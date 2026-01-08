Незаметный дефект бьёт по карману: где именно на лобовом стекле трещина становится запрещённой

Трещина в зоне дворников запрещает эксплуатацию авто

Трещина на лобовом стекле кажется мелочью, с которой можно спокойно ездить месяцами. Многие водители не спешат с ремонтом, считая повреждение лишь косметическим дефектом. Однако такая беспечность может обернуться штрафом, проблемами с техосмотром и реальным риском на дороге.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Трещина на лобовом стекле автомобиля

Откуда берутся трещины и почему их игнорируют

Лобовое стекло чаще всего повреждается из-за камней, вылетающих из-под колёс, либо из-за резких перепадов температуры. Небольшой скол быстро превращается в трещину, особенно зимой или при активном использовании печки. Многие автомобилисты продолжают эксплуатацию, полагая, что прямого запрета в ПДД нет и серьёзных последствий не будет.

Что говорит закон о трещинах на лобовом стекле

В правилах дорожного движения действительно нет отдельного пункта, прямо запрещающего езду с треснутым лобовым стеклом. Однако действуют другие нормативные документы, которые инспекторы ГИБДД учитывают при проверках.

Согласно п. 4.7 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 и п. 4.4.7 ГОСТ 33997-2016, эксплуатация автомобиля запрещена, если на лобовом стекле есть трещины в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя. Речь идёт именно о той половине стекла, которая очищается "дворниками" и напрямую влияет на обзор.

Когда трещина становится поводом для штрафа

Ключевое значение имеет расположение дефекта. Если трещина или крупный скол находятся в зоне обзора водителя, инспектор вправе признать автомобиль неисправным. В таком случае возможен штраф в размере 500 рублей.

Эксперты отмечают, что штрафы выписываются нечасто и, как правило, при очевидных нарушениях — развитой сети трещин или повреждениях прямо перед глазами водителя. Если дефект расположен вне зоны очистки стеклоочистителем, водитель может указать на это при общении с инспектором.

Техосмотр и лобовое стекло

Наличие трещины напрямую влияет на прохождение техосмотра. Если повреждение находится в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя, диагностическую карту получить не удастся. В остальных случаях трещина не станет формальным препятствием, но решение всё равно остаётся за оператором техосмотра.

Как трещина влияет на безопасность

Даже если штрафа удалось избежать, проблема остаётся. Трещина искажает изображение, усиливает блики от фар и солнца, а в дождь или снег снижает видимость ещё сильнее. Кроме того, повреждённое стекло теряет прочность и может разрушиться при новом ударе или резком перепаде температуры.

Страховка и повреждённое стекло

Само по себе наличие трещины не является основанием для отказа в выплате по ОСАГО. Страховое возмещение по этому полису выплачивается пострадавшей стороне в ДТП. Однако при оформлении каско условия могут отличаться — многое зависит от договора и характера повреждения. Об этом сообщает "Российская газета".

Популярные вопросы о трещинах на лобовом стекле

Можно ли ездить с трещиной без штрафа?

Да, если она вне зоны обзора водителя.

Обязательна ли замена стекла сразу?

Формально нет, но с точки зрения безопасности — желательно.

Откажут ли в ОСАГО из-за трещины?

Нет, повреждение стекла не является основанием для отказа.