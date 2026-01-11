Новаторский сигнал из Китая предпочитают не замечать — и зря: он может изменить будущее автопрома

Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы

Кому-то это может показаться странным, но в самом начале ХХ века электромобили в мире занимали весьма достойную нишу. Например, в США (1901 год) они составляли 38% от общего автопарка, в котором доминировали машины с паровыми установками (40%) и только 22% приходилось на бензиновые моторы.

Фото: commons.wikimedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ китайский электрокар и гибрид Roewe ei6

Как ДВС победил электротягу

Уже к 1915 году в Америке насчитывалось 8325 электрокаров. Существование этих машин сильно лоббировали женщины и таксисты: авто на аккумуляторах были тише, удобнее в эксплуатации, чище. Отъездил пару-другую часов, заехал в парк, поменял АКБ и катайся дальше, вози пассажиров! Тем не менее к 1920-м производство электромобилей практически сошло на нет. Что же случилось?

Главные причины — экономические. В мире нашли много нефти, причем, она стоила буквально "копейки". Цена электрокара в 1910-х, например, составляла 1750$, а Ford T стоил почти в 2,5 раза дешевле — 650$.

К тому же появился стартер, позволивший отказаться от неудобной заводной рукоятки, а также электрическое зажигание, упростившее пуск двигателя. Не исключено, что существовала сильная позиция нефтяных магнатов, которым нужно было куда-то сбывать очень много углеводородов, чтобы получать баснословные прибыли. Итогом стало почти полное забвение авто на электротяге и переход на ДВС.

Что сегодня

Ныне 60% добываемой нефти расходуется на изготовление топлива для автомобилей. При этом машины с двигателем внутреннего сгорания выбрасывают в атмосферу до 20,7% от общего количества углекислого газа, что уже приводит к глобальному потеплению.

В 2025 году число проданных в мире авто на электротяге составляло около 20 млн единиц техники, т. е. каждая четвертая машина ныне ездит на аккумуляторах или является гибридом. И это на 21% превышает такой же показатель за 2024 год: тенденция налицо.

Электромобили по странам

Если брать количество реализованных "электричек", включая гибриды, то на первом месте с огромным отрывом стоит КНР. В "Поднебесной" продали почти в 8 раз больше машин, чем на территории ближайшего соперника — США (11,3 и 1,5 млн в 2024 году). На 3-м месте Германия, четвертом Англия и замыкает пятерку Франция.

Кстати, это единственная европейская страна, где число проданных электромобилей сократилось в первой половине 2025-го по сравнению с таким же периодом 2024-го на 7,1%.

К слову: сокращение покупок авто многие связывают с ликвидацией льгот по цене, обслуживанию электрокаров, а также налоговых послаблений. Они предоставлялись государствами с целью улучшения экологической обстановки. И вот сегодня эта "лавочка" постепенно закрывается.

Европа

Здесь количество авто на полностью электрической тяге (BEV) от общего автопарка составляет примерно 22%. Фактически этот вид техники догнал традиционные машины с ДВС, доля которых — 23,3%. Однако лидируют пока гибриды: 34%. За год количество купленных машин, ездящих только на "батарейках", увеличилось на более, чем на 44% — по данным АСЕА.

Производство электромобилей в Европе уже сегодня сильно зависит не только от поставок нужных химических элементов (своих месторождений в Европе нет), но и от некоторых электронных компонентов, закупаемых в КНР. Например, 70% литий-ионных батарей в мире выпускают компании "Поднебесной" (в т. ч. крупнейший производитель CATL).

Китай

В самом Китае уже более половины (52%) приобретаемых машин передвигаются с использованием электрической энергии. При этом КНР, несмотря на ограничения, вводимые в ЕС на его автопродукцию, продолжает наращивать присутствие в этом регионе. И цифры здесь довольно впечатляющие: например, компания BYD увеличила свои продажи на 235%! SAIC Motor в этом плане отстает — повышение составило 41,6%.

Как ни странно, но больше всего в этой нише рынка реализовал автомобилей Volkswagen Group (28,4%). Скорее всего, первенство это ненадолго: за 11 месяцев 2025-го Евросоюз увеличил закупки китайских электрокаров на 63%. Конечно, есть серьезные пошлины: для BYD 17,4%, SAIC — 37,6%, Geely — 19,9%.

Однако подобные санкции не поддерживают Швеция, Германия, Венгрия. Что неудивительно: в первой Volvo контролируют китайцы, у немцев CATL построила завод в Арнштадте, в Венгрии тоже. Так что тут нужно быть аккуратными: ведь сырье на предприятия (а это рабочие места, налоги) идет из КНР. Поэтому переговоры по поводу пошлин ведутся и сегодня, причем, довольно активно.

Что будет дальше

Уходит в прошлое то время, когда многие страны, в т. ч. СССР, РФ, чтобы узнать будущее в плане технического развития автопрома, оглядывалось на Запад. Теперь стоит посматривать на Китай, где становится очевидным падение рыночных позиций производителей машин с ДВС.

Те компании, которые не успеют перестроиться, разоряться, уйдут в прошлое, останутся на обочине истории, как изготовители карет, не пожелавшие делать "самодвижущиеся коляски". Ситуация с электрокарами, складывающаяся в Китай сейчас, повторится через несколько лет в ЕС, России. Так что ухо нужно держать востро!