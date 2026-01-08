Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Цена падает, интерес исчезает: пять китайских автомобилей, которых россияне больше не хотят покупать

Brilliance V5 и H530 не обновлялись более двух лет
Авто

Китайские автомобили ещё недавно казались безусловными лидерами российского рынка, но в начале 2026 года ситуация резко изменилась. На фоне общего роста продаж у дилеров всё чаще простаивают новые машины, которые покупатели обходят стороной. Некоторые бренды из Поднебесной неожиданно оказались в числе аутсайдеров, несмотря на агрессивные цены и наличие машин в наличии.

Changan CS35 Plus
Фото: changanauto.ru
Changan CS35 Plus

Почему новые китайские авто перестали покупать

Главная причина снижения интереса — быстрое устаревание моделей. Рынок меняется стремительно, и автомобили, не обновлявшиеся два-три года, визуально и технически проигрывают конкурентам. Покупатели всё чаще ориентируются на современный дизайн, электронные помощники и проверенную репутацию, а не только на цену. Дополняют картину негативные отзывы о качестве сборки и работе дилерского сервиса у отдельных марок.

Changan: от лидера к разочарованию

Ещё недавно Changan входил в число самых популярных китайских брендов в России, но в 2026 году интерес к нему заметно снизился. Основные претензии связаны с моделями CS35 Plus и Eado. Компактный кроссовер уступает конкурентам по оснащению, а седан оказался невостребованным на фоне общего спада интереса к этому классу. Ставка на проверенные, но устаревшие решения сыграла против бренда.

FAW: известное имя без доверия

FAW — один из старейших автопроизводителей Китая, но в России это преимущество так и не стало решающим. Bestune T77 и B70 не вызывают ярких эмоций, а слабое продвижение не помогает сформировать узнаваемость. Даже сравнительно доступные цены не компенсируют отсутствие доверия и чёткого позиционирования.

Dongfeng: проблемы с качеством и сервисом

Модели Dongfeng ix7 и 580 выглядят привлекательно на бумаге, но на практике проигрывают конкурентам по оснащению и надежности. Жалобы на сборку и сложности с сервисным обслуживанием сделали своё дело. В результате дилеры вынуждены предлагать существенные скидки, чтобы сократить складские остатки.

Zotye: бренд, застрявший в прошлом

Zotye практически исчез из поля зрения покупателей. T300 и Grand T900 морально устарели и не выдерживают сравнения даже с бюджетными российскими моделями. Архаичные платформы и высокий расход топлива окончательно лишили бренд шансов в 2026 году.

Brilliance: отсутствие обновлений как приговор

Brilliance стал примером того, как стагнация губит интерес к марке. Кроссовер V5 и седан H530 не получали серьёзных обновлений с 2022 года и сегодня выглядят откровенно устаревшими. На фоне новых китайских и корейских моделей эти автомобили теряются даже при сниженных ценах.

Что будет с непроданными машинами

Дилеры уже предлагают скидки, которые в отдельных случаях достигают 30%. Часть автомобилей, вероятно, отправится в такси или каршеринг. Если спрос не восстановится, некоторые бренды могут полностью уйти с российского рынка — в зоне риска прежде всего Zotye и Brilliance. Об этом сообщает 110KM.

Советы по выбору нового китайского авто

  1. Проверяйте, когда модель последний раз обновлялась.

  2. Изучайте отзывы о надежности и дилерском сервисе.

  3. Сравнивайте цену с более популярными альтернативами.

  4. Учитывайте будущую ликвидность при перепродаже.

Популярные вопросы о непопулярных китайских авто

Стоит ли покупать такую машину со скидкой?
Только если вы готовы к рискам.

Опасно ли исчезновение бренда с рынка?
Да, это усложняет обслуживание и запчасти.

Есть ли удачные китайские авто в 2026 году?
Да, но они активно обновляются и поддерживаются дилерами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
