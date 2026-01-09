Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сроки поставок китайских запчастей гуляют, как курс валют: одна группа деталей стопорит весь ремонт

Двигатели для китайских авто заказывают напрямую из КНР
Авто

Владельцев китайских автомобилей часто пугают историями о месяцах ожидания запчастей. На практике сроки поставок зависят не только от страны происхождения машины, но и от бренда, типа детали и развитости логистики в России. Эксперты автосервиса рассказали, где проблемы действительно есть, а где они давно преувеличены.

Haval H5
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
От популярности бренда зависит почти всё

Первое, на что указывают специалисты, — узнаваемость и "возраст" марки на российском рынке. Чем дольше бренд работает в стране и чем больше у него дилеров и клиентов, тем лучше выстроена система снабжения.

"Если марка давно присутствует в России и имеет развитую сеть автосалонов, логистика для сервисов налажена значительно лучше", — объясняет директор компании "Автосвит" Мария Посеницкая.

Некоторые китайские автопроизводители успели создать собственные склады запчастей в России. В таком случае доставка деталей со склада занимает всего 1-3 дня. Дополнительным плюсом становится локальная сборка автомобилей: она почти всегда улучшает доступность комплектующих для СТО и магазинов.

Расходники и детали для ТО: ожидание минимальное

Наименее проблемная категория — расходные материалы и детали для регулярного технического обслуживания. Фильтры, тормозные колодки, ремни и другие элементы обычно есть в наличии как на самих СТО, так и на региональных складах.

По словам директора по сервису "Рольф" Юлии Трушковой, сложности начинаются, когда требуется редкая или специфическая деталь. В этом случае заказ уходит напрямую в Китай, и сроки сразу увеличиваются.

Если деталь есть на российском складе, ее доставка занимает 1-3 дня. При заказе из КНР ожидание может составлять от 2-4 недель до 2-3 месяцев — в зависимости от бренда и логистической цепочки. Об этом сообщает Autonews.

Кузов и интерьер: не всё одинаково сложно

С крупными кузовными элементами ситуация относительно стабильная. Крылья, двери, бамперы и решетки радиатора чаще всего уже находятся в России.

"Крыши приходится ждать дольше — в среднем 3-4 недели", — отмечает директор по развитию партнерской сети "Китаяна" Артемий Тушков.

Мелкие кузовные детали, такие как молдинги или элементы отделки, доставляются заметно дольше. Аналогичная ситуация с деталями интерьера, особенно если автомобиль приехал в сервис в редкой комплектации. Отдельного времени требует заказ окрашенных элементов — к стандартному сроку прибавляются еще 2-3 недели.

Электрика — одна из самых проблемных категорий

Электрооборудование традиционно считается "узким местом". Дольше всего владельцам приходится ждать блоки управления, электроприводы стеклоподъемников и сидений. Эти позиции редко хранятся на российских складах и почти всегда заказываются напрямую у производителя.

Ситуация осложняется тем, что одна и та же модель автомобиля может иметь несколько вариантов электроники в зависимости от рынка и года выпуска.

Крупные узлы: максимальные сроки ожидания

Самые долгие поставки касаются крупных агрегатов. Двигатели, коробки передач, редукторы и муфты трансмиссии дилеры, как правило, не держат в наличии. Такие узлы заказывают в Китае, и сроки часто превышают три месяца.

Еще сложнее обстоят дела с аккумуляторами для электромобилей и компонентами гибридных трансмиссий. К счастью, подобные детали меняют крайне редко, подчеркивают эксперты.

Почему возникают задержки и путаница

Дополнительной проблемой остается точность каталогов. В базах данных китайских производителей нередко встречаются ошибки, из-за которых деталь подбирается неверно. В результате заказанная запчасть не подходит, и процесс начинается заново.

Именно этим, по мнению специалистов, объясняются жалобы на затяжные гарантийные ремонты: время уходит не только на доставку, но и на повторные заказы.

Популярные вопросы о запчастях для китайских автомобилей

Сколько ждать расходники?
Обычно 1-3 дня, если они есть на российском складе.

Какие детали везут дольше всего?
Крупные агрегаты, электроника и компоненты электромобилей.

Все ли бренды одинаково проблемные?
Нет, сроки сильно зависят от популярности марки и логистики.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
