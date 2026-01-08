Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Незаметный дефект бьёт по карману: где именно на лобовом стекле трещина становится запрещённой

Трещина в зоне дворников запрещает эксплуатацию авто
Авто

Трещина на лобовом стекле кажется мелочью, с которой можно спокойно ездить месяцами. Многие водители не спешат с ремонтом, считая повреждение лишь косметическим дефектом. Однако такая беспечность может обернуться штрафом, проблемами с техосмотром и реальным риском на дороге.

Трещина на лобовом стекле автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Трещина на лобовом стекле автомобиля

Откуда берутся трещины и почему их игнорируют

Лобовое стекло чаще всего повреждается из-за камней, вылетающих из-под колёс, либо из-за резких перепадов температуры. Небольшой скол быстро превращается в трещину, особенно зимой или при активном использовании печки. Многие автомобилисты продолжают эксплуатацию, полагая, что прямого запрета в ПДД нет и серьёзных последствий не будет.

Что говорит закон о трещинах на лобовом стекле

В правилах дорожного движения действительно нет отдельного пункта, прямо запрещающего езду с треснутым лобовым стеклом. Однако действуют другие нормативные документы, которые инспекторы ГИБДД учитывают при проверках.

Согласно п. 4.7 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 и п. 4.4.7 ГОСТ 33997-2016, эксплуатация автомобиля запрещена, если на лобовом стекле есть трещины в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя. Речь идёт именно о той половине стекла, которая очищается "дворниками" и напрямую влияет на обзор.

Когда трещина становится поводом для штрафа

Ключевое значение имеет расположение дефекта. Если трещина или крупный скол находятся в зоне обзора водителя, инспектор вправе признать автомобиль неисправным. В таком случае возможен штраф в размере 500 рублей.

Эксперты отмечают, что штрафы выписываются нечасто и, как правило, при очевидных нарушениях — развитой сети трещин или повреждениях прямо перед глазами водителя. Если дефект расположен вне зоны очистки стеклоочистителем, водитель может указать на это при общении с инспектором.

Техосмотр и лобовое стекло

Наличие трещины напрямую влияет на прохождение техосмотра. Если повреждение находится в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя, диагностическую карту получить не удастся. В остальных случаях трещина не станет формальным препятствием, но решение всё равно остаётся за оператором техосмотра.

Как трещина влияет на безопасность

Даже если штрафа удалось избежать, проблема остаётся. Трещина искажает изображение, усиливает блики от фар и солнца, а в дождь или снег снижает видимость ещё сильнее. Кроме того, повреждённое стекло теряет прочность и может разрушиться при новом ударе или резком перепаде температуры.

Страховка и повреждённое стекло

Само по себе наличие трещины не является основанием для отказа в выплате по ОСАГО. Страховое возмещение по этому полису выплачивается пострадавшей стороне в ДТП. Однако при оформлении каско условия могут отличаться — многое зависит от договора и характера повреждения. Об этом сообщает "Российская газета".

Популярные вопросы о трещинах на лобовом стекле

Можно ли ездить с трещиной без штрафа?
Да, если она вне зоны обзора водителя.

Обязательна ли замена стекла сразу?
Формально нет, но с точки зрения безопасности — желательно.

Откажут ли в ОСАГО из-за трещины?
Нет, повреждение стекла не является основанием для отказа.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы пдд штраф гибдд автомобиль
Новости Все >
Испанский журналист считает, что у Карседо в "Спартаке" всё получится
Глава швейцарских «Зеленых» потребовала объявить Трампа персоной нон грата
Квартира за 11 млн рублей стала самой дорогой покупкой на Wildberries
EWF выступила против дискриминации спортсменов по политическим признакам
Профсоюзы обвиняют McDonald's в домогательствах к подросткам-работникам
Сбербанк заявил о снижении мошеннических хищений у клиентов — Кузнецов
Минпромторг продвигает "российскую полку" в рознице
Тематический парк в Йоркшире получает вторую жизнь — The Sun
Верховный суд Швеции отказал акционерам "Укрнафты" в пересмотре дела о компенсации
96% водителей хотя бы раз в год ведут себя агрессивно за рулём — данные Actualno
Сейчас читают
Глубина Голубой дыры в Красном море достигает 130 м
Наука и техника
Глубина Голубой дыры в Красном море достигает 130 м
Украина получит первый транш кредита ЕС на сумму 90 млрд евро позже, чем рассчитывала
Экономика и бизнес
Украина получит первый транш кредита ЕС на сумму 90 млрд евро позже, чем рассчитывала
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года — Popsci
Наука и техника
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года — Popsci
Популярное
Проект-призрак Сталина: зачем страна построила магистраль, уходящую в никуда

Забытая магистраль за Полярным кругом скрывает причины, по которым грандиозный проект СССР мог изменить карту страны — но не успел.

Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской
Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро
Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью Любовь Степушова В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Забудьте про 10 000 шагов: после 70 лет молодость продлевают не они, а одна хитрость в образе жизни
Нефтяной передел: гигантские активы ЛУКОЙЛа уйдут компаниям Chevron и Quantum Energy Partners
Погребённые под водой 140 000 лет: океан открыл следы мира, где жили люди и гигантские звери
Погребённые под водой 140 000 лет: океан открыл следы мира, где жили люди и гигантские звери
Последние материалы
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Голубой жасмин обрезают после окончания цветения
Ученые извлекли ДНК с рисунка Леонардо да Винчи — Daily Mail
British Airways получает больше всего жалоб на место для ног
Кардиологи оспаривают новые пороги гипертонии — эксперты AHA
EWF выступила против дискриминации спортсменов по политическим признакам
Мягкие волны и короткие стрижки меняют восприятие возраста — Marianne
Энергетику Германии назвали дорогой и ненадежной после разрыва с Россией
Молодые шимпанзе чаще взрослых придумывают новые игры — антрополог Бадеску
Рак и Скорпион вошли в топ самых бережливых знаков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.