Андрей Докучаев

Запад не вернётся, Китай меняется: то, что приходит на смену, удивляет без громких заявлений

К 2026 году китайские бренды формируют новые модельные линейки для России
К 2026 году российский автомобильный рынок входит в фазу осторожной стабилизации. Возвращения привычных западных брендов больше не ждут, а китайские бренды переходят от спешных решений к выверенной стратегии. Новые модели становятся отражением того, как рынок учится жить в изменившихся условиях. Об этом рассказывают Kolesa.

Lada Azimut
Фото: Lada is licensed under public domain
Lada Azimut

Рынок без прежних ориентиров

Европейские, японские и американские марки не подают сигналов о возвращении, и дилеры перестали строить иллюзии. Китайские производители, напротив, начинают действовать системно: формируют модельные линейки, тестируют новые сегменты и адаптируют автомобили под локальные требования. Подогревы, полный привод, клиренс и практичность теперь играют не меньшую роль, чем дизайн и мультимедиа.

Рамные и "почти внедорожники"

BAIC BJ41 и BJ30 демонстрируют разные подходы к универсальности. BJ41 — классический рамный внедорожник с независимой передней подвеской и мостом сзади, рассчитанный на тех, кто ценит надёжную механику. BJ30 формально остаётся кроссовером, но гибридная система с электрическим полным приводом и высокая мощность делают его альтернативой утилитарным моделям без избыточной брутальности.

Городские кроссоверы с амбициями

Changan Uni-S, сменивший имя для российского рынка, делает ставку на адаптацию. Ключевая интрига — появление полного привода, отсутствующего в китайской версии. При удачном сочетании цены, оснащения и "зимнего пакета" модель может занять нишу всесезонного компактного кроссовера.
Omoda C4, ранее известная как C3, ориентируется на аудиторию, для которой автомобиль — элемент стиля. Яркий дизайн, цифровые интерфейсы и персонализация делают её индикатором трендов массового сегмента.

Представительские и флагманские решения

Hongqi L1 — редкий для рынка формат крупного представительского седана с продольным мотором и полным приводом. Версия для России заявлена с V6 и классическим автоматом, без гибридных усложнений. Это альтернатива привычным премиальным моделям без немецкого происхождения.
Voyah Taishan, напротив, демонстрирует максимум технологий: 800-вольтовая архитектура, пневмоподвеска, полноуправляемое шасси и внушительный запас хода. Его воспринимают скорее как витрину возможностей бренда.

Внедорожники нового времени

iCAUR V27 и Jetour G700 показывают, как гибридные технологии приходят в сегмент брутальных машин. Первый сочетает строгий дизайн и последовательный гибрид с большим запасом хода на электротяге. Второй удивляет масштабом: рамная конструкция, три ряда сидений и почти 900 сил выглядят как вызов классическим представлениям о вездеходах.

Практичность и локальная адаптация

Lada Azimut — один из ключевых проектов списка. Переработанная платформа, увеличенный клиренс, новые двигатели и современный салон выводят модель в непривычный для бренда сегмент.
Sollers S9 на базе JAC T9 — пример глубокой локализации: рамная конструкция, простой полный привод и адаптация под российские условия делают его ставкой на утилитарность.
Oting на базе Nissan Patrol — потенциальный крупный внедорожник с проверенной инженерной школой, чья привлекательность будет напрямую зависеть от цены.

Сравнение подходов новых моделей

Одни бренды делают ставку на технологии и гибриды, другие — на простоту и ремонтопригодность. Рамные внедорожники ориентированы на регионы и тяжёлые условия, тогда как городские кроссоверы борются за массового покупателя за счёт дизайна и оснащения.

Плюсы и минусы новой волны автомобилей

Современные модели предлагают широкий выбор форматов.
Плюсы: разнообразие, адаптация под климат, развитие гибридных технологий.
Минусы: высокая стоимость флагманов и зависимость от ценовой политики производителей.

Советы по выбору нового автомобиля шаг за шагом

Определите приоритеты: город, трасса или бездорожье.
Учитывайте наличие полного привода и "зимнего пакета".
Сравните рамные и несущие конструкции.
Проверьте доступность сервиса и запчастей.
Оцените реальную полезность гибридных систем при выборе нового автомобиля.

Популярные вопросы о новых моделях рынка

Стоит ли ждать возвращения западных брендов?
В ближайшей перспективе — маловероятно.

Что выбрать: гибрид или классический ДВС?
Зависит от условий эксплуатации и бюджета.

Какие модели самые практичные?
Локализованные и адаптированные под климат варианты.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
