Ремонт шин уходит в историю: новая система делает авто почти неуязвимым для проколов и скольжения

Шины Continental передают данные о состоянии на смартфон — AutoŽivě.cz

Ещё недавно сезонная смена шин считалась неизбежной рутиной для каждого водителя. Теперь один из крупнейших производителей обещает решение, при котором автомобиль сам адаптируется к погоде и дороге. Новая концепция объединяет контроль состояния шин и их активную подстройку под условия движения. Об этом сообщает AutoŽivě.cz.

Революция от Continental: ставка на технологии, а не на компромиссы

Немецкий концерн Continental, несмотря на непростую ситуацию в автопроме, продолжает инвестировать в безопасность и инновации. Компания сосредоточилась на одной из самых уязвимых зон автомобиля — шинах. Именно они напрямую влияют на управляемость, торможение и устойчивость, но чаще всего дают о проблемах знать слишком поздно.

Ответом стала разработка сразу двух технологий, которые в связке формируют принципиально новый подход к эксплуатации шин.

ContiSense: умная шина с функцией раннего предупреждения

Первая часть концепции — система ContiSense. В шину встраиваются датчики на основе электропроводящей резины, которые непрерывно отслеживают глубину протектора и температуру.

"Водитель получает информацию о проблеме практически мгновенно, ещё до того, как изменится поведение автомобиля", — отмечается в материалах производителя.

Сигнал передаётся в автомобиль через систему TPMS (eTIS), а также может отправляться на смартфон по радиоканалу или Bluetooth. Это позволяет узнать о проколе, перегреве или критическом износе в считаные секунды.

ContiAdapt: шина, которая подстраивается под дорогу

Вторая технология — ContiAdapt — отвечает за адаптацию к дорожным условиям. Внутри колеса встроен микрокомпрессор и регулируемый обод, позволяющие менять давление и площадь контакта шины с дорогой.

Система предлагает четыре режима:

сухая и ровная дорога; мокрое покрытие; неровная поверхность; скользкая дорога, снег или лёд.

При высоком давлении уменьшается сопротивление качению и снижается расход топлива. При пониженном — увеличивается пятно контакта, улучшая сцепление на снегу, льду и грязи.

Снег, лёд и экстремальные ситуации

Особенно интересна возможность кратковременного снижения давления ниже 1 бара. Это помогает выехать из сугроба, с парковки или преодолеть сложный участок без помощи посторонних. По заявлению Continental, в таких условиях система может работать эффективнее традиционных всесезонных шин.

Сравнение: классические шины и новая концепция Continental

Обычные зимние и летние шины требуют сезонной замены и всегда остаются компромиссом. Всесезонные модели удобны, но уступают в экстремальных условиях. Концепция ContiSense + ContiAdapt предлагает динамическую адаптацию, где одна шина подстраивается под разные сценарии движения в реальном времени.

Популярные вопросы о шинах нового поколения

Это уже серийный продукт?

Пока нет, технология представлена в виде концепта.

Заменит ли она зимние и летние шины?

Именно на это и рассчитана разработка.

Безопасна ли езда с очень низким давлением?

Да, но только в кратковременных режимах и под контролем системы.