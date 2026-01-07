Ремонт шин уходит в историю: новая система делает авто почти неуязвимым для проколов и скольжения

Ещё недавно сезонная смена шин считалась неизбежной рутиной для каждого водителя. Теперь один из крупнейших производителей обещает решение, при котором автомобиль сам адаптируется к погоде и дороге. Новая концепция объединяет контроль состояния шин и их активную подстройку под условия движения. Об этом сообщает AutoŽivě.cz.
Немецкий концерн Continental, несмотря на непростую ситуацию в автопроме, продолжает инвестировать в безопасность и инновации. Компания сосредоточилась на одной из самых уязвимых зон автомобиля — шинах. Именно они напрямую влияют на управляемость, торможение и устойчивость, но чаще всего дают о проблемах знать слишком поздно.
Ответом стала разработка сразу двух технологий, которые в связке формируют принципиально новый подход к эксплуатации шин.
Первая часть концепции — система ContiSense. В шину встраиваются датчики на основе электропроводящей резины, которые непрерывно отслеживают глубину протектора и температуру.
"Водитель получает информацию о проблеме практически мгновенно, ещё до того, как изменится поведение автомобиля", — отмечается в материалах производителя.
Сигнал передаётся в автомобиль через систему TPMS (eTIS), а также может отправляться на смартфон по радиоканалу или Bluetooth. Это позволяет узнать о проколе, перегреве или критическом износе в считаные секунды.
Вторая технология — ContiAdapt — отвечает за адаптацию к дорожным условиям. Внутри колеса встроен микрокомпрессор и регулируемый обод, позволяющие менять давление и площадь контакта шины с дорогой.
Система предлагает четыре режима:
сухая и ровная дорога;
мокрое покрытие;
неровная поверхность;
скользкая дорога, снег или лёд.
При высоком давлении уменьшается сопротивление качению и снижается расход топлива. При пониженном — увеличивается пятно контакта, улучшая сцепление на снегу, льду и грязи.
Особенно интересна возможность кратковременного снижения давления ниже 1 бара. Это помогает выехать из сугроба, с парковки или преодолеть сложный участок без помощи посторонних. По заявлению Continental, в таких условиях система может работать эффективнее традиционных всесезонных шин.
Обычные зимние и летние шины требуют сезонной замены и всегда остаются компромиссом. Всесезонные модели удобны, но уступают в экстремальных условиях. Концепция ContiSense + ContiAdapt предлагает динамическую адаптацию, где одна шина подстраивается под разные сценарии движения в реальном времени.
Это уже серийный продукт?
Пока нет, технология представлена в виде концепта.
Заменит ли она зимние и летние шины?
Именно на это и рассчитана разработка.
Безопасна ли езда с очень низким давлением?
Да, но только в кратковременных режимах и под контролем системы.
