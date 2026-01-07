Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Ездили безнаказанно — время вышло: последствия почувствуют даже осторожные водители без исключений

В России с 9 января вводят штрафы за тонировку для временно ввезённых авто
Авто

С начала января в России меняются правила для автомобилей с затемнёнными стёклами, и нововведение затронет особую категорию машин. Речь идёт о транспорте, который ранее фактически выпадал из зоны контроля и мог ездить с чрезмерной тонировкой без последствий. Теперь этот механизм закрывают на законодательном уровне. Об этом сообщает Autonews.

тонировка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тонировка

Что изменится с 9 января

С 9 января вступают в силу поправки в КоАП РФ, устраняющие "лазейку" для временно ввезённых автомобилей. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря и официально опубликован 29 декабря, после чего, по регламенту, получил отсрочку перед вступлением в силу.

Ранее требования к светопропусканию стёкол, зафиксированные в техническом регламенте Таможенного союза, не распространялись на автомобили, временно ввезённые из стран, не входящих в ЕАЭС. Этим активно пользовались иностранные водители, продолжая ездить с избыточной тонировкой.

Какие нормы теперь действуют для всех

Поправки внесены в статью 12.5 КоАП РФ. Часть 3.1 прямо указывает, что управление автомобилем с чрезмерно затемнёнными стёклами наказывается штрафом в размере 500 рублей.

Теперь и российские, и иностранные водители обязаны соблюдать "Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации". Согласно действующим требованиям, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стёкол должно составлять не менее 70%. Эти нормы становятся универсальными вне зависимости от страны регистрации автомобиля.

Почему вопрос тонировки считают принципиальным

Эксперты неоднократно подчёркивали, что контроль за тонировкой напрямую связан с безопасностью дорожного движения. Избыточное затемнение ухудшает обзор, особенно в тёмное время суток и в плохую погоду, что увеличивает риск аварий. Подобные автоаксессуары с побочными эффектами нередко создают больше проблем, чем комфорта, если используются без учёта регламентов. Это важно не только для самих водителей, но и для пешеходов и других участников движения.

Сравнение: как было и как стало

Ранее временно ввезённые автомобили фактически находились в привилегированном положении — требования техрегламента к ним не применялись. Теперь условия для всех участников дорожного движения выровнены. Постоянно зарегистрированные в России машины и автомобили с иностранными номерами подпадают под единые правила, что упрощает контроль со стороны инспекторов и снижает риски, связанные с ограниченной видимостью за рулём.

Плюсы и минусы новых правил

Изменения направлены на повышение прозрачности и безопасности.

  • Плюсы: единые требования для всех, снижение аварийных рисков, упрощение работы ГИБДД.
  • Минусы: дополнительные расходы для владельцев временно ввезённых авто, которым придётся снимать или менять тонировку.

Советы водителям шаг за шагом

Проверьте светопропускание лобового и передних боковых стёкол.

Убедитесь, что установленная плёнка соответствует норме 70%.

При необходимости заранее демонтируйте избыточную тонировку.

Храните документы на автомобиль и плёнку, если они имеются.

Учитывайте требования при покупке подержанного авто с иностранной регистрацией.

Популярные вопросы о штрафах за тонировку

Кого затронут изменения с 9 января?
 Всех водителей, включая владельцев временно ввезённых автомобилей.

Какой штраф предусмотрен?
 500 рублей за превышение допустимой степени тонировки.

Можно ли ездить с тонировкой на задних стёклах?
 Да, если она не нарушает другие требования безопасности.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
Новости Все >
Центральные банки активно покупают золото — WGC
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
В России подведены итоги лотерейного года, раскрыта география удачи
Lada Iskra, Vesta и китайские модели вошли в список авто с зимним пакетом
7 января усиливает потребность в замедлении и самоконтроле
В 2026 году советуют сочетать проверенные и новые гибриды томатов
Российские облигации Telegram превратились в “бумаги без движения"
Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women
Риск угона автомобилей в Европе остаётся высоким — данные Car And Motor
В России стартовала масштабная реформа рынка труда для пенсионеров
Сейчас читают
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Еда и рецепты
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Последние материалы
В России с 9 января вводят штрафы за тонировку для временно ввезённых авто
Окрашивание colour melting стало главным трендом волос 2026 года
Декоративная штукатурка с использованием ткани позволяет создать рельефную стену
Пивной гуляш с мясом томят в соусе из темного пива 1 час
Зимний посев позволяет получить раннее и пышное цветение
Учёные доказали связь между уровнем витамина C в крови и состоянием кожи
Центральные банки активно покупают золото — WGC
Рассыпчатый рис можно получить без кипячения в кастрюле
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.