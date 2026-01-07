Ездили безнаказанно — время вышло: последствия почувствуют даже осторожные водители без исключений

С начала января в России меняются правила для автомобилей с затемнёнными стёклами, и нововведение затронет особую категорию машин. Речь идёт о транспорте, который ранее фактически выпадал из зоны контроля и мог ездить с чрезмерной тонировкой без последствий. Теперь этот механизм закрывают на законодательном уровне. Об этом сообщает Autonews.

Что изменится с 9 января

С 9 января вступают в силу поправки в КоАП РФ, устраняющие "лазейку" для временно ввезённых автомобилей. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря и официально опубликован 29 декабря, после чего, по регламенту, получил отсрочку перед вступлением в силу.

Ранее требования к светопропусканию стёкол, зафиксированные в техническом регламенте Таможенного союза, не распространялись на автомобили, временно ввезённые из стран, не входящих в ЕАЭС. Этим активно пользовались иностранные водители, продолжая ездить с избыточной тонировкой.

Какие нормы теперь действуют для всех

Поправки внесены в статью 12.5 КоАП РФ. Часть 3.1 прямо указывает, что управление автомобилем с чрезмерно затемнёнными стёклами наказывается штрафом в размере 500 рублей.

Теперь и российские, и иностранные водители обязаны соблюдать "Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации". Согласно действующим требованиям, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стёкол должно составлять не менее 70%. Эти нормы становятся универсальными вне зависимости от страны регистрации автомобиля.

Почему вопрос тонировки считают принципиальным

Эксперты неоднократно подчёркивали, что контроль за тонировкой напрямую связан с безопасностью дорожного движения. Избыточное затемнение ухудшает обзор, особенно в тёмное время суток и в плохую погоду, что увеличивает риск аварий. Подобные автоаксессуары с побочными эффектами нередко создают больше проблем, чем комфорта, если используются без учёта регламентов. Это важно не только для самих водителей, но и для пешеходов и других участников движения.

Сравнение: как было и как стало

Ранее временно ввезённые автомобили фактически находились в привилегированном положении — требования техрегламента к ним не применялись. Теперь условия для всех участников дорожного движения выровнены. Постоянно зарегистрированные в России машины и автомобили с иностранными номерами подпадают под единые правила, что упрощает контроль со стороны инспекторов и снижает риски, связанные с ограниченной видимостью за рулём.

Плюсы и минусы новых правил

Изменения направлены на повышение прозрачности и безопасности.

Плюсы: единые требования для всех, снижение аварийных рисков, упрощение работы ГИБДД.

Минусы: дополнительные расходы для владельцев временно ввезённых авто, которым придётся снимать или менять тонировку.

Советы водителям шаг за шагом

Проверьте светопропускание лобового и передних боковых стёкол.

Убедитесь, что установленная плёнка соответствует норме 70%.

При необходимости заранее демонтируйте избыточную тонировку.

Храните документы на автомобиль и плёнку, если они имеются.

Учитывайте требования при покупке подержанного авто с иностранной регистрацией.

Популярные вопросы о штрафах за тонировку

Кого затронут изменения с 9 января?

Всех водителей, включая владельцев временно ввезённых автомобилей.

Какой штраф предусмотрен?

500 рублей за превышение допустимой степени тонировки.

Можно ли ездить с тонировкой на задних стёклах?

Да, если она не нарушает другие требования безопасности.