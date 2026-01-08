Незаметный дефект бьёт по карману: где именно на лобовом стекле трещина становится запрещённой

Трещина на лобовом стекле кажется мелочью, с которой можно спокойно ездить месяцами. Многие водители не спешат с ремонтом, считая повреждение лишь косметическим дефектом. Однако такая беспечность может обернуться штрафом, проблемами с техосмотром и реальным риском на дороге.
Лобовое стекло чаще всего повреждается из-за камней, вылетающих из-под колёс, либо из-за резких перепадов температуры. Небольшой скол быстро превращается в трещину, особенно зимой или при активном использовании печки. Многие автомобилисты продолжают эксплуатацию, полагая, что прямого запрета в ПДД нет и серьёзных последствий не будет.
В правилах дорожного движения действительно нет отдельного пункта, прямо запрещающего езду с треснутым лобовым стеклом. Однако действуют другие нормативные документы, которые инспекторы ГИБДД учитывают при проверках.
Согласно п. 4.7 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 и п. 4.4.7 ГОСТ 33997-2016, эксплуатация автомобиля запрещена, если на лобовом стекле есть трещины в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя. Речь идёт именно о той половине стекла, которая очищается "дворниками" и напрямую влияет на обзор.
Ключевое значение имеет расположение дефекта. Если трещина или крупный скол находятся в зоне обзора водителя, инспектор вправе признать автомобиль неисправным. В таком случае возможен штраф в размере 500 рублей.
Эксперты отмечают, что штрафы выписываются нечасто и, как правило, при очевидных нарушениях — развитой сети трещин или повреждениях прямо перед глазами водителя. Если дефект расположен вне зоны очистки стеклоочистителем, водитель может указать на это при общении с инспектором.
Наличие трещины напрямую влияет на прохождение техосмотра. Если повреждение находится в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя, диагностическую карту получить не удастся. В остальных случаях трещина не станет формальным препятствием, но решение всё равно остаётся за оператором техосмотра.
Даже если штрафа удалось избежать, проблема остаётся. Трещина искажает изображение, усиливает блики от фар и солнца, а в дождь или снег снижает видимость ещё сильнее. Кроме того, повреждённое стекло теряет прочность и может разрушиться при новом ударе или резком перепаде температуры.
Само по себе наличие трещины не является основанием для отказа в выплате по ОСАГО. Страховое возмещение по этому полису выплачивается пострадавшей стороне в ДТП. Однако при оформлении каско условия могут отличаться — многое зависит от договора и характера повреждения. Об этом сообщает "Российская газета".
Можно ли ездить с трещиной без штрафа?
Да, если она вне зоны обзора водителя.
Обязательна ли замена стекла сразу?
Формально нет, но с точки зрения безопасности — желательно.
Откажут ли в ОСАГО из-за трещины?
Нет, повреждение стекла не является основанием для отказа.
