей очереди, готовилась шумная рекламная кампания, все шло, как по маслу. Однако вмешалась политика: "Никогда такого не было, и вот — опять…" 1.05.1960 советская ПВО сбила американского летчика Пауэрса, пересекшего госграницу на самолете U-2.

Только-только окрепшие отношения между странами в момент рухнули. Кастл, которого тут же окрестили "жертвой холодной войны", имел силы пошутить: мол, "Москвичи" будут пылится на складах в СССР и не попадут в Америку, пока Хрущев не отпустит на одном из них американского летчика домой.

Попытка №3: 1970-е

Известная компания Satra Trading Corporation под руководством турецкого армянина А. Озтемеля на автосалоне в Нью-Йорке в 1973 году представила советские Lada (1300, 1600) и УАЗ-469. Машины вызвали интерес у публики: бизнесмен заявил, что в продажу они поступят не ранее 1975-го. За это время президент Soviet American Trade Association надеялся договориться о снижении пошлин до 11-12% с 35-ти.

Надо сказать: компания Satra занималась продвижением продуктов советского автопрома в мире. Она успешно продавала машины и мотоциклы из СССР в Англии, Австаралии, Канаде.

Почему бы не попробовать в США? Чтобы подогреть интерес американцев к Советскому Союзу, Satra закупала и демонстрировала в США фильмы из СССР, даже выкупила права на показ Олимпиады-80 из Москвы. Но в борьбе с гигантами мирового автопрома Soviet American Trade Association проиграла.

Гласность и перестройка

Эти события вызвали очередную волну интереса к СССР. В 1988-м в Нью-Йорке состоялась выставка, приуроченная к визиту Генсека ЦК КПСС Горбачева в США. Но показанный на автошоу концепт "Охта" мало интересовал участников мероприятия: любопытство местных бизнесменов вызывал лимузин ЗиЛ лидера страны.

Все же плюс от посещения Горбачевым Америки остался: местная Global Technology Group закупила двадцать пять БелАЗов грузоподъемностью 42 тонны по цене 500 тыс. долларов за единицу техники. Машину неплохо приняли, она стала часто мелькать на автовыставке MINExpo, проводимой в Лас-Вегасе. Однако официальный офис BELAZ North America Inc. для продажи самосвалов открыли все же в Канаде.

И еще один штрих к 1990-м: в 1991-м, судя по отчету "Автоэкспорта", в США в общей сложности продано триста УАЗов, 411 "Волг" и пятьдесят девять "Москвичей". Для кого они предназначались — неизвестно. А что дальше?

В 2017-м бизнесмен родом из России Э. Орлов решил продавать в США "УАЗики". Даже представил свой вариант внедорожника, где заменил двигатель, трансмиссию, подвеску. Однако глубокая переделка сделал УАЗ просто неконкурентоспособным по цене.

Последняя информация проходила в 2020-м: компания Bremach Inc, основанная американцами и итальянцами, пыталась торговать "Патриотами" (Taos) и пикапами от УАЗ, переименованными в Brio. Но затея тоже провалилась. Остается только надеяться, что времена, когда потепление отношений между странами станет горячее, уже не за горами.