Андрей Докучаев

Вещь, о которой забывают чаще всего: незаметная деталь с тяжёлыми последствиями в аварии

В Греции водителя штрафуют за пассажиров без ремней сзади — Car And Motor
Авто

Ремень безопасности чаще всего ассоциируется с передними сиденьями, тогда как задний ряд многие по привычке игнорируют. Эта мелочь кажется несущественной, но именно она может сыграть решающую роль в критической ситуации. Ошибка распространённая — и потенциально опасная. Об этом сообщает автомобильное издание Car And Motor.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Закон и реальные штрафы

Правила дорожного движения в Греции однозначны: ремни безопасности обязательны для всех пассажиров без исключения. Новый Кодекс дорожного движения предусматривает серьёзные санкции. Водитель без ремня рискует штрафом в 350 евро и лишением прав на 30 дней. Если непристёгнут пассажир, штраф в 150 евро получают и он, и водитель, даже если сам водитель был пристёгнут. В автомобиле с несколькими нарушителями сумма может вырасти до 750 евро.

При повторных нарушениях наказание становится жёстче: до 1 000 евро и полугодовое лишение прав при втором случае и до 2 000 евро с лишением удостоверения на год при третьем.

Почему ремни важны даже без пассажиров

Многие водители не знают, что пристёгивать ремни на задних сиденьях рекомендуется даже тогда, когда они пустуют. Ремень фиксирует само кресло, ограничивает его движение при резком торможении и снижает риск проникновения груза из багажника в салон. Это напрямую связано с тем, какое место в автомобиле считается самым безопасным при аварии и как распределяется нагрузка внутри салона.

"Эффект слона" и скрытая угроза

Эксперты обращают внимание на так называемый "эффект слона". При скорости всего 60 км/ч чемодан или пассажир массой около 75 кг приобретает ударную силу более четырёх тонн. Незакреплённый предмет в салоне может превратиться в смертельно опасный снаряд. Пристёгнутый ремень на заднем сиденье создаёт дополнительный барьер, снижая скорость и силу перемещения объектов.

Багажник как часть системы безопасности

Одних ремней недостаточно, если в автомобиле перевозятся тяжёлые вещи. Расположение и фиксация груза напрямую влияют на безопасность при аварии. Тяжёлые предметы рекомендуется размещать в нижней части багажника, а сумки и чемоданы — фиксировать, чтобы они не смещались. Это особенно критично в ситуациях, где нарушается базовая безопасность перевозки пассажиров и возрастает риск травм даже при невысокой скорости.

Сравнение: пристёгнутые и непристёгнутые задние ремни

В автомобиле с пристёгнутыми задними ремнями нагрузка при резком манёвре распределяется равномернее, а риск травм снижается. В машине, где ремни не используются, возрастает опасность смещения сидений и неконтролируемого движения груза. Разница особенно заметна при экстренном торможении и боковых ударах.

Плюсы и минусы использования ремней на заднем ряду

Использование ремней безопасности на задних сиденьях повышает общий уровень защиты.

  • Плюсы: снижение риска травм, защита от перемещения груза, соответствие требованиям ПДД.
  • Минусы: необходимость дополнительного внимания и контроля, особенно при перевозке вещей.

Советы по безопасности шаг за шагом

Всегда проверяйте, пристёгнуты ли ремни на задних сиденьях.

Фиксируйте багаж ремнями или сеткой.

Размещайте тяжёлые предметы как можно ниже.

Не перегружайте багажник до уровня крыши.

Учитывайте особенности старых автомобилей.

Популярные вопросы о ремнях безопасности на задних сиденьях

Обязательно ли пристёгиваться пассажирам сзади?
Да, это требование закона.

Зачем пристёгивать ремень, если сиденье пустое?
Для фиксации кресла и защиты от груза.

Достаточно ли ремней при перевозке тяжёлых вещей?
Нет, важна и правильная укладка багажа.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
